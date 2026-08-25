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Jorge Alfredo Vargas sorprendió con mensaje de cumpleaños a Inés María Zabaraín en medio de su proceso judicial: “Siempre y por siempre”

El periodista dedicó unas palabras a su esposa, que junto con sus tres hijos ha expresado públicamente su respaldo durante la situación que enfrenta por presuntos casos de acoso sexual

El periodista Jorge Alfredo Vargas publica un mensaje de cumpleaños a Inés María Zabaraín en medio de su proceso - crédito @inesmariazabarain/IG
El periodista Jorge Alfredo Vargas publica un mensaje de cumpleaños a Inés María Zabaraín en medio de su proceso - crédito @inesmariazabarain/IG
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Jorge Alfredo Vargas volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por un mensaje dirigido a su esposa, la periodista Inés María Zabaraín, con motivo de su cumpleaños.

La publicación apareció en medio del complejo momento personal y judicial que atraviesa el reconocido presentador, el cual ha sido señalado en un proceso por presuntos casos de acoso sexual.

El comunicador, que durante años ha sido una de las caras más reconocidas de los medios colombianos, utilizó sus redes sociales para escribir junto a una fotografía de Zabaraín y acompañarla con una corta, pero contundente, dedicatoria que dejó ver la cercanía que mantiene con su pareja después de más de dos décadas juntos y por encima de la situación complicada que están viviendo.

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Feliz cumple, siempre y por siempre”, escribió Vargas en la publicación, un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores debido al momento que atraviesa la pareja.

Jorge Alfredo Vargas le dedicó un mensaje de cumpleaños a Inés María Zabaraín en medio de su proceso judicial - crédito @inesmariazabarain/IG
Jorge Alfredo Vargas le dedicó un mensaje de cumpleaños a Inés María Zabaraín en medio de su proceso judicial - crédito @inesmariazabarain/IG

La dedicatoria fue interpretada por algunos de sus seguidores como una muestra de respaldo y unión familiar en medio de las dificultades que han enfrentado durante los últimos meses. Zabaraín, además, ha mantenido una posición pública de apoyo hacia su esposo desde que se conocieron los señalamientos.

Sin embargo, hasta el momento no ha tenido una respuesta por parte de la presentadora de noticias del Canal RCN, pues ella les ha contestado a varias personas que la felicitaron de esta manera y algunos internautas esperaban que pasara lo mismo con su pareja. Mientras tanto, varios seguidores aprovecharon el espacio para respaldarle a Vargas el aprecio que le tienen, su admiración y recordarle el apoyo.

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“Eres fenomenal, creo en tiiiiii”, “Siempre mi apoyo”, “Creo en ti”, “Estamos contigo”, “Qué bellos”, “Eres el mejor presentador”, reaccionaron algunos internautas.

La publicación de Jorge Alfredo Vargas ocurre tras haber estado alejado de las redes sociales durante un periodo prolongado mientras avanzaba el proceso.

Publicación de Inés María Zabaraín por su cumpleaños estuvo llena de mensajes de cariño, incluido el de Jorge Alfredo Vargas - crédito @inesmariazabarain/IG
Publicación de Inés María Zabaraín por su cumpleaños estuvo llena de mensajes de cariño, incluido el de Jorge Alfredo Vargas - crédito @inesmariazabarain/IG

Jorge Alfredo Vargas llevaba varios días fuera del foco mediático, pero el presentador reapareció públicamente el 4 de agosto, a través de un video posteado en el perfil de su esposa, para referirse a su situación y explicar las razones por las que había decidido guardar silencio.

En esa intervención manifestó que no acepta los cargos formulados por la Fiscalía y aseguró que ejercerá su derecho a la defensa.

Vargas también sostuvo que respeta el derecho de cualquier persona a acudir ante las autoridades cuando considera que sus derechos han sido vulnerados, pero insistió en la importancia de que cualquier persona investigada pueda conocer las acusaciones y defenderse dentro del debido proceso.

Después de esa reaparición, Inés María Zabaraín y sus tres hijos, Laura, Sofía y Felipe, utilizaron las redes sociales para manifestarle su respaldo.

Jorge Alfredo Vargas
La esposa y los tres hijos de Jorge Alfredo Vargas ratifican su respaldo público mientras avanza el caso en tribunales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La periodista fue una de las primeras personas en reaccionar a la publicación de su esposo. Con un mensaje breve, pero contundente, dejó claro que mantiene su confianza en él.

Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas, siempre contigo”, escribió Zabaraín.

Los hijos de la pareja también dejaron mensajes dirigidos a su padre, evidenciando que la familia permanece unida mientras el proceso continúa en los tribunales.

Felipe Vargas Zabaraín escribió: “Te amamos, pa’. Sabemos quién eres y estamos contigo”, mientras que Sofía expresó: “Te amo, pa’. Te creemos y estamos contigo”.

Laura, por su parte, manifestó públicamente su respaldo, asegurando que están en plena confianza con la versión del presentador: “Contigo siempre, aquí estamos y creemos en ti”.

Los mensajes fueron publicados poco después de que Vargas hablara públicamente sobre el proceso y reiterara su posición frente a las acusaciones.

Más de dos décadas juntos

La relación entre Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín se ha consolidado como una de las parejas más conocidas del periodismo colombiano. Ambos han desarrollado carreras en los medios de comunicación y han construido una familia junto a sus tres hijos.

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