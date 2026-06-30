Prima de servicios: el 79 % de colombianos se arrepiente de cómo gastó este pago

Pago de prima de mitad de año en Colombia . (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prima de servicios llegó en junio al bolsillo de muchos trabajadores colombianos, pero el reto no está solo en recibirla, sino en decidir qué hacer con ese dinero antes de que se diluya en gastos cotidianos. Un informe de Colombia Fintech y Mejor CDT reveló que cerca del 79 % de los colombianos se arrepiente de la forma en que gastó su prima, una señal de que la planeación financiera sigue siendo una tarea pendiente.

La información publicada por Revista Semana señala que algunos trabajadores recibieron este pago el 15 de junio, mientras otros lo esperan para este martes 30. Aunque muchas personas tienen un destino claro para esos recursos, otras aún no saben si usarlos para deudas, compras, necesidades básicas, ahorro o inversión.

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Uno de los datos más llamativos del estudio es que el 88 % reconoció que su prima de 2025 terminó convertida en “plata de bolsillo” y se fue diluyendo con rapidez. Esa percepción muestra que el ingreso extra, cuando no tiene un propósito definido, puede desaparecer sin que el trabajador sienta que avanzó en una meta concreta.

Pago de prima de mitad de año en Colombia | crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Planeación financiera, el principal desafío

El informe también encontró que solo el 55 % de los consultados asegura haber planeado el uso de su prima. Sin embargo, ocho de cada diez personas terminan inconformes con el resultado, lo que evidencia una brecha entre la intención de organizar el dinero y la forma real en que se usa.

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Entre quienes manifestaron arrepentimiento, más del 51 % destinó la prima a compras, deudas y necesidades básicas. Estos usos no necesariamente son negativos, pero pueden generar frustración cuando el dinero se gasta sin priorizar obligaciones, sin reducir compromisos financieros importantes o sin separar una parte para ahorro.

El estudio también muestra una diferencia entre quienes se arrepienten y quienes no. Las personas que quedaron más satisfechas con el uso de la prima tienden a ser más optimistas sobre sus finanzas y destinan una mayor proporción del dinero al ahorro. Ese comportamiento sugiere que separar una parte del pago antes de gastarlo puede ayudar a tener una mejor percepción sobre el manejo de los recursos.

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Para muchos trabajadores, la prima se convierte en una oportunidad para organizar deudas, cubrir gastos atrasados o hacer compras que venían aplazando. El problema aparece cuando todo el dinero se consume en pequeños pagos y gastos diarios, sin una decisión previa sobre cuánto se puede usar y cuánto conviene guardar.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

CDT aparece como opción para perfiles conservadores

Otro hallazgo del informe es que muchas personas quieren construir patrimonio y manejar mejor su dinero, pero no siempre saben cómo empezar. Para quienes tienen una mayor aversión al riesgo, el CDT aparece como una de las opciones preferidas.

Este producto financiero permite proteger el capital invertido y recibirlo al final del plazo pactado, junto con un porcentaje adicional por concepto de intereses. Por esa razón, es visto como una alternativa para quienes buscan guardar parte de la prima sin asumir altos niveles de riesgo.

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Sin embargo, el estudio identificó barreras que todavía frenan el acceso a este tipo de productos. El 21 % cree que se necesita mucho dinero para empezar, otro 21 % considera que los procesos toman demasiado tiempo y el 27 % desconfía de las plataformas para invertir.

El informe deja una conclusión clara: la prima puede ser una ayuda importante, pero requiere una decisión previa. Sin planeación, el dinero puede convertirse en un ingreso pasajero; con un propósito definido, puede servir para reducir deudas, crear ahorro o dar el primer paso hacia una inversión. La clave está en asignarle una función antes de gastarla.

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