Colombia

“Te quitaron la voz”: hermana de Natalia Villalba pide frenar la revictimización tras su muerte en Bogotá

La víctima, oriunda de Cúcuta, fue hallada por una trabajadora de limpieza que, al no recibir respuesta al tocar la puerta, ingresó a la habitación. Allí, descubrió la maleta en el baño, con el grifo abierto

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El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

La familia de Natalia Villalba exigió justicia y celeridad en el proceso de investigación por la muerte de la joven hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, el 22 de junio de 2026, un reclamo que también apunta a frenar la revictimización pública y a impedir que el caso quede reducido a especulaciones o a una cifra más.

El pedido de sus allegados no se limita al avance del proceso judicial. También reclama, según La FM, que la discusión alrededor de lo ocurrido deje de profundizar el daño sobre quienes sobreviven a la tragedia y atraviesan el duelo.

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En ese pronunciamiento, la familia sostuvo que la memoria de Villalba debe ser tratada con dignidad y que las autoridades deben actuar con el máximo rigor. La exigencia formal incluye que el caso sea tramitado con rapidez y que no derive en impunidad.

La familia denunció revictimización y pidió respeto en medio del duelo

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos
El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

La voz pública del reclamo fue la de Yeraldid Medina Villalba, hermana de la víctima, que cuestionó los comentarios y juicios que circularon tras la muerte de Natalia. Para la familia, ese tipo de reacciones agrava el luto y expone a los sobrevivientes a una carga emocional adicional.

“Lo que están haciendo es cruel e inhumano, la muerte de mi hermana no es un debate. Como familia solo pedimos respeto, nadie tiene el valor moral para justificar esta atrocidad”, afirmó. En el mismo mensaje, añadió: “¿Cómo una sociedad tan indolente hiere sin saber, sin pensar?”.

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La familiar de la mujer también dejó planteada una idea central del reclamo familiar: hay una dimensión del dolor que solo conocen quienes compartían la vida cotidiana con ella. “El dolor por el que estamos pasando solo lo sabemos nosotros”, dijo.

Ese mensaje buscó responder de forma directa a la exposición pública del caso. La familia pidió un alto inmediato a la indolencia social y a las interpretaciones externas que, a su juicio, desconocen el impacto de la muerte dentro del hogar.

La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X
La mujer sería presuntamente Natalia Villalba y aparecería como la persona que arrendó el apartamento donde ocurrió el hallazgo - crédito @ColombiaOscura/X

Natalia Villalba era la hermana mayor de una familia de seis hermanos

De acuerdo con la publicación, Natalia Villalba era la hermana mayor en una familia de seis hermanos: cuatro mujeres y dos hombres. Sus seres queridos la describieron como una mujer “maravillosa” y remarcaron el lugar que ocupaba dentro de un núcleo familiar unido.

Sus allegados también señalaron que dejaba un vacío profundo en sus tres sobrinos, para quienes era un apoyo de amor y guía. En esa reconstrucción íntima, la familia insistió en que su nombre no debe convertirse en una referencia fría ni en objeto de comentarios malintencionados.

Yeraldid cerró su pronunciamiento con una promesa personal que resumió el sentido de la denuncia pública y del pedido de justicia: “Te quitaron la voz, pero la mía hablará por ti, Natis de mi vida. Te amo y te amaré hasta el final de mis días”.

El caso reabrió, además, la discusión sobre la necesidad de humanizar los procesos de duelo en la era digital y mediática, mientras la familia mantiene su pedido ante las autoridades para que la investigación avance con la máxima celeridad y rigor legal.

La familia de la joven pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detalles de la mujer que fue hallada muerta dentro de una maleta en Chapinero

El 22 de junio de 2026, empleados de un edificio en Chapinero, Bogotá, encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una valija, al finalizar el plazo de una reserva. La víctima, oriunda de Cúcuta, fue hallada por una trabajadora de limpieza que, al no recibir respuesta al tocar la puerta, ingresó a la habitación. Allí, descubrió la maleta en el baño, con el grifo abierto.

Tras el hallazgo, el personal del edificio avisó a las autoridades, quienes desplegaron un operativo en la zona. Al llegar, la policía confirmó la presencia del cadáver y peritos del CTI de la Fiscalía General de la Nación comenzaron las investigaciones. Entre las pertenencias de la víctima se hallaron dos pasaportes, ambos con sellos de salida hacia España, uno vencido y otro vigente.

Las cámaras de seguridad y los registros de ingreso permitieron determinar que, en el periodo entre el 3 y el 21 de junio, la habitación fue ocupada por Villalba y dos extranjeros: un estadounidense, originario de Texas, y un británico, quien ingresó el 17 de junio y se retiró al día siguiente. Imágenes muestran al ciudadano británico trasladando sábanas a la lavandería. Las autoridades buscan a ambos individuos para esclarecer los hechos.

La investigación continúa con el análisis de material forense y grabaciones de seguridad. El caso generó repercusión en la comunidad, que recordó situaciones similares ocurridas en la ciudad. Por el momento, la policía y la fiscalía trabajan para determinar lo ocurrido y la implicancia de los extranjeros registrados como visitantes.

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Natalia VillalbaCuerpo dentro de una maletaApartamento en ChapineroCudadanos extranjerosColombia-Noticias

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