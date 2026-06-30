Santander activa apoyo para repatriar cuerpos de víctimas del terremoto en Venezuela

Terremotos en Venezuela - crédito Ungrd

Las autoridades de Santander anunciaron acompañamiento a las familias de las víctimas del terremoto ocurrido en Venezuela y activaron los protocolos para apoyar la repatriación de cuerpos hacia Colombia, en los casos en que los familiares así lo soliciten. La medida busca facilitar los trámites binacionales y brindar atención psicosocial a quienes enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

La información publicada por Blu Radio señala que la Gobernación de Santander puso en marcha una ruta de asistencia institucional para acompañar a las familias afectadas por la emergencia. El proceso incluye apoyo en las gestiones necesarias para el retorno de los cuerpos, articulación con entidades competentes en Colombia y Venezuela, y seguimiento a cada caso particular que sea reportado.

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Una imagen tomada desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. Imagen vía REUTERS. ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. SIN ARCHIVOS

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, expresó solidaridad con las familias y aseguró que el departamento atraviesa un momento de luto. El funcionario afirmó que la prioridad será acompañar a quienes necesiten ayuda institucional durante este proceso.

“Estamos de luto, es el momento de acompañar a las familias, de brindar todo el apoyo y una mano amiga a quienes lo necesiten, especialmente si desean repatriar el cuerpo de sus familiares, no están solos en este proceso”, señaló Sánchez.

Protocolos de repatriación y apoyo familiar

De acuerdo con las autoridades departamentales, el acompañamiento se realizará de manera coordinada con las entidades responsables en los dos países. El propósito es facilitar los procedimientos, reducir obstáculos administrativos y agilizar el retorno de los cuerpos cuando las familias decidan adelantar la repatriación.

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La Gobernación indicó que también se activó apoyo psicosocial para los familiares de las víctimas. Este componente busca ofrecer atención durante el duelo y orientar a las personas que deben enfrentar trámites complejos después de la emergencia registrada en territorio venezolano.

Las autoridades reiteraron que el respaldo institucional se mantendrá durante todo el proceso. Además del acompañamiento en los trámites, se hará seguimiento a cada caso para atender necesidades específicas y coordinar respuestas con las entidades que intervienen en la repatriación.

Equipos de rescate ingresan a una estructura colapsada entre escombros en Venezuela en el marco de las operaciones de ayuda humanitaria tras los terremotos. (U.S. Southern Command)

La medida cobra importancia para familias santandereanas que requieren asistencia para traer de regreso a sus seres queridos. Según el reporte, el Gobierno departamental busca que ninguna familia tenga que asumir sola los procedimientos derivados de la tragedia, especialmente cuando se necesitan gestiones entre autoridades colombianas y venezolanas.

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Puntos de acopio siguen habilitados

Junto con el apoyo a las familias, las autoridades de Santander informaron que se mantienen habilitados cinco puntos de acopio para recibir donaciones destinadas a los afectados por la emergencia en Venezuela. La ciudadanía podrá continuar entregando ayudas en esos espacios, como parte de la respuesta solidaria impulsada desde el departamento.

Las autoridades y organizaciones humanitarias también recordaron que está disponible la opción de realizar aportes económicos a las cuentas oficiales de la Cruz Roja. Estos recursos buscan fortalecer la atención a las víctimas y serán distribuidos de acuerdo con las necesidades identificadas, entre ellas la compra de medicamentos e insumos para la atención de la emergencia.

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Un miembro del personal de Estados Unidos busca entre los escombros de una estructura colapsada en Venezuela, como parte de la ayuda humanitaria desplegada tras los terremotos en la región. (U.S. Southern Command)

El llamado institucional combina dos frentes: por un lado, el acompañamiento directo a las familias de las víctimas santandereanas; por otro, la recolección de ayudas para las personas afectadas en Venezuela. Con ambas acciones, Santander busca responder de manera humanitaria a una situación que ha golpeado a familias de la región.

La Gobernación reiteró su compromiso de mantener el apoyo durante los próximos días y de trabajar con las entidades competentes para que los procesos de repatriación se realicen de forma ordenada. También insistió en que el acompañamiento psicosocial seguirá disponible para quienes lo requieran.

Con esta ruta, las autoridades departamentales buscan ofrecer una respuesta integral frente a la emergencia, atender el duelo de las familias y facilitar los trámites necesarios para quienes decidan repatriar los cuerpos de sus seres queridos desde Venezuela hacia Colombia.

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