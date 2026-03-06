La productora de la película sobre el almirante Padilla, Valencia Producciones, reveló cómo se realizó y cuál es el convenio con el Gobierno Petro: “Es un proyecto extremadamente costoso”

Este es el teaser de la película Padilla, en la que participó Gustavo Petro y protagoniza Cuba Gooding Jr. - crédito Valencia Producciones FX

El equipo a cargo de la película Padilla rechaza que el proyecto sea un encargo gubernamental, y afirma que se trata de una iniciativa de Valencia Producciones, una empresa colombiana que lleva casi siete años desarrollando esta historia para el cine.

“Este es un proyecto de Valencia Producciones”, remarcó Andrés Valencia en entrevista con Infobae Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El film ha generado debate por la participación del presidente Gustavo Petro, la nacionalidad de la producción y la selección del actor ganador del Óscar Cuba Gooding Jr. como protagonista.

Detrás de cámaras del rodaje de la película sobre la vida del almirante Padilla, - crédito Valencia Producciones

La película Padilla cuenta con un proceso creativo independiente y respaldo estatal a través del fondo del Ministerio TIC, aunque el presupuesto nacional aportado —unos 8.000 millones de pesos— está lejos de cubrir la inversión real requerida.

La participación del presidente Petro surgió por una solicitud desde Presidencia para realizar un cameo, mientras que la cinta se proyecta como una obra internacional, aunque casi todo su elenco y equipo técnico es colombiano.

La llegada de Cuba Gooding Jr. como protagonista se produjo por su especial interés ante la naturaleza histórica y racial del personaje, favoreciendo el acuerdo a pesar de restricciones presupuestarias.

La producción de la película Padilla comenzó hace casi siete años, enfrentando la dificultad de rodar en el mar y la necesidad de sumar inversión privada y bancaria. “Nosotros venimos trabajando ya hace casi siete años, yo creo. Es un proyecto extremadamente costoso por el tipo de producción, porque realizar películas en el mar, con barcos, resulta muy difícil y costoso. Muchas empresas no se atreven porque suele ser casi imposible hacerlas realidad”, explicó Andrés Valencia.

Detrás de cámaras de la producción colombiana sobre la vida del guajiro almirante Padilla - crédito Valencia Producciones

El productor relató que durante los primeros años buscaron respaldo estatal, pero el apoyo llegó solo con el actual gobierno. “Se gestionó con varios ministros anteriores y no se lograba el apoyo, porque siempre había otros proyectos en curso. Hasta que el año pasado, la ministra Karina conoció el proyecto, se apasionó y buscó la manera. Ella dijo: ‘Yo quiero hacer esta película, quiero que el mundo entero sepa qué hizo Padilla’”, recordó Valencia.

Así, se concretó el respaldo estatal, aunque insuficiente, y Valencia Producciones decidió invertir recursos propios y buscar apoyo financiero adicional para materializar el largometraje, según relató a Infobae Colombia.

El cameo de Gustavo Petro en la película Padilla

Yeseia Valencia, productora ejecutiva, detalló en Infobae Colombia cómo surgió la participación presidencial: “A mí, que soy la productora ejecutiva, me dijeron que el presidente iba a ir a ver la película, que iría a la grabación porque estábamos cerquita, en el Palacio de San Carlos. Después me dijeron que quiere hacer un cameo”.

Esta fue la fotografía que compartió el presidente Petro en su perfil de Instagram el mismo jueves 5 de marzo de 2026, día en que se formó la polémica por su aparición como extra en la película de homenaje al almirante José Prudencio Padilla - crédito @gustavopetrourrego/IG

Valencia explicó que la logística fue complicada por el protocolo de seguridad. “Era un día muy complicado, teníamos muchos extras en una escena de fiesta. Pregunté si hablaban en serio y me dijeron que sí. Tocó vestirlo, maquillarlo y lo metimos dentro de la fiesta como un extra más. Hizo un extra de unos segundos”, relató.

Sobre quien llamó a quien para la participación de Petro en esta película, Yesenia Valencía explicó: “Yo pregunté que si me estaban hablando en serio. Yo dije: ‘¿En serio? ¿Están seguros? ¿Completamente seguros?’. Yo dije: ‘Pero esto implica maquillarse, vestirse, ¿de verdad?’ Y me dijeron: ‘Sí, sí, sí, el presidente lo quiere hacer’. Efectivamente, yo le pregunto a los directores, le pregunto a Andrés, le pregunto a Mauricio Nacvas (su esposo), porque ellos se asustan mucho y me dicen: ‘Pues está difícil’. Era un día muy complicado, teníamos muchos extras, era una fiesta, o sea, era de verdad muy difícil. Había muchas cosas que controlar dentro de la grabación. Entonces, yo le pregunto a Andrés y Andrés me dice: ‘Pues metámoslo dentro de la fiesta, o sea, como un extra más, porque yo no veo otro más’ y pues lo metemos dentro de la fiesta’. Así fue cuando él llegó. Lo sentamos en el punto fijo y le mostramos imágenes de la película. Y mi esposo le pregunta: “¿Usted está seguro que quiere hacer esto?” Y él dijo: “Sí, sí, sí, a eso vine”. Y okay. Entonces, tocaba vestirlo, maquillarlo".

El equipo creativo aún no sabe si esa escena será incluida en la versión final. “No sabemos si ese plano va a quedar dentro de la película, eso es una decisión cien por ciento creativa de los directores y los editores”, precisó Yeseia. La noticia se filtró antes de que hubiera una decisión definitiva, sorprendiendo al propio equipo.

Un filme colombiano pensado para el mundo

Frente a la polémica sobre la nacionalidad de la cinta, Yeseia Valencia enfatizó para Infobae Colombia: “Esta es una película colombiana nacional con talla internacional. Escribimos una película cien por cien colombiana, escrita, producida y dirigida por colombianos, con equipo artístico, técnico y de vestuario del país”.

La inclusión del mandatario ocurrió por una sugerencia desde la Presidencia, siendo su aparición secundaria y su posible presencia definitiva sujeta a la decisión de los directores y editores de la producción - crédito Valencia Producciones

La dimensión del proyecto es destacada: “Estamos hablando de un crew de más de 1.500 personas y más de 350 actores, aunque frente a cámara han pasado alrededor de 1.800 personas”, señaló Andrés Valencia. “Todos los actores son colombianos, excepto Cuba. Tenemos dos actores españoles porque la época lo requiere, y el resto del entorno es colombiano”, agregó.

El film será presentado en español e inglés. “Los mismos actores colombianos harán el doblaje al español. Es un trabajo con sello colombiano por todos lados. La empresa de efectos visuales Kaboom y la de dobles Goldbeig Media también son colombianas”, explicó Yeseia.

Padilla vivió y combatió en varios países europeos y dominaba varios idiomas, lo que justificó la inclusión de distintas lenguas en la película. “El personaje vivió en Inglaterra y España durante veinte años. Hablaba inglés, español, portugués y francés”, apuntó Yeseia.

Andrés Valencia subrayó el propósito internacional: “Cuando presentas un proyecto a distribuidores, te preguntan cuál es el gancho internacional. Aquí se hacen noventa películas y una o dos pegan en el mundo, es difícil que el cine colombiano salga de nuestra región”. “Pensamos en contar una historia para el mundo, por eso buscamos estándares globales y apostamos por historias universales”, añadió a Infobae Colombia.

La llegada de Cuba Gooding Jr. como protagonista

La presencia de Cuba Gooding Jr. representa un hecho inédito para el cine nacional. “Nunca en nuestro país hemos tenido en una película colombiana un ganador del Óscar. Gracias a la ley han venido extranjeros a filmar, pero son proyectos de ellos usando nuestro país como ubicación. Esta vez es una película de Colombia con un ganador del Óscar”, sostuvo Andrés Valencia.

La propuesta cinematográfica concentra talento local en casi todos sus departamentos, presenta diálogos en varios idiomas y busca posicionarse fuera de las fronteras gracias a su contenido histórico y cultural - crédito Valencia Produciones

Sobre la elección del protagonista, Yeseia Valencia narró para Infobae Colombia: “Le mostramos a Cuba un teaser y su reacción fue inmediata: ‘Muéstrame eso, mándamelo’. Sus representantes preguntaron qué pasaba con la película. Yo expliqué que era una producción colombiana y, al principio, el tema económico parecía insalvable. Al poco tiempo, recibo la llamada de su mánager: ‘Cuba lo va a hacer por el presupuesto que tienes y lo va a hacer’. Ahí empiezan a pasar cosas que no sabes de dónde vienen”.

La producción considera esta oportunidad como una forma de visibilizar a Padilla fuera de Colombia. “Esto ha sido sorprendente para nosotros y sentimos que la película tiene vida propia. Creo que el espíritu de Padilla está logrando que el mundo lo conozca”, afirmó Yeseia en Infobae Colombia.

Los realizadores remarcan el rigor histórico del guion y la total independencia creativa. “El trabajo que hizo Mauricio con los historiadores de la Armada fue fundamental para que tuviéramos la parte histórica bien cuidada. No nos tocaron el guion, nunca intervinieron creativamente.

La película es absolutamente fiel a los hechos históricos, salvo por la historia de amor, que es parte de la ficción”, resumió Andrés Valencia.

La propuesta cinematográfica concentra talento local en casi todos sus departamentos, presenta diálogos en varios idiomas y busca posicionarse fuera de las fronteras gracias a su contenido histórico y cultural - crédito Valencia Producciones

Para el equipo de Valencia Producciones, la realización avanza a gran velocidad, impulsada por el creciente interés y las expectativas del público.