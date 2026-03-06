Colombia

Sigue la polémica por película sobre el almirante Padilla en la que aparece Gustavo Petro y esto dicen los actores: “Es una producción inmensa”

Rodada en lugares emblemáticos y con el debut actoral del presidente, esta superproducción genera debate sobre la internacionalización y las formas de asegurar recursos para proyectos culturales

El actor y gestor, Lucho
El actor y gestor, Lucho Velasco, audiovisual explica el procedimiento de obtención de fondos usados en la producción. Menciona la intervención de entidades públicas y el papel de la Armada en el proceso - crédito @lucho_velasco / Instagram

Según detalló el actor colombiano Luis Alfredo Velasco en entrevista con Blu Radio, la producción ha generado debate público debido a la polémica por su financiación estatal y la elección de un actor extranjero en el papel principal.

La controversia surge porque la cinta biográfica sobre el almirante Padilla tiene como protagonista a una figura internacional y presenta un breve cameo del presiednete colombiano, Gustavo Petro.

Esto, junto al uso de fondos públicos gestionados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Armada Nacional, fuera de la vía habitual de concursos de cine, ha desatado discusión política y mediática. El debate también se intensifica por la decisión de encargar el papel protagónico a un actor no colombiano, en un momento de polarización social.

Velasco explicó que el largometraje, aún sin título definitivo, ha sido rodado en Cartagena, el buque Gloria, el Castillo, Bocachica, Villa de Leyva y varios lugares de Bogotá como el Palacio de San Carlos y el centro de la ciudad, así como en estudio. “Es una producción inmensa con muchos valores altos de producción. El trabajo en el set terminó para mí hace poco, pero el equipo sigue adelante”, afirmó a Blu Radio. Destacó que la magnitud de la película marca un hito para el cine nacional.

Argumento central y visión de los protagonistas

Sobre el núcleo de la historia, Velasco subrayó: “La historia cuenta la biografía del general Padilla. Ese es el hilo central. Un hombre guajiro, indio, negro, que desde niño tenía la meta de irse a España y regresar con un alto cargo, apoyado por el rey”. Aclaró además que el desenlace expone cómo “Bolívar y Montilla no lo pudieron superar y tuvieron que mandarlo a asesinar”.

Petro aparecerá en la película
Petro aparecerá en la película del Almirante Padilla, que fue financiada con recursos públicos - crédito captura de pantalla Caracol Radio

El actor enfatizó el perfil complejo de los personajes. Concretó: “La orden de matarlo la da Bolívar junto con mi personaje, Mariano Montilla. Yo siento que a Bolívar siempre lo han enaltecido, pero un hombre en esa época tuvo que ser muy recio para dominar tantos países montado a caballo y dándose cuchilladas prácticamente”. Indicó que la película busca ofrecer una visión más humana y menos idealizada del libertador.

Cuba Gooding Jr. y la apuesta internacional en el reparto

Respecto al elenco, Velasco defendió la contratación de un actor internacional: “El criterio siempre es muy subjetivo, porque cuando uno tiene una figura internacional como Cuba abre puertas en el mundo entero para que la película pueda entrar más fácil a mercados. Eso siempre ha funcionado así”.

Reconoció el talento de intérpretes nacionales, pero recalcó: “No tienen la trascendencia que tiene este hombre, que permite abrir puertas y mercados en otros países para las ventas”.

Al hablar de la experiencia con Gooding Jr., Velasco afirmó: “Es un gran hombre, es un gran actor. Lo interpretó a cabalidad, lo hizo impecable. Ese señor llegaba al set con todas sus líneas aprendidas, con su personaje puesto”. Detalló que el actor estadounidense no habla español, por lo que el rodaje original se realizó en inglés y la película será doblada al español.

