Colombia

Vicky Dávila ‘estalló’ contra las “bodegas petristas” por un meme que le hicieron en los brazos de Petro: “Es horrible”

La periodista aseguró que, a pesar de los intentos de burla en su contra, su labor política sigue vigente y no permitirá que el sector del presidente alcance la Casa de Nariño

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La candidata Vicky Dávila arremetió contra Gustavo Petro por no destinar los recursos necesarios al Programa de Alimentación Escolar (PAE) - crédito Presidencia - @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila se vio molesta con los seguidores del presidente Gustavo Petro por un meme que le hicieron - @VickyDavilaH/X

Una nueva polémica estalló en redes sociales luego de que un meme creado con inteligencia artificial mostrara a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila embarazada y abrazada por el presidente Gustavo Petro. La imagen provocó una avalancha de comentarios y burlas, pero fue la misma comunicadora la que decidió responder directamente a lo que consideró un ataque político.

“Este meme que me hacen las bodegas petristas para ofenderme es horrible, pero yo lo uso hoy para decirles que ni un voto por Iván Cepeda. Él llega a arrasar. Acaba con Colombia y se apoderan de todo. Habrá más beneficios para los bandidos, Constituyente y persecución contra la oposición", escribió la excandidata presidencial en su cuenta en la red social X.

Dávila dejó en claro su postura y esa no es con la bancada del Gobierno nacional, bajo los ideales del Pacto Histórico: “Y claro, se robarán todo. Tenemos que derrotarlos el 31 de mayo”.

Un meme viral mostró a Vicky Dávila embarazada junto a Gustavo Petro y ella respondió - crédito @VickyDavilaH/X
Un meme viral mostró a Vicky Dávila embarazada junto a Gustavo Petro y ella respondió - crédito @VickyDavilaH/X

Post de Dávila genera polémica en redes sociales

La publicación encendió el debate entre seguidores y críticos; mientras algunos tomaron la situación con humor, otros señalaron que la periodista aparecía junto al presidente Petro de manera casi cómica, ignorando la aclaración que ella hizo sobre sus verdaderas intenciones políticas. La imagen, según explicó Dávila, no representaba ninguna relación personal ni política con el mandatario, sino un intento de burlarse de su postura opositora.

Dávila aprovechó la situación para marcar su diferencia con quienes considera parte de las “bodegas petristas” y dejar en claro su firme posición frente al oficialismo.

No obstante, esto provocó algunos comentarios como: “La bajeza, inescrúpulos, ignorancia, irracionalidad, grotesco, burdo, salvaje”; “Vicky el pais no prospera con mas odio , el fracaso de la derecha es creer que son los dueños del pais”; “jajajajaj darías la vida porque petro te deje embarazada, y lo sabes”; “del odio al amor hay un solo paso”.

Vicky Dávila dijo que Cepeda es "el candidato de Petro" con un fuerte mensaje contra el precandidato - crédito Colprensa
Vicky Dávila declaró que nunca estará del lado del candidato presidencial Iván Cepeda - crédito Colprensa

Así está la lealtad de Vicky Dávila en las elecciones presidenciales de 2026

Vicky Dávila, que participó en La Gran Consulta por Colombia, dejó en claro que su compromiso es con la defensa de la oposición frente al Gobierno nacional. Aunque no resultó ganadora en la consulta, expresó su apoyo a Paloma Valencia, ganadora de la jornada, y a Juan Daniel Oviedo, que aceptó su fórmula vicepresidencial, por lo que destacó que acompañaría la estrategia de la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo.

Ella, junto a David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón, respalda a la dupla que se encuentra entre las tres primeras posiciones en intención de voto, compuesta por Abelardo de la Espriella, quien se presenta junto a Juan Manuel Restrepo, e Iván Cepeda, acompañado de Aida Quilcué, según las últimas encuestas de intención de voto.

Aunque todavía faltan casi dos meses para las elecciones, desde esta posición dejaron claro que su apoyo será para Paloma Valencia hasta el final de la primera vuelta, con la esperanza de que gane o pase a la segunda vuelta. Sin embargo, en el caso hipotético de que el resultado no sea favorable, nunca dirigirán su respaldo hacia el sector de izquierda actualmente representado por Gustavo Petro, dicen.

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria hacen parte de la coalición de La Gran Consulta por Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria hacen parte de la coalición de La Gran Consulta por Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Críticas de Vicky Dávila a las políticas de Gustavo Petro

La postura de Vicky Dávila frente al presidente Gustavo Petro dejó de ser una crítica periodística para convertirse en una confrontación política abierta tras el anuncio de su candidatura presidencial para 2026. Desde sus redes y espacios públicos señaló con dureza al Gobierno actual, atribuyéndole decisiones que, según ella, ponen en riesgo la estabilidad del país y dan pie a crisis internacionales.

En una de sus publicaciones en redes sociales, la excandidata responsabilizó al presidente por la suspensión de apoyo técnico a la flota presidencial, aseguró que son “las consecuencias de favorecer a los narcos”, además, vinculó así la gestión de Petro con efectos negativos tanto en seguridad como en relaciones exteriores.

Dávila, como opositora, denuncia que la política de seguridad del Ejecutivo es insuficiente y señaló que medidas como la estrategia conocida como ‘Paz Total’ son fallidas, al tiempo que reclama un rumbo distinto para enfrentar la violencia y el delito en el país. Su discurso presenta al Gobierno como una amenaza para la democracia y el orden, responsabilizando directamente al presidente por los problemas que identifica.

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