Posesión de Abelardo de la Espriella: esta será la persona que le pondrá la banda presidencial

Abelardo de la Espriella asumirá como nuevo presidente de Colombia en la Universidad Santiago de Cali - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El 7 de agosto de 2026 se llevará a cabo el acto de posesión y toma de juramento de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como los nuevos Presidente y Vicepresidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030.

La ceremonia se realizará sobre las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad de Santiago de Cali, en el departamento de Valle del Cauca, que contará con la asistencia de la mayoría de congresistas, representantes de las altas cortes, altos mandos de la fuerza pública, alcaldes y gobernadores e invitados de talla internacional.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

Vale mencionar que, previamente, el Congreso avaló el cambio de sitio para el cambio de mando presidencial, al recordar que la Constitución Política establece que el lugar designado es en el Congreso de la República, ubicado en Bogotá.

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Uno de los actos que llamará la atención del acto oficial es la toma de juramento del nuevo mandatario de los colombianos, donde no solo De la Espriella jurará el cumplimiento de la Constitución y las leyes sino que será investido con la banda presidencial.

Honorio Henríquez, presidente del Senado - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Presidente del Congreso investirá a Abelardo de la Espriella

Este momento estará a cargo de Honorio Henríquez, presidente del Senado de la República, al ser la máxima autoridad de la rama legislativa.

El senador del Centro Democrático fue elegido para ese cargo en la sesión plenaria del 20 de julio de 2026, en la que derrotó en la contienda a su colega Alfredo Deluque (Partido de la U), al recibir el respaldo de 56 congresistas, frente a 45 que apoyaron a su rival político y un voto en blanco.

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La ceremonia está estipulada en el artículo 192 de la Constitución Política, en la que el Congreso actúa como representante de la soberanía popular y el presidente del Senado, que preside el Congreso Pleno, funciona como testigo y validador en nombre de los ciudadanos.

“El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: ‘Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia’”, se lee en la Carta Magna.

La banda presidencial, elaborada por el confeccionista Luis Abel Delgado, fue entregada a Abelardo de la Espriella por un grupo de veteranos y reservistas - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En cuanto a la banda presidencial, fue entregada por un grupo de veteranos y reservistas y confeccionada por Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”.

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El confeccionista también elaboró bandas presidenciales para los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, además de las de los estadounidenses Bill Clinton, George H. W. Bush y George W. Bush.

El acto protocolario también busca reflejar la separación y el equilibrio de poderes: el Legislativo, a través de su presidente, recibe el compromiso constitucional del nuevo jefe del Ejecutivo y oficializa que queda legalmente facultado para gobernar.

En 2006, Dilian Francisca Toro tomó el juramento a Álvaro Uribe Vélez como primera mujer en presidir el Congreso - crédito Archivo Colprensa

Presidentes del Senado que han entregado la banda presidencial

Durante el Siglo XXI, Honorio Henríquez es el séptimo dirigente político que entregará la banda presidencial al nuevo mandatario de los colombianos.

En las posesiones de Álvaro Uribe Vélez, el encargado fue el senador Luis Alfredo Ramos Botero en 2002, cuando presidía el Congreso. En 2006 lo hizo la senadora Dilian Francisca Toro, primera mujer en presidir el Congreso y tomar el juramento a un mandatario; en ese acto colocó el escudo en la espalda y lo corrigió al instante.

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José David Name Cardozo quedó a cargo de la banda presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 - crédito Archivo Colprensa

Para Juan Manuel Santos, la banda fue impuesta por el entonces senador Armando Benedetti Villaneda en 2010 y por José David Name Cardozo en 2014.

En 2018, la imposición y el juramento de Iván Duque Márquez quedaron a cargo del senador Ernesto Macías Tovar, en una ceremonia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

En 2018, Ernesto Macías Tovar tomó el juramento e impuso la banda presidencial a Iván Duque Márquez en la Plaza de Bolívar - crédito Archivo Colprensa

Por último, en 2022, para la posesión de Gustavo Petro, ocurrió un hecho inédito, ya que se rompió la tradición de que el presidente del Congreso era la persona que le colocaba la prenda al nuevo mandatario.

Para esa oportunidad, el entonces presidente del Senado Roy Barreras tomó el juramento a Gustavo Petro Urrego pero delegó la imposición del símbolo en la senadora María José Pizarro.

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En 2022, Roy Barreras tomó el juramento a Gustavo Petro Urrego y delegó la imposición de la banda presidencial en María José Pizarro - crédito Archivo Colprensa