En video quedó el momento exacto del asalto contra un transporte de valores en un Oxxo en Bogotá: así salió herido un escolta

Un hombre armado irrumpe en una tienda OXXO y amenaza a los presentes, desatando el pánico y la violencia - crédito pasa en Bogotá/Instagram

El barrio Palermo en Bogotá fue escenario de un asalto que alteró la rutina de la zona durante la tarde del martes 14 de abril. Un video de seguridad permitió reconstruir el momento exacto en el que dos individuos armados irrumpieron en una tienda Oxxo, atacaron al vigilante de una empresa de valores y se llevaron una maleta cuyo contenido aún no ha sido confirmado oficialmente.

La Policía Metropolitana de Bogotá respondió tras recibir la alerta de la comunidad y recopiló material probatorio en el sitio. El registro visual, difundido horas después, mostró cómo los responsables —vestidos completamente de negro y con cascos de motociclista— merodearon el local por varios segundos antes de actuar.

En las imágenes se observó la aparente normalidad de las empleadas y clientes instantes previos al ataque. El hecho ocurrió cerca de las 4:00 p. m., sobre la calle 45.

Dos individuos ingresaron al local comercial mientras se adelantaba el procedimiento de recarga del cajero automático - crédito Policia Metropolitana de Bogotá

Durante el forcejeo, el funcionario de seguridad cayó al piso tras recibir un golpe contundente en la cabeza. El asaltante portaba un arma de fuego, lo que dejó al vigilante sin posibilidad de resistirse. Mientras tanto, el segundo delincuente tomó la maleta y escapó rápidamente del lugar, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Las cámaras también registraron la reacción de un cliente que, al notar la violencia del asalto, salió apresuradamente del local por temor a ser agredido.

Según el informe oficial, se desplegaron todas las capacidades necesarias para la recolección de elementos materiales probatorios. Esta labor fue clave para establecer el modus operandi de los asaltantes y el momento exacto en que uno de ellos se aproximó al vigilante del carro de valores.

Balacera en Usaquén dejó cuatro heridos, incluido un menor de ocho años

Un intercambio de disparos entre un sicario y su objetivo dejó seis heridos, entre ellos un niño de 8 años, según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanny Cristancho - crédito Colombia Oscura/X

El norte de Bogotá registró un episodio de violencia que alteró la vida cotidiana en el barrio Barrancas, cuando un ataque armado en la calle 156 dejó como saldo seis personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. La rápida respuesta de las autoridades permitió la evacuación de los heridos hacia centros médicos cercanos.

El incidente, ocurrido a las 6:00 p. m. del lunes 13 de abril de 2026, involucró un ataque sicarial en el que tanto el agresor como la víctima principal intercambiaron disparos. Según el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el enfrentamiento resultaron afectados por daño colateral un niño de ocho años y tres personas que transitaban por la zona.

Las fuerzas policiales informaron que la llamada de emergencia fue recibida a través de la línea 123 y que, al llegar al lugar, constataron la gravedad del suceso. Los heridos fueron trasladados en una patrulla policial para recibir atención médica inmediata. Entre los lesionados se encuentran tanto el presunto sicario como la persona que era objetivo directo del ataque; ambos permanecen en cirugía.

los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

El ataque en Barrancas generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes reportaron el temor que sintieron ante la intensidad del tiroteo y la presencia de menores entre los afectados. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y determinar responsabilidades.

Las autoridades trabajan en la recolección de testimonios y en el análisis del intercambio de disparos, que dejó en evidencia la vulnerabilidad de los transeúntes en hechos violentos que ocurren en espacios públicos. Hasta el momento, tanto el presunto agresor como la víctima principal permanecen bajo custodia policial en centros hospitalarios.

La investigación preliminar señala que el ataque fue premeditado y dirigido, aunque la reacción de la víctima principal generó una situación de mayor peligro para quienes transitaban por la zona. El saldo de heridos incluye un menor de edad, hecho que ha sensibilizado a la opinión pública y ha motivado el seguimiento de las autoridades para esclarecer lo sucedido.