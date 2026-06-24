Diana Ángel respondió a publicación sobre lo que le diría a Iván Cepeda de encontrárselo frente a frente: “Muy orgullosa de él”

Diana Ángel respaldó a Iván Cepeda nuevamente en sus redes sociales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, las elecciones presidenciales dejaron al descubierto la profunda polarización social, con Diana Ángel, reconocida actriz y figura pública, pronunciándose de manera enfática sobre el resultado y el contexto político.

La artista, cercana al Pacto Histórico y al proyecto de Gustavo Petro, ha destacado en repetidas ocasiones la movilización ciudadana que marcó la contienda y la ajustada diferencia en las urnas.

Recordada por su participación en televisión en programas como Francisco el matemático y La casa de los famosos Colombia, respaldó a Iván Cepeda desde que se confirmó su candidatura y afirmó que esperará “4 años más” para verlo competir por la Presidencia.

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Diana Ángel expresó su admiración por Iván Cepeda con curiosa publicación en X - crédito @DianAngel01/X

En su cuenta de X, Diana Ángel respondió a la pregunta sobre qué le diría a Iván Cepeda si lo tuviera de frente. Su mensaje fue directo: “Que estoy muy orgullosa de él, de todo su proceso, orgullosa de una campaña limpia y decente”. En la misma publicación, añadió que forma parte de “esos 12 millones 700 mil” que votaron por él.

Mensajes como: “Espera, no eres tan cercana para decírselo en la cara, te vi presentando el evento”; “Ya va siendo hora de que se recojan y acepten la derrota”; “Se quedará esperando porque no volverán”, entre otros.

Qué más ha dicho la artista en sus redes sociales tras las elecciones

“Aquí el discurso calmó y sereno de @IvanCepedaCast”: Diana Ángel comparte el mensaje de Iván Cepeda tras el preconteo electoral - crédito @DianAngel01/X

Diana Ángel resaltó que nunca antes en Colombia se había visto una votación tan reñida, señalando que “somos la mitad” y que la fase de escrutinio sería determinante para el futuro inmediato.

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Hizo un llamado a la serenidad y a mantener el compromiso con los valores democráticos, enfatizando: “Pase lo que pase, debemos demostrar que votamos por la Paz y por la Vida”.

En redes sociales, la actriz dirigió una pregunta al presidente electo, Abelardo de la Espriella: “Abelardo decime qué se siente? Tener de opositora a tanta gente?”, reflejando el clima de confrontación política y el peso de la opinión pública en la coyuntura actual.

Diana Ángel interpeló a líderes políticos y evidenció la polarización en redes sociales - crédito @DianAngel01/X

Además, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia difundió el mensaje completo de Iván Cepeda tras el preconteo electoral, destacando el tono sereno del candidato del Pacto Histórico. Cepeda agradeció a los más de doce millones de ciudadanos que apoyaron su proyecto y reafirmó la vigencia de la apuesta por el cambio democrático y social.

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Cepeda ofreció unas palabras dirigidas a la ciudadanía, marcadas por un tono de reconocimiento y confianza en el proceso democrático.

Al inicio de su declaración, Cepeda manifestó: “Nuestro más sincero, profundo, afectuoso reconocimiento y gratitud a 12.700.000 colombianos y colombianas que con su respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social, democrático, profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”.

Diana Ángel resalta la participación y la paridad en la elección presidencial de Colombia - crédito @DianAngel01/X

Resaltó así la magnitud de la participación electoral y el respaldo a la transformación social impulsada por su coalición.

La actriz también señaló la importancia de la vigilancia durante el proceso definitivo de escrutinio electoral, citando el llamado de Cepeda a reconocer el resultado oficial una vez culminen las verificaciones.

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Así le respondieron desde una cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella

Desde una cuenta de seguidores del abogado, De la Espriella Presidente, se difundió un mensaje orientado a la reconciliación y la gestión incluyente.

Diana Ángel respondió a cuenta de seguidores de De la Espriella: solicita debate sin amenazas ni desinformación - crédito @DianAngel01/X

“Los vamos a conquistar, vamos a resolver los problemas de la gente, nos ganaremos su apoyo con hechos y resultados, no con promesas”, afirmaron, marcando distancia con administraciones anteriores y prometiendo gobernar para la totalidad del país.

La cuenta de seguidores de De la Espriella subrayó una diferencia de enfoque respecto a gobiernos previos. “Ustedes gobernaron para un 40% y nosotros lo haremos para todo Colombia”, sostuvo, agregando que la meta será convencer incluso a quienes hoy se muestran críticos.

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