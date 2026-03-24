Cayó hombre que le amputó los dedos a un menor de edad por negarse a hacer parte del grupo criminal Los Costeños

El presunto agresor de un menor fue capturado en Malambo tras ataque con mutilación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un joven de 25 años fue capturado por las autoridades en el municipio de Malambo, Atlántico, tras ser señalado como el presunto responsable de amputar tres dedos a un menor que se negó a ingresar a la estructura criminal Los Costeños. Este hecho puso en alerta a las instituciones por el aumento del reclutamiento forzoso de niños y adolescentes en la región, según datos obtenidos por la Fiscalía General de la Nación.

La detención de Ángel Antonio De Alba González se llevó a cabo tras una investigación que se remonta a marzo de 2024, cuando ocurrió el brutal ataque en el barrio El Morrito.

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El caso, conocido por los diarios locales El Heraldo y Zona Cero, demuestra una práctica reiterada de violencia y presión ejercida por organizaciones criminales locales, que buscan incorporar a menores en roles delictivos. Cabe mencionar que el ente judicial también logró la captura de otro implicado en agosto de 2023, identificado como alias Trivi, presunto integrante de la misma organización.

El caso en Malambo expone el drama del reclutamiento infantil - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2025, cuando el menor agredido, al rechazar la propuesta de vinculación a la banda, sufrió la mutilación de tres dedos de una mano. La Fiscalía tercera local de Malambo fue la encargada de recolectar pruebas y solicitar la orden de captura, además de implementar medidas de protección a la familia de la víctima para evitar represalias.

Del mismo modo, se explicó que la imputación contra el señalado, De Alba González, abarca los delitos de lesiones personales, deformidad y perturbación funcional, de acuerdo con la investigación oficial que se llevó a cabo por parte de especialistas que determinaron la responsabilidad del criminal.

Las pesquisas se inscriben en un contexto en que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 022 de 2023 sobre la vinculación sistemática de menores de edad, incluso desde los 9 años, en tareas ilícitas dentro del área metropolitana de Barranquilla, lo que tiene en alerta a los padres y cuidadores de los niños y adolescentes que no quieren que terminen vinculados en esta situación.

De acuerdo con cifras reveladas por la Defensoría, los menores suelen ser utilizados en actividades que van desde la vigilancia y el transporte de drogas y armas hasta el microtráfico, hurtos y sicariato. El reporte oficial también incluye registros de explotación sexual sobre niños y adolescentes en situación de calle o migrantes, debido a que los criminales se aprovechan de su vulnerabilidad para atacarlos.

El joven que no se quiso unir a las filas del grupo criminal terminó lesionado de gravedad - crédito Colprensa

En medio de este panorama de violencia en el que crecen los menores de edad en el departamento del Atlántico, datos revelados por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Distrito Judicial de Barranquilla reportaron que se han presentado 717 aprehensiones de menores por porte ilegal de armas de fuego entre 2021 y 2024, consolidando este delito como el de mayor incidencia.

Del mismo modo, se indicó que le siguen el hurto, con 414 aprehensiones; hurto calificado, con 169; lesiones personales, con 93; y tráfico de estupefacientes, con 81. También se documentaron capturas por delitos sexuales, homicidio, violencia intrafamiliar y extorsión, que son otros de los delitos que afectan en gran medida a la región.

El caso demuestra la gravedad y alcances de este delito en el país - crédito Colprensa

Del mismo modo, las autoridades explicaron que el episodio en Malambo evidencia la mecánica de cooptación, entrenamiento y control que ejercen estructuras como Los Costeños y Los Pepes, según denuncias recogidas por los medios locales, en las que se demuestra la magnitud de estas organizaciones.

La dinámica demuestra que la violencia directa continúa amenazando de forma permanente a la juventud, lo que configura un panorama crítico para la población infantil y adolescente del Atlántico.