Colombia

Wally, congresista electo del Pacto Histórico, compartió audio de Beto Coral luego de su captura en EE. UU.: “No he cometido ningún delito”

El activista político Franklin Humberto Coral Garrido fue detenido por agentes federales en Arizona (Phoenix) el martes 16 de junio de 2026

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- créditos @betocoralg/IG | @medicenwally/IG
El caso se conoció por cuenta del periodista Daniel Coronell, y un día antes el activista y creador de contenido compartió una publicación desde uno de los puestos de votación para los colombianos en Coral Gables (estado de Florida) - créditos @betocoralg/IG | @medicenwally/IG

Luego de lo que fue la detención del activista y creadora de contenido Beto Coral (cuyo verdadero nombre es Franklin Humberto Coral Garrido) el martes 16 de junio de 2026 en Arizona (estado de Phoenix) por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés), se conoció un audio que alcanzó a enviar a sus colegas, como el influencer y senador electo Wally (Walter Rodríguez).

Desde Colombia, Rodríguez se unió a las voces de rechazo por parte del Pacto Histórico y difundió desde su cuenta de Instagram @medicenwally un audio que recibió de Coral, en el que relató lo que vivió mientras estaba en compañía de su hijo, un menor de edad.

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“En estos momentos estoy siendo llevado por agentes federales (...) Supuestamente por orden de Marco Rubio”, inicia la declaración por parte del creador de contenido capturado, haciendo alusión al secretario de Estado de los EE. UU.

El ciudadano colombiano hizo alusión en su mensaje al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @betocoralg/IG

“Me enseñaron un documento”, precisó más adelante Coral, y comentó: “No tengo ningún cargo en mi contra, no he cometido ningún delito (...) tengo mis documentos vigentes, en lo absoluto”.

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El activista político ha señalado en algunas de sus publicaciones ha expresado su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico), mientras que rechaza al otro contendor con el que definirán al nuevo presidente de Colombia en la segunda vuelta de elecciones que se desarrollará el 21 de junio de 2026: Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Defensores de la Patria.

Por todo lo anterior, en la parte final del audio enviado por Coral, él expresó: “Les pido por favor, que resistan. Que resistan y no se arrodillen ante nadie. Ante nadie se arrodillen”.

El senador electo Wally compartió el audio a través de sus redes sociales la noche del martes 16 de junio de 2026 - crédito @MeDicenWally/X
El senador electo Wally compartió el audio a través de sus redes sociales la noche del martes 16 de junio de 2026 - crédito @MeDicenWally/X

Para concluir, el creador de contenido dijo que “esto es una muestra de lo que puede pasar, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia”, y en una clara referencia a De la Espriella, agregó: “Si este sujeto, defensor de mafiosos y criminales llega a ser el presidente de la República. Que resistan todos allá (...) Yo voy a estar bien. A la gente, resistan”.

Los detalles preliminares tras la captura de Beto Coral en EE. UU. por agentes de ICE

Según informó el periodista Daniel Coronell desde su cuenta de X, el caso podría derivar en su salida del país porque el activista colombiano enfrenta un proceso migratorio y debe elegir entre apelar ante un juez o aceptar la salida voluntaria.

Coral tiene 40 años y, de acuerdo con lo que contó el mismo comunicador en redes sociales, las autoridades no han hecho públicos los motivos del procedimiento.

En sus redes sociales, el periodista Daniel Coronell compartió el video de la detención del activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral - crédito @DCoronell/X

El periodista señaló que la situación no se limitaría a una retención administrativa, porque habló de una posible deportación y de la opción de una revisión judicial.

“Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo que es menor de edad”, escribió Coronell en X.

Minutos después, Coronell identificó a la autoridad que practicó el arresto.

“Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Beto Coral. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la autodeportación. Su hijo está seguro con su mamá”, agregó el periodista en sus plataformas digitales.

El periodista Daniel Coronell confirmó a través de redes sociales la captura de Beto Coral el martes 16 de junio de 2026 en Arizona - crédito @DCoronell/X
El periodista Daniel Coronell confirmó a través de redes sociales la captura de Beto Coral el martes 16 de junio de 2026 en Arizona - crédito @DCoronell/X

Coral nació en Medellín y vive en territorio estadounidense desde 2015, donde se exilió por amenazas vinculadas a su activismo y a la investigación del asesinato de su padre.

Su padre fue el capitán de la Policía Humberto Coral, integrante del Bloque de Búsqueda que dio de baja a Pablo Escobar Gaviria y que fue asesinado cinco meses después, en abril de 1994.

Además de su actividad política y de su presencia en redes sociales, Coral trabajaba en otras labores, entre ellas la prestación de servicios de conducción.

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