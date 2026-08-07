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Presidente de Panamá llegó a Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: “Le deseo solo éxitos”

José Raúl Mulino se reunirá con el líder del movimiento Defensores de la Patria con el fin de dialogar sobre temas de cooperación, interconexión eléctrica, seguridad y crimen organizado

José Raúl Mulino se reunirá con el líder del movimiento Defensores de la Patria con el fin de dialogar sobre temas de cooperación, interconexión eléctrica, seguridad y crimen organizado - crédito Alcaldía de Cali
José Raúl Mulino se reunirá con el líder del movimiento Defensores de la Patria con el fin de dialogar sobre temas de cooperación, interconexión eléctrica, seguridad y crimen organizado - crédito Alcaldía de Cali
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó el viernes 7 de agosto de 2026 a Cali para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado de Colombia.

Mulino viajó acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó y el ministro de Seguridad Frank Ábrego, entre otros funcionarios, y fueron recibidos en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón por la canciller saliente Rosa Villavicencio.

Según informó este jueves 6 de agosto la Presidencia panameña, antes del acto, Mulino se reunirá con De la Espriella para tratar cooperación, interconexión eléctrica, seguridad y crimen organizado, vínculos comerciales y diplomáticos, y una alianza para impulsar inversiones en turismo, de acuerdo con la información oficial.

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El mandatario panameño también mantendrá un encuentro bilateral con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem Al Hashimy, indicó el comunicado. La Presidencia panameña precisó que, terminado el acto protocolario, Mulino y su comitiva volverán a Panamá el mismo viernes.

El presidente de Panamá habló sobre la hermandad y cooperación bilateral entre ambas naciones - crédito @AlcaldiaDeCali/X

Tras su aterrizaje en la capital del departamento del Valle del Cauca, Mulino afirmó que tiene como propósito trabajar de la mano con la nueva administración con el fin de fortalecer las relaciones entre ambos países. A la par, extendió un mensaje de felicitación a Abelardo de la Espriella por el inicio de su mandato.

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“Con suma complacencia regreso a Colombia hoy en un día trascendental donde asume el mando el presidente Abelardo de la Espriella. En nombre del gobierno de la República de Panamá y su pueblo, expreso a Colombia lo que siempre hemos dicho: hermandad, buena vecindad y mucha cooperación. Le deseo al presidente de la Espriella solo éxitos en el mandato que hoy inicia y, como buenos vecinos, estamos a su disposición para toda la cooperación que tengamos que hacer y de la cual hablaré con él más tarde en el día. Muchas gracias y felicidades, Colombia”.

El monarca llegó en horas de la mañana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon - crédito @AlcaldiaDeCali/X

La lista de invitados incluye al rey Felipe VI de España, que en horas de la mañana llegó a la capital del departamento del Valle del Cauca. Según informó la Casa Real, el monarca mantendrá un encuentro con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, sede de la Secretaría de Cultura en el centro histórico y regresará a España al finalizar el acto.

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. El mandatario local compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo al rey Felipe VI por su llegada al país.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, en un mensaje breve tras su llegada, destacó la importancia de la democracia en la región: “Las democracias ha protegido la libertad en nuestras naciones y espero que este traspaso de mando refleje el espíritu republicano, gracias por la invitación”, afirmó Kast.

El presidente de Chile José Antonio Kast y el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito @PresidenteKast/X
El presidente de Chile José Antonio Kast y el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito @PresidenteKast/X

La asistencia de Javier Milei, presidente argentino, se proyecta como el primer gesto diplomático del nuevo gobierno colombiano hacia dirigentes regionales afines y reordena la relación con Buenos Aires tras el cambio de mando en Bogotá.

La comitiva argentina está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes también hacen parte de la agenda internacional del mandatario.

Ya en la capital del departamento del Valle del Cauca, Milei participará en los actos relacionados con la posesión presidencial de De la Espriella. La ceremonia, que se realizará el 7 de agosto de 2026, reunirá a varios líderes internacionales, en un evento que marca el inicio formal del nuevo Gobierno colombiano para el periodo 2026-2030.

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