Margarita Rosa de Francisco reacciona a críticas por actor estadounidense en película financiada por el Gobierno Petro

La actriz Margarita Rosa de Francisco reaccionó a las críticas que surgieron por la participación de un actor estadounidense en la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, producción que recibió financiación del Gobierno colombiano, según información obtenida por Semana. El pronunciamiento se dio a través de la red social X en medio del debate que se generó sobre el uso de recursos públicos en el proyecto cinematográfico.

La controversia comenzó luego de conocerse que el Gobierno cofinanció el largometraje y que el presidente Gustavo Petro tiene una breve aparición en la película, citado por Semana. El mandatario defendió públicamente la inversión realizada en la producción y explicó que su participación en el filme dura apenas unos segundos.

La discusión se intensificó cuando el presidente compartió una imagen del rodaje en la que aparece junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta al almirante José Prudencio Padilla en la producción, de acuerdo con ese medio de comunicación.

En medio de la polémica, Petro defendió la decisión de destinar recursos públicos al proyecto cinematográfico. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que su participación en la película es mínima y sostuvo que la financiación estatal del arte es una herramienta para impulsar el sector cultural.

“¿Qué tal? Salgo tres segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercachifles en algunos canales privados de televisión”, escribió el presidente en la red social.

Sin embargo, las críticas surgieron principalmente por la elección del actor que protagoniza la película. El debate se intensificó cuando se recordó que Cuba Gooding Jr. ha estado vinculado en los últimos años a denuncias relacionadas con agresiones sexuales, lo que generó cuestionamientos sobre su participación en un proyecto financiado parcialmente con recursos públicos.

Entre las voces que se pronunciaron frente a este tema estuvo Nórida Rodríguez, exgerente del sistema de medios públicos RTVC, quien cuestionó la decisión de contratar al actor extranjero para interpretar a una figura histórica colombiana.

Rodríguez señaló en redes sociales que, aunque la inversión pública en cultura puede ser positiva, considera problemático que se utilicen recursos del Estado para pagar a un actor que ha enfrentado denuncias de agresión sexual.

“Más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales en los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil”, escribió inicialmente la exfuncionaria.

En el mismo mensaje agregó que la situación genera indignación debido a que el proyecto cinematográfico trata sobre una figura histórica relevante para el país. Según expresó, considera cuestionable que el papel del almirante José Prudencio Padilla haya sido asignado a un actor extranjero involucrado en este tipo de controversias.

“Dinero que se destine a la cultura es dinero bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos, recursos que también hemos aportado las mujeres”, señaló.

Fue precisamente a ese mensaje al que reaccionó Margarita Rosa de Francisco. La actriz vallecaucana respondió al comentario publicado por Rodríguez con una breve frase en la que expresó su coincidencia con la crítica planteada.

“De acuerdo contigo”, escribió De Francisco en su cuenta de X, intervención que rápidamente se sumó a la discusión que se desarrollaba en redes sociales sobre la película y el uso de recursos públicos para su producción.

La producción cinematográfica sobre el almirante José Prudencio Padilla ha sido promovida como un proyecto que busca llevar la historia del personaje a audiencias internacionales. El filme cuenta con la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta al militar y líder naval colombiano.

En medio del debate, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también entregó detalles sobre el cronograma de lanzamiento de la película. Según informó la entidad, el tráiler oficial y un documental sobre el detrás de cámaras serán presentados en el Festival de Cine de Cartagena el próximo 16 de abril.

De acuerdo con la información divulgada por el ministerio, el estreno oficial del largometraje está programado para el 24 de julio. La producción busca proyectarse en salas de cine, plataformas digitales y circuitos internacionales.

Desde el Gobierno también explicaron cómo se distribuyó la financiación del proyecto cinematográfico. Según los datos divulgados, la producción cuenta con recursos públicos provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) y con aportes privados.

El proyecto recibió 8.104 millones de pesos del FUTIC y 7.786 millones de pesos de la empresa Valencia Producciones FX SAS, en una producción liderada por RTVC que busca posicionar el contenido audiovisual colombiano en mercados internacionales.