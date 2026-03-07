Presidente Petro respondió a Lina Garrido por recordar el pasado del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, como actor porno: “Lástima”

Esta fue una de las dos imágenes que el presidente Petro compartió en su cuenta de X luego de su participación como extra en la producción cinematográfica 'Padilla', y que causó el polémico mensaje de la congresista Lina María Garrido, en el que el protagonista también fue el exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián - créditos @petrogustavo/X | Presidencia de la República | Catalina Olaya / Colprensa

La polémica en el país luego de que se confirmaron nuevo detalles sobre la producción cinematográfica Padilla, y en la que el presidente de Colombia sorprendió al hacer su debut como actor en la pantalla grande, luego de que se viralizó la fotografía en la que luce como un prócer junto a dos de los actores principales (Cuba Gooding Jr., de EE. UU.; y el colombiano Luis Alfredo “Lucho” Velasco) la mañana del jueves 5 de marzo de 2026.

Además de confirmarse que el 51% del presupuesto de la película (8.000 millones de pesos colombianos) corrió por cuenta del Ejecutivo (a través del Ministerio de las TIC), algunos dirigentes políticos de oposición mostraron su malestar por cuenta del cameo del jefe de Estado en la película, cuyo otro 49% de financiación corresponde a la productora Valencia Producciones.

Una de las voces que salió a arremeter en contra del mandatario fue la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido (Cambio Radical).

La congresista compartió un mensaje desde su cuenta de X la tarde del viernes 6 de marzo de 2025, y causó hasta la réplica del presidente Petro por cuenta de la magnitud de sus palabras, en las que recordó el pasado laboral del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián (por la controversia que causó en su momento al conocerse que fue actor de cine para adultos), y que hace dos semanas atrás se posesionó como vicecónsul de Colombia en el Consulado de Colombia en Bélgica y Luxemburgo en Bruselas.

Garrido afirmó al comienzo de su publicación: “Lástima que ya habían sacado al ministro ‘marica’ de la Igualdad”.

Este fue el mensaje de la representante a la Cámara, Lina María Garrido, que causó la réplica del mandatario Gustavo Petro - crédito @linamariagarri1/X

El mensaje que se refirió a la aparición de Petro en una escena que dura menos tres segundos, provocó un remate de la representante a la Cámara por Arauca, que dejó en su comentario una insinuación sobre la vida íntima del mandatario.

“Yo creo que a @petrogustavo le habría gustado mucho hacer un par de escenas con él (Florián), posiblemente jugando a las espaditas o clavándole la… espada. En fin, qué lástima”. sentenció Garrido.

Por lo anterior, el jefe de Estado le contestó por la misma vía (X) ese viernes en la noche a la congresista: “La verdad no me hubiera gustado jugar con él, señora congresista, pero con usted tampoco”.

Las palabras de Garrido (que ahora aspira al Senado de la República) no pasaron por alto entre usuarios de la red social, que hasta la periodista María Camila Díaz interpeló a la representante a la Cámara por cuenta de sus palabras.

La respuesta del presidente Gustavo Petro a la congresista Lina María Garrido - crédito @petrogustavo/X

“Candidata. Una cosa es el derroche, el despilfarro y los recursos evidentemente mal manejados. Otra que se meta con las preferencias sexuales de la gente y ataque por ahí. Por eso hago referencia a su nivel de debate. Es bajo, pero sobre todo, vacío”, señaló Díaz en otro mensaje desde su cuenta de X.

Por lo anterior, Garrido le aclaró a la periodista el por qué uso dichas palabras en su mensaje que apuntó contra el presidente Petro.

“Nuevamente se equivoca, pues fue el mismo exministro y exactor porno quien pidió que lo llamaran “marica”… ¿En ese entonces eso no era homofobia? Coherencia, por favor”, menciona el comentario de Garrido a Díaz, acompañado del titular de un artículo publicado el 14 de agosto de 2025 por el portal web del diario El Heraldo de Barranquilla, titulado “Yo me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica”: minigualdad Juan Carlos Florián.

Garrido le explicó a la periodista María Camila Díaz el por qué se refirió al exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, como "marica" - crédito @ma_camiladiaz/X | @linamariagarri1/X

Además de la periodista, fueron varios los comentarios que algunos usuarios dejaron en la publicación de Garrido en X, entre ellos el de la abogada Jessica Yulieth Chavez Molina, que afirmó: “La homofobia y el discurso de odio no tienen cabida en el Congreso”.

“Es lamentable que una representante se exprese con este nivel de bajeza y burla hacia la comunidad LGBTIQ+ y sus opositores políticos. La verdadera sanción a estos comportamientos despreciables se la daremos los ciudadanos: la lección histórica está en las urnas”, concluyó la ciudadana, en medio de la antesala de la jornada de elecciones al Congreso y consultas presidenciales que se llevará a cabo en toda Colombia el domingo 8 de marzo de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m..