Colombia

Diana Ángel respondió a publicación sobre lo que le diría a Iván Cepeda de encontrárselo frente a frente: “Muy orgullosa de él”

La actriz colombiana reivindicó el recorrido del dirigente, elogió su contienda electoral y dejó planteado su deseo de acompañarlo otra vez en una eventual carrera a la Casa de Nariño

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Retrato de Iván Cepeda y figura de mujer con puño en alto. Fondo de acuarela con colores amarillo, azul y rojo, y un logo de pájaro estilizado.
Diana Ángel respaldó a Iván Cepeda nuevamente en sus redes sociales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, las elecciones presidenciales dejaron al descubierto la profunda polarización social, con Diana Ángel, reconocida actriz y figura pública, pronunciándose de manera enfática sobre el resultado y el contexto político.

La artista, cercana al Pacto Histórico y al proyecto de Gustavo Petro, ha destacado en repetidas ocasiones la movilización ciudadana que marcó la contienda y la ajustada diferencia en las urnas.

Recordada por su participación en televisión en programas como Francisco el matemático y La casa de los famosos Colombia, respaldó a Iván Cepeda desde que se confirmó su candidatura y afirmó que esperará “4 años más” para verlo competir por la Presidencia.

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Diana Ángel expresó su admiración por Iván Cepeda con curiosa publicación en X - crédito @DianAngel01/X

En su cuenta de X, Diana Ángel respondió a la pregunta sobre qué le diría a Iván Cepeda si lo tuviera de frente. Su mensaje fue directo: “Que estoy muy orgullosa de él, de todo su proceso, orgullosa de una campaña limpia y decente”. En la misma publicación, añadió que forma parte de “esos 12 millones 700 mil” que votaron por él.

Mensajes como: “Espera, no eres tan cercana para decírselo en la cara, te vi presentando el evento”; “Ya va siendo hora de que se recojan y acepten la derrota”; “Se quedará esperando porque no volverán”, entre otros.

Qué más ha dicho la artista en sus redes sociales tras las elecciones

“Aquí el discurso calmó y sereno de @IvanCepedaCast”: Diana Ángel comparte el mensaje de Iván Cepeda tras el preconteo electoral - crédito @DianAngel01/X
“Aquí el discurso calmó y sereno de @IvanCepedaCast”: Diana Ángel comparte el mensaje de Iván Cepeda tras el preconteo electoral - crédito @DianAngel01/X

Diana Ángel resaltó que nunca antes en Colombia se había visto una votación tan reñida, señalando que “somos la mitad” y que la fase de escrutinio sería determinante para el futuro inmediato.

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Hizo un llamado a la serenidad y a mantener el compromiso con los valores democráticos, enfatizando: “Pase lo que pase, debemos demostrar que votamos por la Paz y por la Vida”.

En redes sociales, la actriz dirigió una pregunta al presidente electo, Abelardo de la Espriella: “Abelardo decime qué se siente? Tener de opositora a tanta gente?”, reflejando el clima de confrontación política y el peso de la opinión pública en la coyuntura actual.

Diana Ángel interpeló a líderes políticos y evidenció la polarización en redes sociales - crédito @DianAngel01/X
Diana Ángel interpeló a líderes políticos y evidenció la polarización en redes sociales - crédito @DianAngel01/X

Además, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia difundió el mensaje completo de Iván Cepeda tras el preconteo electoral, destacando el tono sereno del candidato del Pacto Histórico. Cepeda agradeció a los más de doce millones de ciudadanos que apoyaron su proyecto y reafirmó la vigencia de la apuesta por el cambio democrático y social.

Cepeda ofreció unas palabras dirigidas a la ciudadanía, marcadas por un tono de reconocimiento y confianza en el proceso democrático.

Al inicio de su declaración, Cepeda manifestó: “Nuestro más sincero, profundo, afectuoso reconocimiento y gratitud a 12.700.000 colombianos y colombianas que con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social, democrático, profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”.

Diana Ángel resalta la participación y la paridad en la elección presidencial de Colombia - crédito @DianAngel01/X
Diana Ángel resalta la participación y la paridad en la elección presidencial de Colombia - crédito @DianAngel01/X

Resaltó así la magnitud de la participación electoral y el respaldo a la transformación social impulsada por su coalición.

La actriz también señaló la importancia de la vigilancia durante el proceso definitivo de escrutinio electoral, citando el llamado de Cepeda a reconocer el resultado oficial una vez culminen las verificaciones.

Así le respondieron desde una cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella

Desde una cuenta de seguidores del abogado, De la Espriella Presidente, se difundió un mensaje orientado a la reconciliación y la gestión incluyente.

Diana Ángel respondió a cuenta de seguidores de De la Espriella: solicita debate sin amenazas ni desinformación - crédito @DianAngel01/X
Diana Ángel respondió a cuenta de seguidores de De la Espriella: solicita debate sin amenazas ni desinformación - crédito @DianAngel01/X

Los vamos a conquistar, vamos a resolver los problemas de la gente, nos ganaremos su apoyo con hechos y resultados, no con promesas”, afirmaron, marcando distancia con administraciones anteriores y prometiendo gobernar para la totalidad del país.

La cuenta de seguidores de De la Espriella subrayó una diferencia de enfoque respecto a gobiernos previos. “Ustedes gobernaron para un 40% y nosotros lo haremos para todo Colombia”, sostuvo, agregando que la meta será convencer incluso a quienes hoy se muestran críticos.

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