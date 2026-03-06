Colombia

Miranda desmintió a Petro y reencauchó video en el que demostró que sí dio la orden de hacer película del almirante Padilla: “Aquí la prueba”

El debate sobre la pertinencia de la producción se intensificó tras la difusión de un video en el que miembros del gabinete reconocen directrices presidenciales, en medio de críticas al uso de recursos públicos y a la participación de figuras internacionales cuestionadas en el elenco

Guardar
La representante Katherine Miranda dejó
La representante Katherine Miranda dejó en evidencia lo que sería una nueva mentira del presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

La controversia por la producción de la película sobre la memoria del almirante José Prudencio Padilla, promovida durante el gobierno de Gustavo Petro, sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video por parte de la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda.

En las imágenes, funcionarios del Ejecutivo admiten la existencia de una directriz presidencial expresa sobre el proyecto, pese a la negativa del presidente de haber dado la orden.

Aunque el mandatario rechazó haber instruido la realización del filme, el video divulgado por Miranda evidencia la orden, lo que generó fuertes críticas por la asignación de fondos públicos y cuestionamientos sobre la pertinencia histórica y el protagonismo presidencial en la obra. Se confirmó, además, que Petro aparece como actor junto a la exestrella de Hollywood Cuba Gooding Jr., aunque solo por unos segundos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La representante a la Cámara y candidata al Senado por el partido Alianza Verde reencauchó este video, de la señal de Rtvc, en el que la ministra de las TC Carina Murcia Yela indicaba que fue orden del presidente Gustavo Petro grabar la película sobre el almirante Padilla - crédito @KatheMirandaP/X - Rtvc

A meses para el estreno, que estaría previsto para julio de 2026, la controversia también aquiridió una dimensión adicional debido al volumen del presupuesto: según cifras confirmadas, el costo total de la película asciende a más 15.000 millones de pesos, equivalentes a unos USD 4 millones, asumidos por Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), sistema de medios públicos cuyo gerente es Hollman Morris; del círculo íntimo del primer mandatario.

Katherine Miranda habría dejado en evidencia a Gustavo Petro

La polémica se desató cuando Miranda se dirigió al mandatario por medio de sus redes y sacó a la luz el fragmento.

Presidente @petrogustavo, usted sí ordenó hacer la película del almirante Padilla, fue SU CAPRICHO. Y aquí la prueba. Difícil cogerlo en una verdad”, escribió la congresista, que quiere ser senadora, en un post en el que adjuntó un video en el que la ministra de las TIC, Carna Murcia Yela, comparte detalles inéditos sobre el origen del proyecto.

El presidente Gustavo Petro aparece
El presidente Gustavo Petro aparece en la película que se grabó en honor al almirante José Prudencio Padilla, pero que causó controversia por la destinación de US4 millones en el presupuesto - crédito suministrada a Infobae Colombia

En esa grabación, que correspondería al desfile del 20 de julio, Murcia reveló la instrucción dada por el mandatario.

Fue una de las tareas que el señor presidente encomendó que lo hiciéramos en el ministerio. Y hoy que veo materializado este sueño, almirante, soy una amante de la historia, una apasionada por mi país y soy una colombiana orgullosa de la historia y de la cultura de mi país. Y cuando empezamos el día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC", dijo.

De hecho, reveló cómo contactó a la actriz Yessenia Valencia, CEO de Smartfilms y Valencia Producciones FX, la compañía audiovisual a la que, según el candidato al Congreso Daniel Briceño le entregaron ‘a dedo’ el multimillonario contrato.

Llamé a Yesenia y le dije: ‘Vamos a hacer la película del almirante Padilla’”, relató la funcionaria en presencia de la actriz y productora, y de Morris, al igual que del comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo.

En su defensa, Rtvc indicó que no es cierto que el Gobierno no destinó 15.000 millones de pesos a esta película. De hecho, según el sistema de medios, se aportaron $8.000 millones, provenientes del Fondo Único TIC, lo que representa el 51% del presupuesto del proyecto, mientras que el 49% restante corresponde a recursos privados de Valencia Producciones.

La película, agregaron, forma parte de la implementación de la Ley 2334 del 2 de octubre de 2023, que otorgó de manera póstuma a José Padilla el grado de Gran Almirante de la Nación.

¿Qué había dicho Gustavo Petro?

Pese a estas declaraciones de su propia ministra, Petro respondió al reporte del medio La Silla Vacía desmintiendo que fuera él el que pidió la película.

“No, señores de La Silla Vacía, no desinformen. Yo no ordeno hacer películas. La conmemoración de los 200 años de la fuerza naval es una ley de la República. Y la película de José Prudencio Padilla es la mejor conmemoración; se trata del gran almirante, guajiro, constructor de la independencia”, dijo el mandatario.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro había negado dar la orden de producir una película en homenaje al almirante José Prodencio Padilla - crédito @petrogustavo/X

No obstante, como quedó establecido, esta versión fue refutada por la evidencia presentada por Miranda, lo que abrió una disputa mediática sobre la veracidad de las afirmaciones del mandatario y el papel de lo que serían los ahelos personales en la política cultural del Estado. La polémica se amplió cuando trascendió que el actor Cuba Gooding Jr., que registró denuncias por presunto acoso y abuso sexual, fue contratado para el papel protagónico de esta producción.

El propio Petro reconoció su participación breve en la cinta, al responder a sus críticos en redes sociales. “¿Qué tal, salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercachifles en algunos canales privados de televisión”, argumentó el mandatario, que defendió el derecho de que en Colombia se invierta en el arte, la cultura y la educación.

Llama la atención que fue justamente Gooding Jr., actor estadounidense galardonado con el Óscar, el invitado internacional de honor en la más reciente edición de Smartfilms , que se llevó a cabo del 25 al 27 de septiembre en el Centro Comercial Bima, en el norte de Bogotá, y en los cinemas Procinal. El intérprete de Jerry Maguire participó en el festival de cine realizado con teléfonos móviles, justamente aprovechando su estancia en Colombia por este film.

Temas Relacionados

Gustavo PetroRTVCMinisterio TICPelícula almirante PadillaAlmirante PadillaHollman MorrisJosé Prudencio PadillaCuba Gooding JrGobierno PetroCarina Murcia YelaColombia-Noticias

Más Noticias

Cathy Juviano denunció que la idea de Petro de convocar una constituyente es un “embeleco” para romper las instituciones

La representante a la Cámara explicó su postura sobre la propuesta para modificar la Carta Magna, calificándola de un intento de disminuir la independencia del Banco de la República e intimidar al Congreso

Cathy Juviano denunció que la

Bogotá refuerza su seguridad; Carlos Fernando Galán anunció la conexión de 1.200 cámaras al C4: “Tenemos más ojos vigilando”

El alcalde de la capital aseguró que durante su administración han incrementado en un 33% el número de cámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo

Bogotá refuerza su seguridad; Carlos

Otro ciudadano estadounidense inadmitido en Medellín: le hallaron historial de presuntas agresiones sexuales a menores de edad

El señalado fue devuelto en el mismo vuelo que lo trajo al país. El proceso judicial se hará en Estados Unidos, confirmaron en Migración Colombia

Otro ciudadano estadounidense inadmitido en

David Luna no se rinde y envió carta a Sergio Fajardo para que se sume al candidato elegido en la Gran Consulta: “Más puentes, menos muros”

La solicitud destaca la relevancia de aunar posturas luego de las elecciones del 8 de marzo, con el objetivo de conformar un bloque capaz de enfrentar la etapa decisiva electoral

David Luna no se rinde

Katherine Miranda asegura que un gobierno de Iván Cepeda sería una catástrofe para Colombia: “Hay un riesgo enorme”

La congresista expresó su preocupación por el posible ascenso del candidato presidencial del Pacto Histórico a la Presidencia de la República, al señalar que sería una reelección de Gustavo Petro

Katherine Miranda asegura que un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón presentó su nuevo

Yina Calderón presentó su nuevo look y explicó la inspiración detrás de su más reciente cambio de imagen

Sara Corrales ya le puso fecha y lugar de nacimiento a su hija Mila: “Ciudadana del mundo”

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Deportes

América de Cali le remontó

América de Cali le remontó a Bucaramanga y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Medellín sacó un empate en la Copa Libertadores: fue 1-1 ante Juventud por tercera fase

América de Cali no solo obtuvo tiquete a fase de grupos de la Copa Sudamericana: este es el millonario premio de la Conmebol

Medellín ya tiene fecha para su próximo partido de la Copa Libertadores: a definir la clasificación contra Juventud

James Rodríguez y los goleadores que marcaron los últimos Mundiales: el legado colombiano en la FIFA