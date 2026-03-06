Colombia

Este es el episodio de ‘Los Simpsons’ por el que comparan a Gustavo Petro con el Sr. Burns por su actuación en película sobre el almirante Padilla

La polémica no para por cuenta de los mismos internautas, que no desaprovechan cualquier capítulo de la realidad nacional para ponerle la pizca de humor al momento

Guardar
La imagen del presidente Petro
La imagen del presidente Petro vestido como un prócer se hizo viral la mañana del jueves 5 de marzo de 2026, en medio de críticas que recibió por cuenta de la millonaria suma que recibió de inversión el proyecto cinematográfico - créditos captura de pantalla @thesimpsons/IG | @petrogustavo/X | Catalina Olaya/Colprensa

La controversia que suscitó en redes sociales y que desató reacciones en contra por parte de la oposición al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por cuenta de su aparición en una película que se grabó en homenaje al almirante de la Armada Nacional, José Prudencio Padilla López, y con parte de financiación de su administración, sigue dejando momentos virales por cuenta de los memes.

En esta ocasión, los internautas dejaron decenas de comentarios en el perfil de Instagram Nación Simpsombia (@nacionsimpsombia) dedicado generar esta clase de imágenes (y también algunos clips), basada en episodios de la famosa serie animada Los Simpsons.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La aparición de “cinco segundos”, según palabras del jefe de Estado a través de declaraciones en su cuenta de X el jueves 5 de marzo de 2026, día en que se filtró la fotografía en la que Petro aparece junto a los actores Cuba Gooding Jr. (EE. UU.) y Luis Alfredo Velasco (Colombia), por parte del periodista Daniel Coronell y Caracol Radio.

El video que compartió —el mismo día que se armó la polémica— la cuenta en homenaje a la serie que narra las vivencias de los cinco integrantes de la familia que vive en Springfield (Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie) y sus demás residentes, recordó un fragmento de uno de los episodios más recordados de la temporada 6, el número 18, titulado A star is born (Ha nacido una estrella).

El presidente de Colombia fue viral en redes sociales por cuenta de su aparición en la película que protagoniza Cuba Gooding Jr. - crédito @nacionsimpsombia/IG

El capítulo, de acuerdo con la sinopsis por parte de Imdb, considerada como la fuente de datos más consultada a nivel mundial y referente en materia de cine, televisión, streaming y videojuego, se resume así: “Los ciudadanos de Springfield organizan su propio festival de cine, al que acude el popular crítico cinematográfico Jay Sherman, procedente de Nueva York, para ejercer de jurado”.

Uno de los protagonistas de la historia es el Sr. Burns (el multimillonario que es dueño de la planta de energía nuclear y jefe de Homero), que participa en el festival, y por tal motivo se hizo la comparación con el presidente Petro.

Comparan al presidente Petro con un personaje de Los Simpson por culpa de la película del almirante Padilla

Todo comienza por cuenta de una invitación que Marge le hace a Sherman, a quien le escribió una carta luego de que Lisa le hizo la sugerencia al ver uno de sus programas por televisión.

La iniciativa provocó que todos en Springfield se animaran a participar, incluso hasta el hombre más rico de la ciudad: el Sr. Burns, que utiliza su dinero con el fin de lograr el primer lugar en la competencia fílmica, y para esto le pide a su secretario y hombre de confianza, el Sr. Smithers, que le contrate al director Señor Spielbergo (una referencia a Steven Spielberg).

El actor principal fue el mismo Sr. Burns, y en la producción se hacen referencias a películas que fueron éxitos en taquillas y teatros, como E.T., el extraterrestre y Ben-Hur.

Sin embargo, al final todo el dinero no compró a los jueces del concurso, (Marge, Sherman y Homero) y el ganador resulta siendo Barney (uno de los amigos de Homero, alcohólico y que suele estar bebiendo cerveza en la taberna de Moe).

Temas Relacionados

Almirante PadillaGustavo PetroAparición en películaPelícula homenajeLos SimpsonsSr. BurnsColombia-Noticias

Más Noticias

Es ilegal que el presidente Gustavo Petro participe en una película financiada por el Estado: esto dice la Constitución Política

Distintos sectores del país cuestionaron el monto de la inversión por la delicada situación económica que atraviesa el país

Es ilegal que el presidente

David Luna denunció presuntas irregularidades en votación de colombianos en el exterior

El precandidato aseguró que ciudadanos habrían recibido información confusa en consulados y denunció que en algunos casos inicialmente se negó la entrega del tarjetón de la consulta

David Luna denunció presuntas irregularidades

“¿Que hiciste?“: revelan violento vídeo en el que se ve parte del asesinato de las hermanas Noriega, en el Atlántico

Una grabación viral asociada al caso despertó inquietud en la comunidad y aceleró las diligencias judiciales que involucran a jóvenes del entorno local

“¿Que hiciste?“: revelan violento vídeo

A exparticipante del ‘Desafío’ le robaron en Bogotá la moto que ganó en el programa

El joven deportista relató que interpuso la denuncia y entregó imágenes de uno de los presuntos responsables tras el robo ocurrido en el sur de Bogotá

A exparticipante del ‘Desafío’ le

Álvaro Uribe pidió elegir un Congreso sin corrupción: “Ayúdenos con su voto”

El fundador del Centro Democrático destacó la importancia de que los colombianos tomen decisiones conscientes al elegir a quienes harán aprte de la rama legislativa durante los siguientes cuatro años

Álvaro Uribe pidió elegir un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

A exparticipante del ‘Desafío’ le

A exparticipante del ‘Desafío’ le robaron en Bogotá la moto que ganó en el programa

Yina Calderón presentó su nuevo look y explicó la inspiración detrás de su más reciente cambio de imagen

Sara Corrales ya le puso fecha y lugar de nacimiento a su hija Mila: “Ciudadana del mundo”

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Deportes

Juan Pablo Montoya dio su

Juan Pablo Montoya dio su pronóstico para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: desde el podio hasta las variables estratégicas

América de Cali le remontó a Bucaramanga y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Medellín sacó un empate en la Copa Libertadores: fue 1-1 ante Juventud por tercera fase

América de Cali no solo obtuvo tiquete a fase de grupos de la Copa Sudamericana: este es el millonario premio de la Conmebol

Medellín ya tiene fecha para su próximo partido de la Copa Libertadores: a definir la clasificación contra Juventud