Colombia

María Fernanda Cabal criticó a Susana Muhamad tras conocerse un video en el que la exministra se mostró conmovida: “Ecópata”

La exsenadora cuestionó la reacción emocional de la exministra de Ambiente y vinculó sus críticas a temas de violencia y energía en Colombia

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María Fernanda Cabal - crédito Colprensa/@MariaFdaCabal/X
La exfuncionaria explicó a sus seguidores un episodio personal y la congresista utilizó ese momento para criticar decisiones energéticas del gobierno anterior- crédito Colprensa/@MariaFdaCabal/X

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó a la exministra de Ambiente Susana Muhamad después de que se difundiera un video donde la exfuncionaria se mostró conmovida durante una transmisión en vivo.

La congresista expresó en su cuenta oficial de X que la actitud de Muhamad no se corresponde con otras realidades nacionales.

“Esta ecópata jamás ha llorado por los más de mil muertos que han dejado las masacres durante el gobierno de su amigo Petro. Debería llorar por el esfuerzo económico de millones de colombianos para pagar el gas más caro después que prohibieran nuevas exploraciones y explotación en el país (sic)”, escribió.

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María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal expresó en su cuenta oficial de X que la actitud de Muhamad no se corresponde con otras realidades nacionales - crédito @MariaFdaCabal/X

El mensaje de Cabal apareció luego de que Muhamad explicara en redes sociales el motivo de su emoción. La exministra de Ambiente relató el momento en el que se vio afectada tras interactuar con sus seguidores.

“Ayer participé en una transmisión en vivo y muchos de ustedes me preguntaron cómo hacía para estar tan tranquila y con tanta energía. Creo que fue la adrenalina, que seguía muy alta y todavía la estaba procesando”, señaló Susana Muhamad.

La exfuncionaria del Gobierno Petro detalló que, ya en un ambiente de mayor calma, la conmovió una canción.

“Ahora, mientras preparaba una avena y ya más calmada, escuché la canción ‘El amanecer’ de Edson Velandia y me conmovió. Todo lo que les dije ayer en el en vivo se mantiene: vamos a luchar siempre. Aunque siento que hay una especie de nube negra que se posa, aquí seguimos”, afirmó.

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Susana Muhamad relató el momento en el que se vio afectada tras interactuar con sus seguidores - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Susana Muhamad relató el momento en el que se vio afectada tras interactuar con sus seguidores - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La crítica de María Fernanda Cabal vinculó su reclamo con el costo del gas y la suspensión de nuevas exploraciones energéticas, resaltando su desacuerdo con las decisiones tomadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Crítica a Tomás Uribe

La exsenadora María Fernanda Cabal expresó críticas hacia Tomás Uribe luego de que este llamara a reconocer a los más de 12,7 millones de votantes que respaldaron el proyecto liderado por Iván Cepeda, el cual, según el hijo del expresidente Álvaro Uribe, refleja el rumbo político del presidente Gustavo Petro.

Cabal, a través de un mensaje en la red social X, respondió: “Por poco y le anuncia el triunfo a Cepeda. Esta miopía arrogante los llevó a la decadencia”. La excongresista objetó interpretar esa votación como un respaldo automático, sin tener en cuenta las denuncias de irregularidades como coacción al elector, compra de votos y presión de grupos armados en distintas zonas del país. Además, relacionó esa interpretación con posibles beneficios políticos para Cepeda.

El intercambio reflejó dos visiones opuestas sobre el significado del resultado electoral. Tomás Uribe planteó que es necesario reconocer el apoyo obtenido por el proyecto de Petro, especialmente en las regiones más pobres. En contraste, María Fernanda Cabal consideró que esa lectura ignora situaciones de coacción que, en su opinión, distorsionan el resultado.

Cabal insistió en el sentido político de las declaraciones de Uribe, reiterando: “Por poco y le anuncia el triunfo a Cepeda”, y calificó de “miopía arrogante” esa postura, a la que responsabilizó por la decadencia del movimiento. Rechazó considerar la votación únicamente como una manifestación libre de respaldo, y advirtió: “Qué horror desconocer el voto fusil”.

María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal centró su respuesta en el sentido político de las palabras de Tomás Uribe - crédito @MariaFdaCabal/X

La exsenadora aseguró que existen audios y videos, enviados por personas de las zonas rurales, que evidencian presiones sobre los votantes. Estos materiales, según ella, muestran situaciones de constreñimiento hacia ciudadanos humildes, lo que constituyó uno de los argumentos centrales de su réplica.

También mencionó denuncias de compra de votos en municipios como Turbo, Apartadó, Montería y Riohacha, así como en regiones como Cauca, Valle, Chocó, Putumayo y Caquetá, donde afirmó que la presencia de grupos armados condicionó el proceso electoral.

Por su parte, Tomás Uribe, en un mensaje dirigido a Luis Carlos Vélez, sostuvo que “la humildad exige reconocer que 13 millones de compatriotas votaron por el proyecto político de Petro y que esta votación se concentra en las regiones con mayor pobreza”.

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