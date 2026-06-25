Congresista Andrea Padilla le hizo una petición al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Programas de protección animal que se requieren”

En la recta final de la campaña presidencial un sector de la izquierda calificó a De la Espriella como "matagatos" - créditos Luis Acosta / AFP | @andreanimalidad/IG

Luego de lo que fue la jornada electoral de segunda vuelta en Colombia el domingo 21 de junio de 2026 y que dejó como ganador al candidato de derecha Abelardo de la Espriella (49,66%, con 12′959.542 de votos), el presidente electo sigue moviéndose con el fin de planificar lo que será su gabinete de gobierno de cara al comienzo de su administración, a partir del 7 de agosto del presente año.

Entre las voces de quienes estarán en el Congreso de la República para el periodo 2026-2030, la senadora electa Andrea Padilla, reconocida por su labor en la lucha por los derechos de los animales, le hizo una petición especial a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, para que tengan en cuenta a los animales durante la legislatura.

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“Cambiar las vidas de los animales; sacarlos de sus miserias, exige recursos, institucionalidad y voluntad política. En una palabra: Estado”, inicia la publicación que compartió Padilla en X la tarde del miércoles 24 de junio.

La congresista se pronunció tras el anuncio del “escrutinio confirmado”, como lo denominó Padilla, por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y le escribió al presidente electo: “Les pido de corazón al presidente electo @AbelardoPTE @ABDELAESPRIELLA y al vicepresidente @jrestrp que nos permitan trabajar de su mano y se sirvan de nuestro equipo para implementar los urgentes programas de protección animal que se requieren”.

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La senadora aludió al término “Patria milagro”, que De la Espriella utilizó durante su campaña presidencial, y sostuvo que el nuevo jefe de Estado “debe incluirlos y brillar para todos con bondad y justicia”, añadió Padilla en su mensaje sobre el abogado penalista, que el 25 de junio recibió la credencial como presidente electo de Colombia.

La senadora Padilla compartió el mensaje en su perfil de X la noche del jueves 24 de junio de 2026 - crédito @andreanimalidad/X

“Por los animales llegué al difícil mundo de la política; en esta oportunidad, gracias a 110 mil ciudadanos y ciudadanas. Y por ellos seguiré trabajando, ojalá de la mano del nuevo gobierno”, argumentó la congresista animalista en su mensaje hacia el nuevo gobierno que sucederá a la administración de Gustavo Petro.

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Por todo lo anterior, Padilla le puso fin a las disputas políticas desde diversas orillas de pensamiento y pidió que se piense en conjunto en los animales, y que “la protección de los animales no necesita dogmatismos paralizantes, resistencias ni oposiciones infértiles; necesita soluciones que mermen los sufrimientos, la explotación y las violencias que ellos padecen a diario”.

Abelardo de la Espriella se refirió al episodio por el que lo señalaron de “matagatos” en redes sociales

Abelardo de la Espriella dijo que la frase que reavivó acusaciones de supuesto maltrato animal fue una broma hecha años atrás en el programa de Suso “el Paspi”, y sostuvo que hoy la reconoce como un error porque su difusión en redes sociales la presentó como si hubiera sido una confesión real.

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El presidente electo por el movimiento Defensores de la Patria y con el aval del Movimiento de Salvación Nacional, explicó que el comentario surgió cuando intentó “descuadrar” al humorista durante la entrevista que se emitió en 2014 en el programa The Suso’s Show, cuando se trasmitía en Telemedellín.

“Me dijeron que era animalista (Suso a De la Espriella), que era pesado y yo para tratar de ‘descuadrarlo’, salí con esa broma pesada que nunca debía haber hecho”, reconoció que era “un niño travieso” luego de que dijo que utilizó pólvora contra varios gatos, además de lanzarlos desde alturas.

La polémica, según su versión, pasó inadvertida cuando se emitió como parte del show y tomó otra dimensión años después, cuando el fragmento volvió a circular por cuenta del caricaturista Matador y la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández.

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A partir de esa difusión, De La Espriella quedó expuesto a señalamientos que lo presentaron como “maltratador de animales”, y que llevó a que los simpatizantes de su contrincante, el candidato de izquierda Iván Cepeda (Pacto Histórico) lo calificaran como “matagatos”.

De La Espriella afirmó que el comentario no describía hechos reales

El abogado negó que aquella frase refleje su conducta o su relación con los animales, de acuerdo con el comunicado emitido en el sitio web de su campaña presidencial.

“La verdad es que todo el que me conoce sabe que yo he tenido gatos. En este momento tengo más de cuatro. Tengo perros, caballos, gallinas, he tenido serpientes, he tenido tortugas. Soy un amante de los animales, nunca, nunca haría algo semejante y me arrepiento por esa broma”, dijo el presidente electo.

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En esa misma línea, De la Espriella insistió en que se trató de una salida equivocada y no de una admisión de maltrato.

“Todos hemos hecho una broma que ha salido mal, una broma pesada. Esa fue una broma pesada. Me puedo someter a un polígrafo”, afirmó el abogado penalista para remarcar que no tiene nada que ocultar.