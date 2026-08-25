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Fiscalía relevó a la fiscal que investigaba el caso Marelbys Meza por prueba del polígrafo: a donde fue trasladada

El ente acusador apartó a la funcionaria que llevaba el expediente desde marzo de 2023, en medio de audiencias pendientes y alertas por una eventual caducidad del abuso de función pública, castigado hasta con 36 meses

Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía relevó a Cindy Hernández de la investigación por el polígrafo a Marelbys Meza y las interceptaciones ilegales - Fiscalía General de la Nación
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La Fiscalía General de la Nación relevó el lunes 24 de agosto a Cindy Hernández, la fiscal que desde marzo de 2023 dirigía la investigación por la prueba de polígrafo y las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, en un momento en que el proceso tiene audiencias pendientes y afronta advertencias sobre una posible prescripción del delito de abuso de función pública, cuya pena máxima es de 36 meses.

El cambio se produjo cuando aún no ha sido designada la persona que asumirá los expedientes que estaban a cargo de la funcionaria. Esa vacante encendió las alertas de la representación de víctimas, que teme retrasos en actuaciones previstas para agosto y un freno en decisiones consideradas decisivas para el futuro de la causa.

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Hernández, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, obtuvo una promoción tras ganar un concurso de méritos y será trasladada a la Fiscalía Delegada ante Jueces Penales de Circuito Especializados.

La salida ocurre mientras ya venció, el 4 de agosto, el principio de oportunidad del patrullero José Sebastián López Herrán, señalado como un testigo esencial para esclarecer las actuaciones atribuidas a varios oficiales.

Marelbys Meza, la exempleada de Laura Sarabia, detalló cómo el escándalo del maletín transformó su vida personal y profesional - crédito @ANIABELLO_R/X
La investigación se abrió tras la prueba de polígrafo a Marelbys Meza y por interceptaciones de la Sijín a una línea ligada a una pesquisa sobre alias Siopas, del Clan del Golfo - crédito @ANIABELLO_R/X

La investigación se abrió después de que Meza, entonces empleada doméstica en la residencia de Laura Sarabia, fuera sometida a una prueba de polígrafo en enero de 2023. El expediente también abarca interceptaciones telefónicas hechas por la Sijín a su línea, que fue vinculada a una pesquisa contra alias Siopas, presunto jefe del Clan del Golfo.

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De acuerdo con la Fiscalía, los hechos comprometen a varios miembros de la Policía. Entre ellos figuran el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, que era jefe de seguridad de la Presidencia en ese periodo, y el mayor Duván Muñoz, a quien se señala de intimidar a Meza y de retirarle el teléfono móvil sin orden judicial.

El abogado Wilson Pulido, que encabeza la representación de víctimas, expresó su preocupación por la falta de información sobre las audiencias programadas para este mes. Citado por Semana, sostuvo que la fiscal saliente “la fiscal del caso, de manera ágil, juiciosa, venía dándole respuestas precisamente a la representación de víctimas”.

Marelbys Meza puso quejas por maltrato verbal que la llevaron a cesar su participación en programa de Protección a Testigos - crédito Fiscalía General de la Nación
La salida de Cindy Hernández ocurre con audiencias pendientes y con advertencias sobre la prescripción del delito de abuso de función pública, en el caso a Marelbys Meza - crédito Fiscalía General de la Nación

Pulido también advirtió sobre el riesgo procesal que, a su juicio, genera la falta de continuidad. “Esas dilaciones tan impresionantes por parte de la Fiscalía, pues va a llevar a que ese delito se prescriba”, dijo al medio.

Durante agosto estaban previstas diligencias para pedir la prórroga de los principios de oportunidad concedidos a suboficiales de la Policía que aceptaron testificar sobre la prueba de polígrafo y las interceptaciones. Esos acuerdos contemplaban que los uniformados declararían como testigos de cargo en procesos contra varios oficiales vinculados al caso.

Sobre López Herrán, el abogado remarcó el peso de su eventual declaración. “Es un testigo fundamental, ideal, que para la representación de víctimas era importantísimo, porque tenía información no solo del mayor Duván Muñoz, sino del coronel Feria”.

La representación de víctimas reclama decisiones sobre Sarabia y Feria

Laura Sarabia, nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, señaló que su gestión se enfocará en promover más oportunidades educativas para los jóvenes - crédito @laurisarabia/X
La representación de víctimas reclama la imputación de Laura Sarabia y pide decisiones sobre Carlos Alberto Feria en la causa por Marelbys Meza - crédito @laurisarabia/X

La representación de víctimas también cuestionó que hasta ahora no se haya imputado a Sarabia. Según Pulido, existen “elementos materiales probatorios para llamarla a una imputación, para sostener un proceso con probabilidades altísimas de una condena”.

En el caso de Feria, la petición va más allá del avance penal. “Nosotros no entenderíamos otra posibilidad frente a este uniformado, que no sea llamarlo a calificar servicios”, afirmó.

El expediente ya deja cuatro policías condenados: el intendente Alfonso Quinchanegua, la patrullera Dana Canizales y dos uniformados de la división de Chocó. Todos fueron vinculados a actuaciones ilegales durante el proceso, detalló la publicación.

La salida de Hernández abre así un nuevo escenario en una investigación que depende de testigos colaboradores, prórrogas procesales y decisiones aún no resueltas sobre oficiales y civiles mencionados en el caso. De acuerdo con Semana, los representantes de las víctimas sostienen que la comunicación y la dinámica de trabajo que mantenía la fiscal saliente eran determinantes para que el proceso avanzara de forma efectiva.

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