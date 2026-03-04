Colombia

Sasha Calle fue confirmada como parte del reparto de ‘El exorcista’ de Mike Flanagan, junto a Scarlett Johansson

El esperado regreso de la saga de terror contará con el talento de la estadoundiense de ascendencia colombiana. El filme tiene programado su estreno en el primer semestre de 2027

Sasha Calle confirmó su participación
Sasha Calle confirmó su participación en el elenco de la próxima entrega de 'El Exorcista' - crédito @sashacalle/Instagram

Sasha Calle fue confirmada como la más reciente incorporación al elenco de El exorcista, cuya fecha de estreno está fijada para el 12 de marzo de 2027, según informó el medio especializado estadounidense Deadline.

La actriz estadounidense de ascendencia colombiana, conocida por interpretar a Supergirl en Flash y por su participación en los largometrajes In the Summers y El botín, es el último fichaje confirmado para esta producción de terror que corre a cargo del director Mike Flanagan.

La trama y el papel que desempeñará Calle permanecen sin revelarse, mientras el rodaje avanza en Nueva York. Esta nueva entrega presenta una historia original que se desvincula de la secuela reciente dirigida por David Gordon Green, la cual no alcanzó la recepción esperada en las salas de cine.

La actriz celebró la noticia en su cuenta de Instagram con una publicación en la que se dirigía a una iglesia que, presumiblemente, formaría parte de los lugares en los que grabaría sus partes. “¡Estoy emocionada de estar aquí!“, escribió, dirigiéndose directamente a Flanagan y agradeciéndole por la oportunidad.

Sasha Calle celebró su suma
Sasha Calle celebró su suma al elenco de 'El Exorcista' en redes sociales - crédito @sashacalle/Instagram

Scarlett Johansson encabeza el elenco

Sasha Calle es la más reciente suma a las grabaciones de un reparto que ya cuenta con intérpretes de los más experimentados en Hollywood.

En noviembre de 2025 se conoció que Scarlett Johansson sería la protagonista, junto a Jacobi Jupe, conocido por su papel en adaptaciones literarias como Hamnet, además de ser un recurrente en la serie Britannia. Diane Lane, Chiwetel Ejiofor y Laurence Fishburne amplían la diversidad actoral del proyecto.

La franquicia, originada en 1973 con la dirección de William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty, marcó un hito en el cine de terror y se transformó en un punto de referencia en el género, sino que protagonizó todo un fenómeno cultural que ha sido replicado de manera reiterada desde entonces, protagonizando una franquicia más marcada por los fracasos entre la crítica especializada.

El esfuerzo más reciente fue El Exorcista: Creyentes (2023). Dirigida por David Gordon Green, se tenía la esperanza de que fuese un reinicio de la historia original y el inicio de una trilogía. Producida por Blumhouse Productions en colaboración con Morgan Creek Entertainment, contó con una inversión de 400 millones de dólares por parte de Universal Pictures para adquirir los derechos de distribución de la franquicia.

Tras su estreno en las salas de cine, la película recibió una acogida mayoritariamente negativa por parte de la crítica especializada, que señaló que la cinta no lograba capturar la esencia ni el horror atmosférico del clásico original de 1973. Los analistas señalaron un guion plano y una excesiva dependencia de clichés del género y sustos por efectos de sonido (conocidos como jump scares), calificándola en ocasiones como una secuela genérica que desaprovecha su potencial.

Aunque se elogiaron las interpretaciones de las niñas poseídas y algunos momentos de tensión inicial, portales como Rotten Tomatoes y Metacritic reflejaron puntuaciones bajas que describen el filme como una “oportunidad perdida”.

Debido a esta tibia recepción, los planes originales para la trilogía fueron modificados, anunciándose una nueva dirección creativa con Flanagan al mando.

Mike Flanagan fue elegido para
Mike Flanagan fue elegido para dirigir 'El Exorcista' - crédito Carlos Osorio/REUTERS

Flanagan, de 47 años, ganó reconocimiento en la industria gracias a su trabajo en largometrajes como Absentia (2011), Oculus (2013), Hush, Before I Wake, Ouija: Origin of Evil (ambas de 2016), Gerald’s Game (2017) y Doctor Sueño (2019), que lo cimentaron como uno de los mejores realizadores del género en la actualidad gracias a su enfoque en los personajes, a tal punto que recibió elogios de Stephen King.

De hecho, mientras se encuentra grabando El Exorcista, Flanagan también viene trabajando en una adaptación de La Niebla, inspirada en un cuento corto del propio King.

