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Intentaron evadir un control policial, pero terminaron capturados con arma y silenciador en Bogotá: así aprehendieron a cuatro hombres

Un operativo terminó con la detención de los ocupantes de un taxi. Las primeras pesquisas apuntan a que se habría frustrado un posible atentado

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La Policía Nacional captura a cuatro hombres en un taxi con una pistola y un supresor en Santa Fe - crédito MEBOG
La Policía Nacional captura a cuatro hombres en un taxi con una pistola y un supresor en Santa Fe - crédito MEBOG

Una operación de control adelantada por la Policía Nacional en el centro de Bogotá terminó con la captura de cuatro hombres que se movilizaban en un taxi y que, según las autoridades, portaban un arma de fuego equipada con un supresor de sonido.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Santa Fe y, de acuerdo con las primeras investigaciones, habría permitido evitar un posible atentado contra la vida de una persona.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Capuchina, donde uniformados realizaban labores de registro, verificación de antecedentes y control a los vehículos de transporte público y durante uno de estos operativos, los policías detectaron un taxi cuyos ocupantes mostraron comportamientos que llamaron la atención de las autoridades.

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Según el reporte oficial, al momento en que los uniformados solicitaron la detención del vehículo para realizar la inspección correspondiente, uno de los pasajeros descendió del automotor e intentó escapar corriendo por las calles del sector.

La Policía capturó en Bogotá a cuatro hombres que iban en taxi con un arma y un supresor de sonido - crédito MEBOG

La reacción de los policías fue inmediata y a través de la activación del denominado “Plan Candado”, varias unidades se desplegaron en la zona para cerrar posibles rutas de escape y lograron interceptar al hombre pocos minutos después, evitando que abandonara el lugar.

Mientras tanto, los demás ocupantes permanecieron bajo control policial y fueron sometidos a una revisión de rutina junto con el vehículo en el que se movilizaban. Fue durante este procedimiento cuando los uniformados encontraron un arma de fuego que despertó aún más las sospechas de los investigadores.

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Dentro del taxi fue hallada una pistola acompañada de un supresor de sonido, un proveedor y seis cartuchos. El hallazgo llevó a la captura inmediata de los cuatro ocupantes, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

El teniente coronel Nelson Perdomo, comandante de la Estación de Policía Santa Fe, entregó detalles del operativo y destacó la importancia de la intervención policial.

Un hombre intentó escapar en un control en Santa Fe y el Plan Candado destapó el hallazgo dentro de un taxi - crédito MEBOG

“En las últimas horas, la Policía Nacional logra la captura de cuatro personas por el delito de porte, tráfico o fabricación de armas de fuego. Esto en la localidad de Santa Fe. Es allí donde nuestras zonas de atención, realizando controles a vehículos de servicio público, identifican un taxi con sus pasajeros en actitud sospechosa, tratando de evadir este control. Inmediatamente es requerido el vehículo y en ese momento, cuando uno de estos ciudadanos se baja del automotor, emprende la huida. A través de la activación del plan candado, logramos la captura de esta persona y al momento de realizar el registro del taxi encontramos un arma de fuego con supresor de sonido, su proveedor y sus respectivos cartuchos”, indicó el teniente coronel.

Las verificaciones posteriores realizadas por las autoridades revelaron además que varios de los capturados ya tenían antecedentes judiciales. De acuerdo con la Policía, tres de los detenidos registran anotaciones por delitos relacionados con hurto y tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, uno de los casos que más llamó la atención de los investigadores fue el de uno de los capturados, quien había sido detenido apenas un mes atrás por el mismo delito relacionado con el porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades también indicaron que la presencia de un arma equipada con silenciador refuerza las hipótesis sobre una posible acción criminal que estaría en preparación. De hecho, las primeras verificaciones apuntan a que el procedimiento policial habría evitado un hecho violento de alto impacto en la localidad.

En el mismo operativo se capturó a otro hombre señalado de homicidio en el barrio Antioquia, vinculado al control de plazas de vicio - crédito Visuales IA
Así evitó la Policía un posible ataque en Santa Fe en localidad de Bogotá - crédito VisualesIA

Con esta captura se logró evitar la muerte de una persona en la localidad de Santa Fe”, aseguró el comandante policial.

Paralelamente, unidades de Policía Judicial avanzan en las investigaciones para determinar si los capturados y el taxi inmovilizado guardan alguna relación con un homicidio ocurrido recientemente en la misma localidad.

Mientras se esclarece ese posible vínculo, los cuatro detenidos continúan a disposición de la justicia y deberán responder por los delitos que les sean imputados. Entre tanto, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier comportamiento sospechoso que pueda poner en riesgo la seguridad de la capital.

“Invitamos a la ciudadanía a que continúe informándonos cualquier tipo de actividad sospechosa a través de la línea 123 o tu CAI más cerca”, concluyó el teniente coronel Nelson Perdomo.

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