Colombia

Metro de Medellín respondió a denuncia de ciudadano que no pudo entrar con su mascota: “Fue acorde con lo establecido”

La versión entregada a este medio desde la empresa de transporte masivo antioqueño desmintió, además, que los operadores de la estación hubieran solicitado la presencia de la fallecida propietaria de la mascota

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Desde el Metro de Medellín aclararon la situación sobre el ingreso de las mascotas por fuera de los horarios - crédito @metrodemedellin
Desde el Metro de Medellín aclararon la situación sobre el ingreso de las mascotas por fuera de los horarios - crédito @metrodemedellin

El 24 de junio de 2026 se difundió en redes sociales la denuncia de un ciudadano antioqueño que alegó que operadores del Metro de Medellín lo expulsaron de las instalaciones luego de ingresar con una mascota en un guacal.

El denunciante explicó que, tras haber pagado su pasaje, recibió la solicitud retirarse del lugar, pese a que, según él, contaba con la documentación de la mascota, y la forma de certificar su esquema de vacunación completo.

Con documentos en mano, me expulsan del Metro porque tenía que estar presente la dueña del perro, ya fallecida por tratamiento oncológico. Deshumanizan la realidad de los usuarios y me piden antecedentes y protocolo de delincuente”, fue la denuncia textual del hombre en su cuenta de Instagram.

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Con un video, el hombre expuso los hechos y sostuvo que los funcionarios del Metro de Medellín argumentaron que él estaba intentando ingresar con el canino por fuera de los horarios reglamentados.

El hombre alegó que los funcionarios del Metro de Medellín no le permitieron ingresar a la estación por estar fuera del horario con su mascota - crédito captura de pantalla @raizetnik/Instagram
El hombre alegó que los funcionarios del Metro de Medellín no le permitieron ingresar a la estación por estar fuera del horario con su mascota - crédito captura de pantalla @raizetnik/Instagram

Al respecto, voceros oficiales de la empresa de transporte de la capital antioqueña entregaron su versión sobre los hechos a Infobae Colombia, particularmente luego de que la denuncia mereció comentarios de redes sociales que cuestionaron las políticas y horarios de ingreso de mascotas al sistema.

En primer lugar, desvirtuaron “la solicitud de la presencia de una persona fallecida” y aclararon que “no es cierto”. No obstante, sí admitieron que el hombre no pudo ingresar en el sistema con su mascota por estar, efectivamente, por fuera del horario reglamentado.

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Frente a lo ocurrido, es importante tener presente que el ingreso de mascotas a la red Metro está regulado por unas condiciones y horarios definidos en nuestro reglamento de usuario, según los parámetros de la resolución del Amva (Área Metropolitana del Valle de Aburrá). Estas medidas buscan preservar la seguridad operativa, la convivencia y el bienestar, tanto de las personas como de los animales que nos acompañan”, indicaron.

Estas son las medidas contempladas desde el Metro de Medellín frente al ingreso de mascotas - crédito suministrado a Infobae
Estas son las medidas contempladas desde el Metro de Medellín frente al ingreso de mascotas - crédito suministrado a Infobae

Según los portavoces del sistema de transporte, el hecho fue revisado con el personal en sitio. Tras el protocolo, confirmaron que “su actuación estuvo acorde con lo establecido”.

Aunque el ciudadano alegó que “en el Metro de Medellín desconocen y deshumanizan esa realidad (de que no podía dejar a su mascota en casa)”, desde el Metro de Medellín no desconocieron la situación personal que estaba atravesando el usuario.

Sabemos que el señor vivía un momento complejo, pero debemos aplicar el reglamento para todos los usuarios, de manera que se garantice un trato equitativo”, aclararon.

En ese sentido, desde la red Metro expresaron el interés en este tipo de situaciones, con el entendimiento de que cada vez más usuarios quieren realizar sus recorridos con mascotas.

Por ende, confirmaron que llevan meses desarrollando “de manera articulada con la autoridad de transporte” una evaluación de “alternativas que permitan flexibilizar estas condiciones, siempre priorizando la seguridad del sistema y de quienes lo usan”.

Nuevos “Escuchaderos” en el Metro de Medellín: la apuesta por la salud mental de los antioqueños

Desde la Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín recordaron su estrategia de acompañamiento en salud mental con la apertura de tres nuevos Escuchaderos en las estaciones San Javier, Acevedo y La Aurora.

Esta iniciativa busca ofrecer espacios más amplios, privados y tranquilos para la atención psicológica de los usuarios del sistema de transporte masivo.

Los Escuchaderos ubicados en el sistema metro se han realizado cerca de 15.000 intervenciones psicológicas y de orientación emocional - crédito Metro de Medellín
Los Escuchaderos ubicados en el sistema metro se han realizado cerca de 15.000 intervenciones psicológicas y de orientación emocional - crédito Metro de Medellín

Desde 2024, los Escuchaderos instalados en el sistema metro han registrado 14.797 intervenciones psicológicas y de orientación emocional, y es una alternativa de apoyo para quienes transitan a diario por el sistema.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, destacó que con estas acciones se ha consolidado una inversión superior a 77.000 millones de pesos entre 2024 y 2025 para fortalecer la atención en salud mental. Además, la ciudad cuenta con 66 Escuchaderos permanentes distribuidos en comunas y corregimientos, facilitando el acceso a orientación y educación en este ámbito.

La jefa de Gestión Social del Metro de Medellín, Adriana María Sánchez Sánchez, explicó que el nuevo Escuchadero de San Javier funcionará en la zona de torniquetes del Metrocable J, mientras que el de Acevedo estará junto al PAC, en el tercer nivel de la estación. Estos espacios fueron diseñados para brindar mayor privacidad y mejores condiciones para la escucha y el acompañamiento emocional.

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