Colombia

Iván Cepeda arremetió contra Álvaro Uribe tras señalamientos en los que involucró a su padre, Manuel Cepeda: “Esa es la verdad pura y simple”

El senador y candidato presidencial defendió la memoria del asesinado político y remarcó las decisiones judiciales que condenan a Santiago Uribe, hermano del líder de derecha, condenado a 28 años de prisión

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La confrontación mediática entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez sigue dominando la agenda política, en medio del periodo electoral - crédito Alejandro González - AFP- REUTERS
La confrontación mediática entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez sigue dominando la agenda política, en medio del periodo electoral - crédito Alejandro González - AFP- REUTERS

A través de sus redes sociales, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda le salió al paso el lunes 6 de abril a los señalamientos del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, tras recientes declaraciones en las que el exmandatario, por la misma vía, involucró a Manuel Cepeda Vargas, padre del congresista, en actividades afines a la confrontación armada. Un mensaje que, incluso, publicó en inglés, dirigido al público internacional.

Cepeda respondió con vehemencia a las acusaciones de Uribe, que aseguró que Manuel Cepeda “promovió la lucha armada de frente” y lo calificó como un “violento frentero” y “alto jerarca” que optó por el militarismo radical en las Farc. Frente a estos señalamientos, el congresista oficialista, que buscaría ser el sucesor de Gustavo Petro, aprovechó para hacer un paralelismo con la situación jurídica de su contradictor.

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Manuel Cepeda Vargas fue un reconocido dirigente de la UP, asesinado en agosto de 1994, recién posesionado el presidente Ernesto Samper - crédito Seminario Voz
Manuel Cepeda Vargas fue un reconocido dirigente de la UP, asesinado en agosto de 1994, recién posesionado el presidente Ernesto Samper - crédito Seminario Voz

“Como ha quedado establecido por la justicia nacional e interamericana, mi padre fue un senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece, y con justificaciones como las que usted usa”, afirmó el congresista que pretende llegar a la Casa de Nariño, en referencia directa al líder del Centro Democrático, que viene de quedar al margen en la contienda legislativa del 8 de marzo.

Cepeda recordó el fallo judicial que afecta al entorno más cercano de Uribe. “Como ha quedado establecido por la justicia nacional, su hermano Santiago es un criminal condenado a 28 años de cárcel, jefe de la banda paramilitar Los Doce Apóstoles y autor de masacres de campesinos en Yarumal”, dijo el aspirante, que concluyó su declaración diciendo que “esa es la verdad pura y simple. Y así queda para la Historia”.

Iván Cepeda respondió a Álvaro Uribe
Con este mensaje en X, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda respondió al expresidente Álvaro Uribe sobre sus acusaciones, en las que involucró al asesinado político Manuel Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X

¿Qué fue lo que dijo Álvaro Uribe de Iván Cepeda y su padre?

Con una publicación en X el domingo 5 de abril, Uribe Vélez acusó a su contradictor de engañar al país con la propuesta de Paz Total y de atacar a su hermano, Santiago, para “ocultar sus responsabilidades criminales”. Según el exjefe de Estado, “Cepeda promueve la violencia que esconde en la Paz Total, que este año lleva el récord de 35 masacres”, al punto de señalarlo como “arquitecto de la invasión de coca”.

Asimismo, en otro de sus trinos, Uribe añadió sobre su contendor político que “altera actas judiciales, me calumnia y cuando lo desmiento con pruebas, evade y acude a la condena de mi hermano”. Y en defensa de este personaje, sostuvo que Santiago Uribe Vélez fue absuelto por varios fiscales y un juzgado. “Acusado por Eduardo Montealegre. Espera decisión de la Corte sobre la condena del Tribunal”, remarcó Uribe.

Álvaro Uribe y sus duros dardos a Iván Cepeda
Con este mensaje en X, el expresidente Álvaro Uribe lanzó duros dardos al senador Iván Cepeda - crédito @alvarouribevel/X

Y agregó que todos los demás acusados de conformar el grupo criminal mencionado por Cepeda están absueltos. “Incluso alguno(s) tuvo/tuvieron como abogado a Jesús María Valle, q.e.p.d.”, indicó el exmandatario, en una publicación en la que también hizo referencia a supuestos vínculos de Cepeda con las Farc y a la supuesta promoción de la impunidad para guerrilleros como Jesús Santrich e Iván Márquez.

Promotor de la impunidad de Santrich y Márquez, que crearon la Nueva Marquetalia, que asesinó a Miguel Uribe”. Además, cuestionó la transparencia de la candidatura del senador y lo acusó de ser “candidato de las organizaciones criminales y de la corrupta contratación pública directa de 32 billones de pesos”, en una publicación que había promocionado durante la Semana Santa, como se pudo apreciar en sus plataformas.

En ese orden de ideas, la confrontación de Cepeda y Uribe parece influir en el discurso público rumbo a las elecciones presidenciales de 2026. Porque mientras el exmandatario ha calificado a su rival como el “candidato del narcoterrorismo”, el senador se presenta como abanderado de una lucha frontal contra el legado uribista, como se ha visto en los diferentes discursos y, de hecho, en sus respuestas al expresidente.

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