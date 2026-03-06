Este es el episodio de ‘Los Simpsons’ por el que comparan a Gustavo Petro con el Sr. Burns por su actuación en película sobre el almirante Padilla

La imagen del presidente Petro vestido como un prócer se hizo viral la mañana del jueves 5 de marzo de 2026, en medio de críticas que recibió por cuenta de la millonaria suma que recibió de inversión el proyecto cinematográfico - créditos captura de pantalla @thesimpsons/IG | @petrogustavo/X | Catalina Olaya/Colprensa

La controversia que suscitó en redes sociales y que desató reacciones en contra por parte de la oposición al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por cuenta de su aparición en una película que se grabó en homenaje al almirante de la Armada Nacional, José Prudencio Padilla López, y con parte de financiación de su administración, sigue dejando momentos virales por cuenta de los memes.

En esta ocasión, los internautas dejaron decenas de comentarios en el perfil de Instagram Nación Simpsombia (@nacionsimpsombia) dedicado generar esta clase de imágenes (y también algunos clips), basada en episodios de la famosa serie animada Los Simpsons.

La aparición de “cinco segundos”, según palabras del jefe de Estado a través de declaraciones en su cuenta de X el jueves 5 de marzo de 2026, día en que se filtró la fotografía en la que Petro aparece junto a los actores Cuba Gooding Jr. (EE. UU.) y Luis Alfredo Velasco (Colombia), por parte del periodista Daniel Coronell y Caracol Radio.

El video que compartió —el mismo día que se armó la polémica— la cuenta en homenaje a la serie que narra las vivencias de los cinco integrantes de la familia que vive en Springfield (Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie) y sus demás residentes, recordó un fragmento de uno de los episodios más recordados de la temporada 6, el número 18, titulado A star is born (Ha nacido una estrella).

El presidente de Colombia fue viral en redes sociales por cuenta de su aparición en la película que protagoniza Cuba Gooding Jr. - crédito @nacionsimpsombia/IG

El capítulo, de acuerdo con la sinopsis por parte de Imdb, considerada como la fuente de datos más consultada a nivel mundial y referente en materia de cine, televisión, streaming y videojuego, se resume así: “Los ciudadanos de Springfield organizan su propio festival de cine, al que acude el popular crítico cinematográfico Jay Sherman, procedente de Nueva York, para ejercer de jurado”.

Uno de los protagonistas de la historia es el Sr. Burns (el multimillonario que es dueño de la planta de energía nuclear y jefe de Homero), que participa en el festival, y por tal motivo se hizo la comparación con el presidente Petro.

Comparan al presidente Petro con un personaje de Los Simpson por culpa de la película del almirante Padilla

Todo comienza por cuenta de una invitación que Marge le hace a Sherman, a quien le escribió una carta luego de que Lisa le hizo la sugerencia al ver uno de sus programas por televisión.

La iniciativa provocó que todos en Springfield se animaran a participar, incluso hasta el hombre más rico de la ciudad: el Sr. Burns, que utiliza su dinero con el fin de lograr el primer lugar en la competencia fílmica, y para esto le pide a su secretario y hombre de confianza, el Sr. Smithers, que le contrate al director Señor Spielbergo (una referencia a Steven Spielberg).

El actor principal fue el mismo Sr. Burns, y en la producción se hacen referencias a películas que fueron éxitos en taquillas y teatros, como E.T., el extraterrestre y Ben-Hur.

Sin embargo, al final todo el dinero no compró a los jueces del concurso, (Marge, Sherman y Homero) y el ganador resulta siendo Barney (uno de los amigos de Homero, alcohólico y que suele estar bebiendo cerveza en la taberna de Moe).