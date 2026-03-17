Colombia

Domiciliario de Rappi fue captado masturbándose en plena calle del barrio Santa Isabel en Bogotá: “Cochino, abusador”

Un hombre con casco y maleta de domicilios fue grabado mientras cometía un acto de exhibicionismo, lo que generó indignación entre los vecinos

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Un hombre con casco y maleta de domicilios fue grabado mientras cometía un acto de exhibicionismo en el barrio Santa Isabel, en Los Mártires, lo que generó indignación entre los vecinos y reavivó el debate sobre la sanción a estas conductas en el espacio público - crédito @PasaenBogota / X

La tarde del 16 de marzo, una situación generó alarma en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires, Bogotá. Una mujer denunció que un hombre descendió de su motocicleta y se masturbó en plena vía pública, para luego huir cuando ella lo increpó a gritos.

En el video grabado por la denunciante, se escucha la recriminación: “No te da pena, cochino. Abusador. Ahí hay un hombre masturbándose”. Las imágenes muestran que el individuo llevaba casco y una maleta de domicilios de Rappi.

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El video provocó indignación y rechazo en redes sociales. De acuerdo con la normativa vigente, el artículo 33, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016 prohíbe actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia en espacios públicos o en lugares privados con proyección pública.

Esta infracción conlleva una multa general tipo 2, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El hecho generó reacciones variadas,
El hecho generó reacciones variadas, algunas personas condenaron el hecho, mientras otras defendieron al hombre - crédito @PasaenBogota / X

Las redes sociales se llenaron de reacciones tras la publicación del video: “Las que graban no les da pena interrumpir el espacio personal de una persona? No se considera delito el grabar a personas desconocidas en la calle?”, cuestionó una usuaria, poniendo en duda la ética de quienes registran estos hechos.

Otros comentarios apuntaron directamente a la empresa de domicilios: “Y así entrega pedidos esa porquería. Para que lo piensen bien antes de pedir por @RappiColombia”, escribió una persona.

El tono se tornó aún más crítico en otro mensaje: “Me imagino que los hombres que se ríen y les parece súper divertido también lo verán divertido cuando sus hijas, sobrinas, hermanas o mamás les toque ver el vecino masturbarse frente a ellas, ah no mejor ellos son los que se masturbarían frente a ellas, ya entendí”.

También hubo quienes aseguraron que este no era un caso aislado: “Éste señor ya ha sido denunciado en muchos grupos de toda la ciudad desde el 2025 y siempre es sorprendido a plena luz del día en el sitio que sea”.

La aparición de un video donde un hombre mayor observa contenido pornográfico en su celular dentro de un bus de Transmilenio ha desatado una ola de reacciones opuestas en redes sociales, poniendo en el centro del debate los límites de la privacidad y el comportamiento aceptable en espacios públicos - crédito @ColombiaOscura / X

En contraste, algunos usuarios señalaron la responsabilidad de quienes capturan los hechos: “No es por defender al man, ni mucho menos, pero es que esas viejas también grabando para generar morbo”.

El 9 de marzo de 2026, circuló otro video donde se ve a un adulto mayor en Transmilenio observando lo que parecía ser una transmisión pornográfica en vivo de Facebook en su teléfono móvil, no es el único incidente de este tipo registrado en Bogotá.

En abril de 2025, las autoridades capturaron a un hombre acusado de exhibicionismo cerca de instituciones educativas. Según la policía, el individuo tenía antecedentes y fue sorprendido mientras mostraba sus partes íntimas a menores de edad.

En la mayoría de estos episodios, la indignación ciudadana ha sido inmediata y ha derivado en la difusión masiva de las imágenes. Los debates en redes sociales suelen centrarse tanto en la gravedad de los actos como en la legitimidad de grabar y exponer públicamente a los implicados.

Algunas personas compartieron la placa
Algunas personas compartieron la placa de la moto en la que el hombre se transportaba al momento del hecho - crédito captura de pantalla -@PasaenBogota / X

En Colombia, el exhibicionismo puede tener consecuencias legales. La Corte Suprema ha determinado que no todo comportamiento sexual en público constituye delito. Sin embargo, la ley sanciona de manera penal aquellas conductas que buscan acosar, ejercer violencia o exponer los órganos genitales ante menores de 18 años.

En este contexto, la policía insta a la ciudadanía a denunciar estos casos ante las autoridades competentes, en lugar de difundirlos en redes sociales, para garantizar que se inicien los procesos judiciales correspondientes.

El exhibicionismo, desde la óptica clínica, se define como un patrón repetitivo e impulsivo en el que una persona expone sus genitales a desconocidos, por lo general en lugares públicos, con el propósito de obtener excitación sexual. Este comportamiento está clasificado dentro de las parafilias, según manuales internacionales como el DSM-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y se considera un trastorno cuando se vuelve persistente.

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