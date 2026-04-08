Melissa Gate lanzó contundente mensaje contra ‘La casa de los famosos’: “Son unos idiotas”

Melissa se fue en contra del programa y aseguró que lo considera "maluco" - crédito cortesía Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos se acerca a la mitad de su emisión y ha generado diversas reacciones en redes sociales por los acontecimientos dentro del programa.

Una de las opiniones más frecuentes es que la actual edición no está cumpliendo con las expectativas del público, a diferencia de lo que ocurrió en las dos primeras temporadas.

La falta de conexión entre la temporada y la audiencia se refleja en los resultados de rating, con el programa ubicándose en las últimas posiciones del ranking en varias ocasiones. Esta situación ha provocado comentarios en redes, donde muchos usuarios atribuyen el bajo desempeño a la dinámica interna de la casa y al escaso atractivo que han mostrado algunos de los participantes para los televidentes.

En medio de la baja audiencia y críticas al programa, la finalista de la segunda temporada, Melissa Gate, se hizo viral en redes sociales luego de soltar un comentario contra el formato y los participantes, llamándolos “idiotas” y asegurando que incluso es una temporada “maluca”.

La finalista de la segunda temporada aseguró que no está viendo el programa y aclaró que no está apoyando a ningún participante - crédito @strucklen / X

La confesión de Gate se hizo en medio de una transmisión en vivo en la que uno de los usuarios le preguntó por su participante favorito de la temporada, momento en el que aseguró que no disfruta de la temporada pese a que fue invitada especial hace un par de semanas.

“Ninguno es mi favorito, todos son unos idiotas, inútiles, qué temporada tan maluca, qué casa tan maluca, yo no me la veo. Fui a trabajar, porque tenía que trabajar, pero estos participantes de esta temporada están pésimos, eso ya lo sabe todo el mundo”, dijo la finalista de la segunda temporada.

En medio de sus contundentes declaraciones, Melissa aprovechó el espacio para aclarar que no está apoyando a ninguno de los participantes, por lo que le pidió a su fandom no involucrarse a nombre de ella. “Yo no estoy apoyando a nadie, hay cuentas que dicen que, según mis comentarios, quiere decir que está apoyando. No, deje usted de ser estúpido, que yo no estoy diciendo nada ni apoyando a nadie; esos que quieren coger mi nombre para ganar, pues no”, añadió Melissa.

Melissa aclaró que no está apoyando a participantes de esta temporada del programa - crédito cortesía RCN

“Pero ella tiene razón“, ”por culpa de esa mano de mueble me tocó darle la razón a Melidroguis”, “totalmente cierto”, “solo factos de Meli como siempre”, “Totalmente de acuerdo. No enganchas con nadie, di la verdad“, dicen algunas de las reacciones.

Las críticas directas hacia la temporada no provinieron únicamente de Melissa, sino también de Yina Calderón, quien fue franca al dirigirse a Roberto Velásquez, jefe de La casa de los famosos.

Durante una llamada en vivo con Roberto, la empresaria no dudó en expresar su inconformidad con el desarrollo del show y el desempeño de varios de los participantes.

En el espacio Qué hay pa’ dañar, Yina Calderón fue consultada directamente por Velásquez sobre su percepción de esta edición.

Yine le propuso al jefe de 'La casa de los famosos' que su hermana entre a la cuarta temporada: "Yo se la tengo lista" - crédito @anthoy/ TikTok

La empresaria respondió con franqueza: “Bueno, en 30 segundos le analizo la casa: Alexa Torrex, saliéndosele el papel de las manos, la quiero mucho, pero se le sale de control. Alejandro Estrada; ganando más público y más fama. Juanda Caribe, engañado con un público que no tiene. Karola, enamorada, Valentino, no hace mi mierda, no sé por qué no lo sacan”. Además, cuestionó el regreso de dos participantes eliminadas: “No, jefe, no sé para qué metió a esas dos reencauchadoras, lo que no sirve una vez, no sirve dos veces”.

Las palabras de Yina Calderón reflejan la percepción de una parte del público que considera que la temporada perdió atractivo y que varios de los concursantes no lograron conectar con la audiencia. Sus comentarios han circulado ampliamente en redes sociales, donde los internautas han coincidido con algunas de sus críticas y han debatido sobre la falta de dinamismo en la casa.

Yina Calderón también cuestionó lo que está pasnado dentro de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yincalderontv/IG

En medio de su intervención, Yina aprovechó para sugerir un cambio en la próxima edición y mencionó la posibilidad de que su hermana Juliana Calderón se sume al elenco: “Yo sé, la tengo para la cuarta (temporada), usted sabe”, aseguró. Más adelante reiteró: “Usted sabe que yo le tengo a mi hermana para la cuarta, cualquier cosita, me avisa, va pa’ la cuarta”. Si bien Roberto Velásquez recibió positivamente la propuesta, la participación de Juliana aún no está confirmada y, por ahora, se mantiene como un rumor.