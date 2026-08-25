Excandidata a la Cámara por el Pacto Histórico fue víctima de un atentado mientras iba con su familia en Santa Marta: video reveló los daños en el vehículo

Los hechos ocurrieron en la noche del lunes 24 de agosto de 2026 y hasta el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X - crédito @Fhernandezpolo/X

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Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en Magdalena, denunció que fue víctima de un atentado en la noche del lunes 24 de agosto de 2026 en Santa Marta.

A través de un comunicado, la periodista informó que resultó ilesa y precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p. m., cuando se desplazaba en compañía de su prima, quien ocupaba el asiento del copiloto.

“El día de ayer, 24 de agosto, fui victima de un atentado a bala mientras me desplazaba en mi vehículo particular por la ciudad de Santa Marta. Afortunadamente, y por la gracia de Dios, resulté ilesa. El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la noche, cuando me dirigía hacia el barrio Bavaria en compañía de mi prima, quien iba en el asiento del copiloto, con el propósito de comprar comida. Minutos antes había dejado a mis padres en su casa y posteriormente continué el recorrido con mi prima”, indicó.

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Naylea Barros informó que resultó ilesa y precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 p. m., cuando se desplazaba en compañía de su prima, quien ocupaba el asiento del copiloto - crédito nayleabarros/Instagram

Naylea Barros señaló que dos sujetos dispararon contra el vehículo y precisó que los disparos impactaron el vidrio trasero del lado izquierdo, donde ella se encontraba antes de dejar a sus padres y cambiar de asiento.

“Cuando nos encontrábamos descendiendo del puente del Minuto de Dios, sujetos desconocidos realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra el vehículo. Los disparos impactaron el vidrio trasero izquierdo, justo detrás del asiento donde yo había estado minutos antes, antes de dejar a mis padres y cambiar de posición dentro del vehículo”, indicó.+

Relató que, al escuchar los disparos y observar los impactos de bala en el vehículo, decidieron abandonar el lugar a toda velocidad y contactar a la Policía Nacional. Según la excandidata a la Cámara de Representantes, estos hechos ocurren en medio de un “hostigamiento” que enfrenta desde hace tres meses.

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“Este hecho se suma a un contexto de hostigamiento que llevo enfrentando desde hace más de tres meses, a través de mensajes amenazantes e insultantes recibidos en mis redes sociales y WhatsApp, enviados desde cuentas que posteriormente desaparecen. Asimismo, he sido objeto de intimidaciones dirigidas a personas cercanas, incluyendo llamados para que me abstenga de continuar con procesos políticos y sociales en los que participo”, indicó.

Por ese motivo, expresó su rechazo a “este acto de violencia” y aseguró que atentar contra la vida de una mujer forma parte de un clima de “desprestigio mediático y político” que, según ella, se ha normalizado.

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“Rechazo de manera categórica este acto de violencia. Atentar contra la vida de una mujer que ha decidido ejercer la política y el activismo no es un hecho aislado, forma parte de un clima en el que se ha normalizado el destripamiento mediático y político de quienes pensamos diferente, se ha promovido el discurso de que debemos desaparecer por consideramos una amenaza, y se han alimentado miedos y fantasías ideológicas que terminan justificando la exclusión y la agresión”, indicó.

Naylea Barros expresó su rechazo a “este acto de violencia” y aseguró que atentar contra la vida de una mujer forma parte de un clima de “desprestigio mediático y político” que, según ella, se ha normalizado - crédito nayleabarros/Instagram

Naylea Muñoz le solicitó a las autoridades competentes, especialmente a la Policía Nacional y la Fiscalía realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos.

“Como progresista, no permitiré que se violenten los derechos de quienes pensamos distinto y hacemos activismo, comenzando por el más fundamental de todos: el derecho a la vida. Exijo a las autoridades competentes, en particular a la Policía Nacional y a la Fiscalia, una investigación exhaustiva, el esclarecimiento de los hechos y la garantía inmediata de mi seguridad y la de mi familia”, aseveró.

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Y agregó: “Hago un llamado a la sociedad y a quienes, de manera consciente o inconsciente, han contribuido a sembrar odio y estigmatización hacia mi: la palabra también tiene consecuencias. Cuando se normaliza el lenguaje de la eliminación del otro, se abre la puerta a hechos como el ocurrido ayer”.

La excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico indicó que seguirá con sus labores periodísticas, políticas y sociales.

“Continuaré con mi labor periodística, política y social. Mi compromiso con la gente del Magdalena y de Santa Marta, permanece intacto”, puntualizó.

Por este hecho, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X. En su mensaje, cuestionó el atentado y criticó al presidente Abelardo de la Espriella.

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Gustavo Petro cuestionó el atentado y criticó al presidente Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

“Atentado contra Naylea, que fue candidata a la cámara por el Pacto Histórico en Santa Marta. ¿Quién dijo que había que destripar? No fue el actual presidente de la república de Colombia? (sic)“, aseveró Gustavo Petro.