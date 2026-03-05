Quién fue el almirante José Prudencio Padilla: le rinden homenaje con polémica película en la que aparece Gustavo Petro

Al final de su vida, las injusticias marcaron al almirante Padilla - crédito Armada Nacional de Colombia / sitio web | captura de pantalla Caracol Radio | Mariano Vimos/Colprensa

El salto del presidente Gustavo Petro a la pantalla grande como actor en una película sobre el héroe de la independencia José Prudencio Padilla, sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Entre los usuarios y la ciudadanía, además del debate virtual que ha generado el costo de la producción cinematográfica, con inversión pública superior a 15.000 millones de pesos colombianos, y que se tiene programado su lanzamiento antes de julio de 2026, también ha rondando la pregunta sobre quién fue el militar naval y su importancia en la historia del país.

Por este motivo, la Armada de Colombia recordó en una de sus publicaciones desde su sitio web el papel del almirante Padilla, que también era conocida como “el Príncipe del mar”.

La importancia del almirante Padilla en la historia de Colombia

El almirante José Padilla ocupa un lugar destacado en la historia de Colombia como uno de los grandes protagonistas de la independencia y figura central en la formación de la Armada Nacional.

Nacido en Riohacha el 19 de marzo de 1784, su vida estuvo marcada por una serie de gestas navales que consolidaron la presencia marítima del país y lo convirtieron en símbolo de honor y lealtad.

Padilla se formó en los galeones españoles, y allí aprendió el arte de la guerra naval que caracterizó el poderío de la península ibérica durante siglos. Participó en la batalla de Trafalgar, uno de los combates navales más relevantes de la época, lo que le brindó experiencia y reconocimiento desde temprana edad.

Este bautismo de fuego le permitió comprender la importancia estratégica del dominio marítimo y lo preparó para liderar las operaciones navales independentistas en el Caribe y otras regiones.

En los primeros años de la independencia, Padilla se destacó como organizador de las operaciones en el mar Caribe, el río Magdalena, la red fluvial de Guyana venezolana y la cuenca del Orinoco.

Su carrera militar lo llevó a servir bajo el mando del capitán de navío Juan Nepomuceno Eslava, comandante de la incipiente Marina Nacional entre 1811 y 1815.

Adicional a lo anterior, durante el sitio de Cartagena, y posteriormente en Haití junto a Simón Bolívar, participó en la expedición libertadora de 1816 que desembarcó en Ocumare, contribuyendo de forma decisiva a la causa independentista, algo que ha resaltado en más de una ocasión el presidente Petro en algunos de sus discursos en plazas públicas del país.

Uno de los episodios relevantes de su trayectoria ocurrió poco antes del cerco de Cartagena en 1815, cuando Padilla capturó la fragata “Neptuno” en el golfo de Morrosquillo, acción que le valió el ascenso a alférez de fragata por parte de la junta suprema de Cartagena.

A partir de ese momento, su nombre quedó ligado a las acciones navales más significativas de la época.

En 1820, ya como capitán de navío, Padilla comandó la campaña del Atlántico junto al almirante Brión, consolidando la fuerza naval patriota en la región.

Sin embargo, el 24 de julio de 1823, su liderazgo alcanzó la cúspide en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, considerada la confrontación más importante librada en aguas americanas durante la independencia. Ese día, Padilla derrotó a la Real Marina Española, un hecho que resultó determinante para la liberación de medio continente sudamericano.

A pesar de sus logros, la vida de Padilla quedó relacionada a la injusticia en sus últimos años.

Fue acusado y condenado por sus propios compañeros, sin posibilidad de defensa. El 2 de octubre de 1828, fue fusilado en la Plaza de la Constitución (hoy Plaza de Bolívar) en Bogotá.

Décadas después, la Convención de la Nueva Granada, en noviembre de 1831, rehabilitó su memoria y reconoció oficialmente su aporte a la causa de la independencia.

Más detalles de la producción cinematográfica en honor al almirante Padilla

La cinta, financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y producida por el Sistema de Medios Públicos RTVC, incorpora grabaciones en Bogotá y diversos escenarios de la costa caribeña, y cuenta con la actuación protagónica del actor estadounidense Cuba Gooding Jr..

El propio mandatario confirmó su participación en redes sociales, afirmando que aspira a que la obra “sea una de las mejores producciones del cine colombiano y realizada además por un canal público”, escribió la mañana del jueves 5 de marzo de 2026.

El largometraje, que recibirá una inversión prevista de más de $15.891 millones de pesos, está concebido como una apuesta sin precedentes en la industria audiovisual colombiana.

Según el contrato publicado en la plataforma Secop y citado por Blu Radio, el papel principal de Gooding Jr. implicará un presupuesto de 2.239 millones de pesos colombianos —equivalente a más de medio millón de dólares—.

Los roles de reparto alcanzan los 116.000 millones de pesos, mientras que los papeles secundarios, reunidos bajo la denominación de ‘talento’, cuentan con 2.480 millones de pesos.