Armando Benedetti sacó sus mejores pasos con ‘Dai Dai’ y se sumó a la fiebre mundialista de Colombia: “Solo fútbol en esta mondá”

El ministro del Interior se mostró entusiasmado por el debut de la selección Colombia en el Mundial 2026 contra Uzbekistán - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, encendió las redes sociales al lanzarle una dura ‘humillación política’ al excandidato a la Cámara de Representantes Germán Ricaurte, que intentó burlarse del funcionario por grabarse bailando para celebrar el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

La disputa digital cobró relevancia el miércoles 17 de junio, en medio de la expectativa por el estreno del equipo dirigido por Néstor Lorenzo contra la selección de Uzbekistán en Ciudad de México, en el estadio Azteca.

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Aunque la cita de la Copa Mundial inició oficialmente el 11 de junio —con una fuerte presencia colombiana gracias a Dai Dai, el éxito musical de Shakira—, el ambiente festivo inició hasta ahora por el debut de la Tricolor, que contagió a diferentes sectores como en la política.

Shakira hizo la apertura del Mundial 2026 con su canción 'Dai Dai', con la que puso el sello colombiano desde el inicio de la competencia - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

Un video al estilo caribeño para frenar la división, solo por el partido de fútbol

Para unirse a la fiesta de la Tricolor, el jefe de la cartera del Interior decidió subir un video en sus cuentas de redes sociales luciendo la camiseta de la selección y mostrando sus pasos de baile al ritmo de la canción de Shakira.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el particular y directo mensaje, muy fiel a su estilo costeño, con el que pretendió decretar una tregua en los debates institucionales del país debido al debut del seleccionado colombiano.

“¡SOLO FÚTBOL EN ESTA MONDÁ! Le va la madre al que hoy hable de política”, dijo y escribió el líder político en sus redes sociales, con un movimiento de cadera incluido por la canción del Mundial Dai Dai.

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Armando Benedetti se unió a la fiesta mundialista por el debut de la selección Colombia - crédito @AABenedetti/X

El video, donde el ministro se mostró relajado, sin filtros y sin la rigidez propia de su cargo público, acumuló en pocos minutos miles de reproducciones y generó una ola de opiniones divididas entre los usuarios que aplaudieron su frescura y aquellos que consideraron el acto como un comportamiento inapropiado para un miembro del gabinete ministerial.

El ácido dardo que se lanzó sobre la edad de Benedetti

Entre las múltiples reacciones negativas apareció el comentario de Germán Ricaurte, un reconocido abogado, economista y veedor ciudadano que intentó dar el salto a la arena electoral en dos oportunidades como candidato a la Cámara de Representantes por el partido Nuevo Liberalismo, ‘quemándose’ en ambas ocasiones al no alcanzar los votos necesarios para quedarse con una curul.

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Ricaurte aprovechó la publicación del ministro del Interior para lanzar un dardo personal directamente relacionado con el comportamiento y la edad del funcionario, con el fin de buscar ridiculizarlo de manera pública ante sus seguidores en la red social X: “Uno de mis mayores temores es llegar a los 60 años convertido en un viejo ridículo como Armando Benedetti”.

Video del ministro del Interior por el debut de Colombia genera controversia en redes sociales - crédito @AABenedetti/X

Lo que el excandidato del Nuevo Liberalismo no visualizó fue la agilidad del ministro para responder a los ataques digitales. Lejos de ignorar la ofensa o de emitir un comunicado formal y diplomático, Armando Benedetti asumió la crítica con ironía sobre su propia edad, pero utilizó su trayectoria política para darle un golpe político.

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“Ese temor lo tuve yo y creo que llegué a ser un viejo ridículo, pero a mis 35 años no lo era como tú lo eres y nunca perdí una elección”, escribió el ministro del Interior en la plataforma digital.

Comentario de Germán Ricaurte sobre la edad de Armando Benedetti desató respuesta 'humillante' del ministro - crédito @AABenedetti/X

Así, el ministro del Interior reaccionó en medio del entusiasmo que despierta el Mundial entre los colombianos. Tras la ausencia de la selección en Catar 2022, el regreso al máximo torneo de fútbol provocó una gran ilusión, especialmente entre los aficionados que se encuentran en México y que se preparan para vivir juntos el encuentro frente a Uzbekistán.

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