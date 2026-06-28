Rechazan declaraciones de dirigente de la Juco que pidió “hacer invivible” el gobierno de Abelardo De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha insistido en un mensaje de unidad nacional, mientras las declaraciones de la dirigente de la JUCO desataron una fuerte controversia y múltiples reacciones políticas. - crédito Luisa González/Reuters y captura de pantalla

Las declaraciones de Viviana Marín Carmona, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), en las que aseguró que la tarea de su movimiento es “hacer invivible este país para Abelardo de la Espriella”, provocaron un fuerte rechazo desde diferentes sectores políticos, que calificaron sus palabras como un mensaje que profundiza la polarización tras las elecciones presidenciales.

La polémica surge en momentos en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha insistido en un discurso de unidad nacional, reconciliación y garantías para quienes ejercerán la oposición durante su mandato.

El discurso que generó la controversia

Durante un encuentro de juventudes, Viviana Marín pronunció un discurso en el que llamó a intensificar la movilización en las calles una vez inicie el nuevo Gobierno.

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“Porque lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos porque va a tocar gastar suela”, afirmó al inicio de su intervención, mientras los asistentes respondían con aplausos y arengas.

Sin embargo, el momento que más controversia desató fue cuando expresó: “Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha que sí, somos una plaga y una plaga que les va a salir a las calles todos los días de su vida”.

Las palabras fueron recibidas con golpes sobre las mesas y manifestaciones de respaldo por parte de quienes asistían al encuentro.

Posteriormente, la dirigente reiteró que su movimiento no dará un paso atrás y aseguró que continuarán en las calles defendiendo lo que consideran su proyecto político.

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Reacciones de rechazo

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron respuestas de dirigentes políticos, especialmente desde sectores del Centro Democrático y del nuevo oficialismo.

Una de las primeras en reaccionar fue María Paz Buitrago, edil de Chapinero y miembro de las juventudes del Centro Democrático, quien cuestionó el mensaje de la dirigente comunista.

“La tarea de nuestra generación no es volver a Colombia inviable, es volverla mejor. Una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es anunciar que le van a hacer la vida imposible a un país porque perdieron la elección. Eso no es democracia”, manifestó.

Por su parte, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui afirmó que el país no puede regresar a escenarios de violencia y vandalismo.

“No aceptaremos que Colombia vuelva a ser secuestrada por el vandalismo, el caos y la violencia. Quienes justifican los ataques a los comercios, la destrucción de los CAI y las agresiones contra nuestra Fuerza Pública le hacen un enorme daño al país”, señaló.

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El congresista agregó que “habrá millones de colombianos defendiendo la democracia, la autoridad y el Estado de derecho”, bajo el liderazgo del presidente electo.

José Jaime Uscátegui afirmó que millones de colombianos defenderán la democracia y el Estado de derecho mientras María Fernanda Cabal aseguró que afectar los derechos de otros ciudadanos no puede justificarse como protesta social. - crédito X

Las declaraciones también fueron rechazadas por otros dirigentes políticos.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que bloquear carreteras, atacar a la Policía o vulnerar los derechos de otros ciudadanos no puede justificarse como protesta social, al tiempo que recordó que junto a los derechos también existen obligaciones.

Entretanto, David Toledo, exvicepresidente del movimiento Medellín Cuenta Conmigo, calificó como “muy grave” el mensaje de la dirigente de la JUCO y aseguró que el video reflejaría una estrategia para enfrentar al gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Además, afirmó que la nueva administración responderá con “mano dura” frente a quienes alteren el orden público y sostuvo que habrá ciudadanos dispuestos a defender sus familias, comercios y ciudades.

El exvicepresidente de Medellín Cuenta Conmigo calificó como "muy grave" el mensaje de la dirigente de la JUCO y pidió una respuesta firme frente a posibles alteraciones del orden público. - crédito @DavidToledoOsp/X

El contexto político

La controversia ocurre pocos días después de la elección presidencial en la que Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda en la segunda vuelta.

Desde que se conocieron los resultados, el mandatario electo ha reiterado que su Gobierno ofrecerá plenas garantías para la oposición, aunque también ha advertido que actuará con firmeza frente a quienes vulneren la Constitución o promuevan hechos violentos.

En contraste, algunos sectores de la izquierda han mantenido un discurso de movilización permanente y continúan cuestionando el resultado electoral, lo que ha incrementado la tensión política en el país.

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