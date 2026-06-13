Fiscalía desmintió que asesinos de Sara Millerey González quedarían en libertad por vencimiento de términos

Activistas y organizaciones sociales convocaron movilizaciones para exigir justicia en este atroz crimen - crédito redes sociales

El proceso judicial que rodea el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans, que se originó el 4 de abril de 2025 en Bello (Antioquia), sigue causando revuelo en la comunidad con respecto al proceso judicial de los dos principales acusados.

Los responsables fueron señalados por raptarla, agredirla y, posteriormente, arrojarla a una quebrada, donde fue rescatada aún con vida, pero murió después por la gravedad de las heridas.

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La indignación social creció al difundirse versiones sobre la posible excarcelación de los procesados, aunque la Fiscalía sostiene que el proceso se mantiene activo y los acusados continúan privados de libertad.

Ante las especulaciones, la Fiscalía General de la Nación respondió por medio de un comunicado, difundido por El Tiempo, afirmando que: “La Fiscalía, dentro de los términos de ley, ha surtido sus actuaciones y acusó formalmente a estas dos personas”.

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Alias Teta hace parte de la organización criminal conocida como El Mesa, según lo que han arrojado las pesquisas que se llevan hasta el momento del caso - crédito Colprensa / Fiscalía General de la Nación / Policía Nacional

Los autores señalados, Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta o Teté, y Juan David Echavarría, alias Chuky, permanecen detenidos y enfrentan cargos por homicidio agravado y tortura.

La investigación de la Fiscalía determinó que los acusados trasladaron a la víctima a una vivienda, la golpearon repetidas veces y le causaron heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo. La arrojaron a un cuerpo de agua, mientras amenazaban a los vecinos para impedir el auxilio. Finalmente, familiares y bomberos lograron rescatarla, pero Sara falleció en el hospital a causa de las lesiones.

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En términos judiciales, ambos hombres fueron imputados en Medellín en 2025.

Estado actual del proceso judicial y medidas tomadas

Según el documento del ente investigativo, “El juez penal de conocimiento instaló la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó el acervo probatorio, el cual fue aceptado en su totalidad”. Este avance procesal fue apelado por la defensa, por lo que será el Tribunal Superior de Medellín el que resuelva el recurso antes de convocar las audiencias de juicio oral.

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El país recuerda con tristeza la tarde del viernes, 4 de abril, cuando a Sara le rompieron brazo y piernas para lanzarla a una quebrada, en las que esperaban que se ahogara - crédito X

El ente acusador también aportó detalles sobre nuevas actuaciones: “Por otra parte, la Fiscalía vinculó recientemente a Muñoz Gaviria y a Echavarría Zapata a otra investigación por el delito de concierto para delinquir, como presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa. La imputación se realizó el pasado 22 de mayo”.

En esa misma audiencia, a Echavarría Zapata se le imputó el cargo de homicidio por un hecho ocurrido en abril de 2020, también en Bello.

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La Fiscalía General concluyó advirtiendo que, por estos nuevos procesos, Juan David Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario. Mientras tanto, Juan Camilo Muñoz Gaviria continuará privado de la libertad por una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión.

La senadora Paloma Valencia alza su voz por mujer trans asesinada y contra la impunidad en el caso - crédito @PalomaValenciaL/X

Antes de que la Fiscalía hiciera claridad con el estado del proceso, la senadora Paloma Valencia compartió un video en el que pidió hacer visible el caso para que la muerte de esta mujer no quede impune.

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“¿Se acuerdan de Sara Millaray? Esa mujer trans a la que le partieron las piernas, la amarraron en un río y que después terminó muriéndose ante la agonía delante de todo el mundo y nadie la rescató. Pues ahora resulta que por vencimiento de términos, sus asesinos van a terminar libres. Alcemos la voz, porque la violencia no es admisible y mucho menos cuando está relacionada con la tortura y el maltrato a una población como la población trans, absolutamente afectada por una violencia de género inaceptable".

El caso ha puesto en el foco la violencia contra personas trans en Colombia y la respuesta de las autoridades judiciales ante estos crímenes. La Fiscalía insiste en que ha cumplido los plazos legales y que las decisiones sobre la libertad de los acusados están sujetas a la revisión judicial superior.

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