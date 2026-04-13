Quitar la señal de celular de las cárceles, impulsar el ‘fracking’ e invertir millones en la compra de medicamentos: Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentaron su plan de Gobierno

Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia and vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo raise their hands on the day Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

El lunes 13 de abril de 2026, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Colombia, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, presentaron su programa de gobierno con el que pretenden ganar las elecciones del 31 de mayo.

Bajo el título ‘Colombia Más Grande’, los aspirantes a la Casa de Nariño revelaron su hoja de ruta cimentada en diez ejes estratégicos y orientada a restaurar la estabilidad nacional, atajar las desigualdades y generar efectos tangibles a corto y mediano plazo.

El documento, dado a conocer públicamente, plantea reformas que abarcan desde el sistema de seguridad hasta soluciones para la corrupción, con la meta de operar cambios de fondo en el funcionamiento del Estado.

La dupla presidencial sostiene que el país enfrenta actualmente “cinco crisis simultáneas”: la seguridad, la salud, el sector energético, la confianza institucional y la corrupción, situación que ha pautado la urgencia de una intervención técnica y política a gran escala.

Entre las propuestas destacadas en el tramo final del documento figura la meta de construir un millón de viviendas, cifra que se constituye en uno de los mayores compromisos sociales de la plataforma presentada por Valencia y Oviedo.

El programa también incluye la restauración de millones de hectáreas mediante acciones ambientales y la implementación de pagos por servicios ambientales. Este objetivo se suma a la promesa de una transformación estatal, tanto en eficiencia como en digitalización, con la finalidad de disminuir la burocracia y optimizar la relación entre los ciudadanos y el Estado.

Igualmente, destacan el compromiso de invertir 3 billones de pesos en la compra de medicamentos, cifra destinada a resolver una de las mayores demandas ciudadanas en materia de salud pública.

En el capítulo energético, el Plan 10 advierte sobre la inminencia de un posible racionamiento eléctrico y propone evitarlo mediante la reactivación de la explotación de combustibles fósiles y el impulso del fracking bajo criterios de responsabilidad ambiental, junto a la implementación de energías renovables no convencionales.

En cuanto al sistema judicial, Oviedo precisó que se buscará una reforma a la justicia que establezca una nueva normativa para delitos flagrantes, acompañada de la creación de juzgados itinerantes para una respuesta judicial rápida y el fortalecimiento de la tecnificación de las fuerzas de seguridad.

La meta cuantitativa más relevante es alcanzar 530 mil efectivos en la Fuerza Pública, un incremento que representa una estrategia para garantizar, en palabras de Oviedo, “que los colombianos puedan vivir sin miedo”.

Así mismo, Paloma Valencia recalcó la necesidad de que los colombianos sigan siendo víctimas de la extorsión que, en su mayoría, provienen desde los centros penitenciarios. “Vamos a quitarle la señal de celular en las cárceles, para evitar que sigan extorsionando a los colombianos”, anunció.