Empresas prefieren pagar multa al Sena antes que contratar aprendices tras reforma laboral: caen contratos juveniles

El aumento en los costos y obligaciones legales llevó a miles de empresas a elegir el pago de sanciones económicas en lugar de incorporar aprendices, lo que redujo las oportunidades de formación práctica para jóvenes y elevó los ingresos por penalizaciones en el Sena. - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a mostrar uno de sus efectos más debatidos en el mercado laboral. Cada vez más empresas están optando por pagar la multa al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en lugar de contratar aprendices, una tendencia que coincide con la disminución de los contratos de formación para jóvenes.

Las cifras evidencian un cambio significativo en el comportamiento empresarial. Según datos citados por El Tiempo, 8.048 empresas pagaron la denominada cuota de monetización durante 2025, un incremento del 39% frente a las 5.796 compañías que realizaron este pago en 2024. Además, con corte al 30 de abril de 2026, ya se registraban 5.243 empresas que habían optado por cancelar esta obligación económica.

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Aumentan las multas pagadas al Sena

La legislación establece que toda empresa con más de 15 trabajadores debe vincular aprendices en una proporción mínima de uno por cada 20 empleados. Cuando la compañía no puede o no desea cumplir esta cuota, tiene la posibilidad de pagar una compensación económica al Sena, conocida como cuota de monetización.

Sin embargo, tras los cambios introducidos por la reforma laboral aprobada en 2025, para muchas empresas resulta más económico asumir la multa que contratar aprendices, especialmente en las pequeñas y medianas organizaciones.

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Los recursos obtenidos por este mecanismo también reflejan el crecimiento de esta tendencia. Mientras en 2024 el Sena recaudó 263.430 millones de pesos por concepto de monetización, en 2025 la cifra ascendió a 440.737 millones de pesos, lo que representa un incremento del 67%.

A abril de 2026, el recaudo ya alcanzaba los 296.031 millones de pesos, mostrando que la tendencia continúa al alza.

El Sena concentra los fondos derivados del pago de multas empresariales, destinados a programas de formación y apoyo a aprendices. - crédito Colprensa

Los cambios que introdujo la reforma laboral

Uno de los puntos más relevantes de la reforma fue el fortalecimiento de los derechos de los aprendices mediante la transformación del contrato de aprendizaje.

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La nueva normativa determinó que las empresas que incumplan la cuota deberán pagar al Sena 1,5 salarios mínimos mensuales por cada aprendiz no contratado, cuando anteriormente el valor correspondía a un salario mínimo.

Con el salario mínimo vigente para 2026, la sanción ronda los 2,6 millones de pesos mensuales por cada cupo no cubierto.

Paralelamente, la reforma otorgó carácter laboral al contrato de aprendizaje. Esto implica mayores garantías para los estudiantes, pero también un aumento en los costos para las empresas.

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Antes de la reforma, durante la etapa lectiva un aprendiz recibía el equivalente al 50% del salario mínimo y durante la etapa práctica el 75%, con afiliación a salud y riesgos laborales.

Ahora, los aprendices reciben el 75% del salario mínimo en la fase lectiva y el 100% durante la etapa productiva. Además, las empresas deben asumir aportes a salud, pensión, riesgos laborales y prestaciones sociales.

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Contratar aprendices cuesta más que pagar la sanción

De acuerdo con cálculos de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el costo total de un aprendiz puede alcanzar aproximadamente 3,2 millones de pesos mensuales, al incluir vacaciones, primas, cesantías, aportes a pensión y otros costos laborales.

Esa cifra supera los cerca de 2,6 millones de pesos que representa la monetización, razón por la cual numerosas empresas han optado por pagar la multa.

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Para diversos analistas, esta diferencia económica está generando un incentivo contrario al objetivo de la reforma: promover la inserción laboral de los jóvenes.

El aumento en la monetización de la cuota de aprendizaje refleja la preferencia de las compañías por asumir la sanción económica. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Caen los contratos de aprendizaje

Los efectos también se reflejan en el número de contratos firmados. Según cifras del Sena, los contratos de aprendizaje pasaron de 392.411 en 2024 a 379.436 en 2026, una reducción que coincide con el aumento de empresas que prefieren monetizar la cuota.

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De acuerdo con El Tiempo, desde el Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Seccional Atlántico también reportan una menor utilización de esta modalidad de vinculación.

Los datos muestran que durante el segundo trimestre de 2025 el 4% de las empresas consultadas tenía contratos de aprendizaje. Para el cuarto trimestre de ese mismo año, la proporción cayó al 2,4%.

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Además, entre las compañías que mantienen aprendices, el 23% reporta contar únicamente con entre uno y cuatro jóvenes vinculados bajo esta figura.

Empresarios señalan mayores costos y exigencias

La directora del Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, explicó según el medio, que la disminución responde tanto al aumento de los costos laborales como a los requerimientos operativos que implica formar aprendices.

Según indicó, las empresas deben destinar personal para acompañar y supervisar el proceso formativo, además de asumir las nuevas obligaciones derivadas de la reforma laboral.

En ese contexto, muchas mipymes terminan destinando esos recursos a la contratación de trabajadores con experiencia, capaces de incorporarse de manera inmediata a las actividades productivas.

Menos jóvenes acceden a contratos de aprendizaje formal, en medio de cambios en las políticas de contratación laboral. - crédito Agencia de Empleo Sena

Expertos advierten riesgos para el empleo juvenil

De acuerdo con el diario, la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Juliana Morad, advirtió que la diferencia económica entre monetizar y contratar se redujo considerablemente.

A su juicio, pagar la cuota permite a las empresas evitar la administración de la relación laboral, la supervisión del aprendiz y eventuales procesos de fiscalización por parte de entidades de control.

“El riesgo es que para una compañía, sin una necesidad real de formación, pagar la cuota se vuelva la opción limpia y previsible: un costo que se asume para no contratar”, señaló.

La experta alertó que esta situación podría terminar afectando el objetivo central de la reforma laboral: facilitar la inserción laboral de los jóvenes colombianos mediante experiencias de formación práctica dentro de las empresas.