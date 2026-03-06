Quién es José Raúl Moreno, el jefe de Despacho de Casa de Nariño, el otro funcionario que aparece en la película del almirante Padilla junto al presidente Petro

La película busca rendir homenaje al héroe de la independencia, el almirante José Prudencio Padilla - créditos @infopresidencia/X | @gustavopetrourrego/IG

La polémica por cuenta de la actuación del presidente Gustavo Petro en su rol como extra en la película Padilla, y que aún está terminándose de producir luego de cotar con la participación del mandatario, y como parte de un homenaje al almirante de la Armada Nacional de Colombia, José Prudencio Padilla López, una figura reconocida en la campaña libertadora de Simón Bolívar.

Además del mandatario, por cuenta de la fotografía que compartió la tarde del jueves 5 de marzo de 2026 el jefe de Estado desde su cuenta de Instagram (@gustavopetrourrego), se confirmó que él no fue el único funcionario de su gobierno que participó en una de las escenas, puesto junto a él aparece José Raúl Moreno.

Ambos posan cerca a dos de los protagonistas centrales de la historias: los actores Cuba Gooding Jr. (de EE. UU., y que interpreta al almirante Padilla) y el colombiano Luis Alfredo “Lucho” Velasco (el antagonista, Mariano Montilla).

El nombre de Velasco se posicionó en las altas esferas del Gobierno Petro antes de la Navidad de 2025, cuando se anunció su posesión como jefe de Despacho en la Casa de Nariño, en una ceremonia realizada el pasado 24 de diciembre.

Moreno, filósofo de profesión, es considerado una figura cercana a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Moreno ya se desempeñaba como jefe de Despacho de manera interina desde agosto, tras la salida del pastor Alfredo Saade.

El 24 de diciembre el presidente Petro posesionó a José Raúl Moreno como jefe de despacho de la Presidencia de la República - crédito @infopresidencia/X

Su confirmación en el cargo refuerza la presencia de funcionarios vinculados al ministro de Salud en el círculo más cercano del presidente, pues tanto Moreno como Rodríguez han trabajado previamente bajo la dirección de Jaramillo., destacó un informe del diario El Tiempo.

A lo largo de su carrera profesional, José Raúl Moreno ha estado vinculado principalmente al sector académico, aunque también cuenta con experiencia como contratista en distintas entidades públicas durante los últimos 15 años.

Trabajó en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Gustavo Petro, específicamente en las secretarías de Integración Social y de Gobierno. Además, en 2018 fue contratista en la Alcaldía de Ibagué bajo la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud.

Su ingreso al Gobierno Nacional se dio a través del Ministerio de Salud, donde entre 2023 y 2025 se desempeñó como asesor de Jaramillo. En febrero de este año, llegó a la Casa de Nariño de la mano de Angie Rodríguez, directora del Dapre.

El anterior jefe de Despacho Alfredo Saade dejó su cargo por solicitud expresa del presidente de la República, Gustavo Petro, antes de la llegada de José Raúl Moreno - crédito Presidencia

Con la ratificación de Moreno, ya son cuatro las personas que han ocupado la jefatura de Despacho durante la administración Petro. Antes estuvieron Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Londres; Armando Benedetti, quien luego asumió la cartera del Interior; y Alfredo Saade, trasladado posteriormente a la embajada en Brasil tras protagonizar varias controversias.

Entre mayo de 2015 y noviembre de 2024, Moreno fue profesional grado 09 en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

En febrero de 2025, ya bajo la administración Petro, se incorporó como contratista a la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Esta experiencia le brindó cercanía con sectores sociales sensibles y profundizó su capacidad para abordar asuntos étnicos y de víctimas, ámbitos de relevancia en la agenda presidencial.

José Raúl Moreno, jefe de despacho de Presidencia, es un hombre cercano a la directora del Dapre, Angie Rodríguez; y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Dapre

La llegada de Moreno, quien ha mantenido un perfil bajo durante su gestión interina, marca un cambio de estilo en la jefatura de Despacho, con una apuesta por la discreción y la ausencia de polémicas, en contraste con los episodios que rodearon a sus antecesores.

Sin embargo, ahora la polémica vuelve a rondar en la Casa de Nariño por cuenta de la aparición del presidente Petro y Moreno en una de las escenas de la película Padilla.