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“Está lejos de aportar a una solución negociada”: Colombia se abstuvo en votación de la ONU sobre Ormuz

La decisión fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien advirtió riesgos en el contenido de la resolución discutida en el Consejo de Seguridad

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La decisión fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien advirtió riesgos en el contenido de la resolución discutida en el Consejo de Seguridad | REUTERS/Brendan McDermid
La decisión fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien advirtió riesgos en el contenido de la resolución discutida en el Consejo de Seguridad | REUTERS/Brendan McDermid

En las últimas horas, Colombia se abstuvo de votar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente, según información obtenida por Revista Semana.

La postura fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien expuso las razones de la decisión y las preocupaciones frente al contenido del documento discutido, citado por Revista Semana.

El país advirtió que el texto presentaba inconsistencias y riesgos que podrían afectar la estabilidad regional y limitar la búsqueda de una solución negociada, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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La postura fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien expuso las razones de la decisión y las preocupaciones frente al contenido del documento discutido | REUTERS/Brendan McDermid
La postura fue explicada por la embajadora Leonor Zalabata, quien expuso las razones de la decisión y las preocupaciones frente al contenido del documento discutido | REUTERS/Brendan McDermid

Abstención en medio de tensiones internacionales

Colombia decidió abstenerse en la votación del Consejo de Seguridad en un contexto marcado por la escalada de tensiones en Medio Oriente.

La resolución discutida buscaba abordar la situación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global y la seguridad energética.

Durante la sesión, la votación no alcanzó consenso y estuvo marcada por el veto de Rusia y China.

La delegación colombiana explicó que su decisión respondió a preocupaciones de fondo sobre el contenido del texto.

Participación en la negociación del documento

Según explicó la embajadora Leonor Zalabata, Colombia participó activamente en la construcción del documento.

“Mi delegación participó activamente en la negociación y presentó propuestas orientadas a balancear el texto”, afirmó, citada por ese medio de comunicación.

La resolución discutida buscaba abordar la situación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global y la seguridad energética | Europa Press
La resolución discutida buscaba abordar la situación en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global y la seguridad energética | Europa Press

Indicó que el país buscó introducir mayor claridad en el alcance de las medidas.

También señaló que se intentó evitar formulaciones amplias que pudieran generar interpretaciones más allá del objetivo inicial.

Observaciones sobre el contenido final

Pese a los ajustes propuestos, Colombia consideró que el documento final mantenía problemas sustanciales.

“No obstante, persisten aspectos sustantivos que no fueron plenamente resueltos”, expresó la embajadora, citada por ese medio de comunicación.

Añadió que el texto presentaba características que generaban preocupación.

“Mi delegación considera que el texto continúa siendo selectivo, desbalanceado y ambiguo”, indicó.

Estas observaciones fueron determinantes en la postura adoptada por el país.

Riesgos advertidos por Colombia

La representante también alertó sobre posibles implicaciones del lenguaje utilizado en la resolución.

“Inquieta que la falta de precisión jurídica del texto puede prestarse a interpretaciones que excedan el objetivo previsto”, señaló, citada por ese medio de comunicación.

Guerra entre Estados Unidos e Irán han producido el cierre de este importante corredor | REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
Guerra entre Estados Unidos e Irán han producido el cierre de este importante corredor | REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

De acuerdo con la diplomática, este escenario podría ampliar el conflicto.

Asimismo, advirtió que existe el riesgo de involucrar a más actores en una situación que ya es considerada altamente volátil.

En su intervención, Colombia hizo un llamado a privilegiar la vía diplomática.

“Mi país considera que en el contexto actual, el Consejo debe enviar mensajes claros orientados a la contención”, afirmó Zalabata, citada por ese medio de comunicación.

También insistió en la importancia de dar espacio a los procesos de mediación en curso.

El país reiteró que medidas que intensifiquen la confrontación pueden dificultar la búsqueda de soluciones sostenibles.

Importancia estratégica del estrecho

Colombia reconoció el papel del estrecho de Ormuz en la economía global.

La embajadora destacó que esta zona es clave para el comercio internacional y la seguridad energética.

En ese contexto, la delegación colombiana subrayó la necesidad de adoptar decisiones que contribuyan a la estabilidad.

Finalmente, lamentó la falta de consenso dentro del Consejo de Seguridad y reiteró el llamado a soluciones negociadas frente a la crisis.

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