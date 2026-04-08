Gustavo Bolívar desempolvó foto donde supuestamente se ve a ‘Papá Pitufo’ en la boda de Marbelle: así cayó en una ‘fake news’

Gustavo Bolívar generó controversia al cuestionar sobre una presunta relación entre "Papá Pitufo" y Marbelle - crédito Gustavo Bolívar/Facebook - Polícia Nacional

Una publicación en redes sociales revivió la controversia alrededor de una imagen que circula desde hace meses. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, difundió una fotografía antigua que, según versiones virales, mostraría a “Papá Pitufo”, identificado por las autoridades como el ‘zar del contrabando’, en el matrimonio de la cantante Marbelle.

El propio Bolívar llevó la discusión a su perfil con una pregunta que encendió la controversia: “¿Esta foto de Pastrana, Marbelle y Papá Pitufo es real?”.

La inquietud se difundió con rapidez en medio de la atención que concentra el caso de Diego Marín Buitrago, figura señalada por las autoridades como uno de los principales responsables de redes de contrabando en el país.

La publicación de Gustavo Bolívar llevó nuevamente a discusión una imagen que circula desde hace meses - crédito @GustavoBolivar/X

¿Cómo surgió la polémica en torno a la fotografía de la boda de la artista?

La fotografía que motivó la polémica corresponde al matrimonio que la artista celebró en 2001 con el entonces coronel de la Policía Royne Chávez. En ese evento participaron como padrinos el expresidente Andrés Pastrana y la periodista Nohra Puyana. En la imagen aparecen varias personas cercanas a la pareja, lo que dio pie a interpretaciones que resurgen cada cierto tiempo en plataformas digitales.

El origen de la difusión por parte del también excandidato presidencial se encuentra en una publicación realizada por una usuaria identificada como Adriana Ruiz, que en 2025 compartió la fotografía acompañada de un mensaje crítico.

En ese texto se afirmaba que en la imagen figuraba “Papá Pitufo” y se planteaban lecturas políticas alrededor de esa supuesta coincidencia; Bolívar replicó ese contenido y lo puso en circulación ante miles de seguidores, lo que amplificó el alcance del señalamiento.

La imagen corresponde al matrimonio de Marbelle, celebrado en 2001. En ese encuentro participaron figuras públicas como Andrés Pastrana y otros invitados cercanos a la pareja - crédito @Marbelle30/X

¿Quién es la persona que aparece en la fotografía?

En la imagen viral se observa a los novios junto a los padrinos y otros asistentes. Uno de los hombres aparece marcado con un círculo rojo en las versiones que circulan en redes, lo que llevó a que algunos usuarios lo identifiquen de manera errónea como Diego Marín.

Sin embargo, la información que acompaña la imagen ya fue desmentida, ya que el hombre señalado no corresponde al llamado “zar del contrabando”. Se trata de Ignael Ramírez, padre de la cantante, hecho que se conoce desde que la foto empezó a circular de forma masiva en 2025.

A pesar de esa aclaración, la versión incorrecta vuelve a aparecer en momentos de alta exposición mediática del caso; en esta ocasión, se produce tras meses de que salieran a la luz investigaciones de Noticias Caracol sobre la presunta llegada de dineros ilegales a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y que recientemente el exdirector nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus aseguró que el mandatario fue quien lo autorizó a reunirse en dos ocasiones con Luis Felipe Ramírez, abogado de “Papá Pitufo”.

El hombre señalado no corresponde a alias Papá Pitufo, sino a Ignael Ramírez, padre de Marbelle - crédito @Marbelle30/X - Yo, José Gabriel/YouTube

Lo que se sabe de ‘Papá Pitufo’

Las autoridades lo señalan como el líder de una estructura que durante décadas controló una gran parte del contrabando en Colombia. Según las investigaciones, esa red permitió el ingreso ilegal de productos como textiles, calzado y cigarrillos mediante mecanismos que incluían pagos a funcionarios y el uso de empresas fachada.

De acuerdo con la investigación, se reveló que su estructura operaba mediante sobornos sistemáticos a funcionarios de entidades como la Dian y la Policía Fiscal, pagando millones de pesos mensuales para permitir el paso de mercancía sin control.

Tras el conocimiento de las autoridades, la captura de “Papá Pitufo” en Europa marcó un punto clave en el caso, ya que en abril de 2024, autoridades en España lo detuvieron tras una circular roja de Interpol, pero un juez le concedió libertad provisional al no ver riesgo de fuga, decisión tras la cual abandonó el país.

De acuerdo con reportes periodísticos, habrían ingresado dineros ilegales de 'Papá Pitufo' a la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Presidencia/ Fiscalía General de la Nación

Meses después, en diciembre de ese mismo año, agentes lo ubicaron en Portugal, donde portaba varios pasaportes falsos, lo que permitió su recaptura.

Para junio de 2025, un tribunal en Oporto le otorgó libertad provisional luego de un recurso de habeas corpus y una solicitud de asilo político que frenó la extradición solicitada por Colombia.

En 2026, el proceso sigue abierto: la Fiscalía avanza con un juicio en ausencia por delitos como contrabando y cohecho, mientras surge un escándalo político tras revelarse contactos entre emisarios del acusado y el Gobierno para negociar una eventual entrega a cambio de beneficios judiciales.