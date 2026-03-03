Colombia

Transportadores piden “modelo de Estados Unidos” para frenar cobros y demoras en el puerto de Buenaventura

La Asamblea Nacional del Transporte solicitó al Gobierno y a las autoridades que líneas navieras, operadores portuarios y generadores de carga paguen los costos de demoras por mora

Esta es la terminal marítima
Esta es la terminal marítima más importante que tiene Colombia en la actualidad - crédito Reuters

El puerto de Buenaventura es la terminal marítima más importante de Colombia, maneja más del 50% del comercio exterior del país y aproximadamente el 90% de la carga con destino a Asia-Pacífico.

En este lugar se movilizan cerca de 20 millones de toneladas anuales, incluyendo el 50% de los vehículos y gran parte del café y azúcar exportados. A pesar de ello, los transportadores que trabajan moviendo mercancía de allí no están conformes con varios aspectos que se registran en este lugar.

Es por ello que, a través de un comunicado de prensa, la Asamblea Nacional del Transporte demandó que se aplique el “modelo de Estados Unidos” y que toda la cadena logística asuma los costos derivados de la ineficiencia en el puerto de Buenaventura, tras un balance parcial presentado en la Alianza Logística Regional del Valle del Cauca.

Las exigencias de los conductores de transporte de carga

Estos son los reclamos que
Estos son los reclamos que realizó la asamblea a través de un comunicado de prensa - crédito Asamblea Nacional del Transporte

En el documento se señala que, aunque se reconocen avances como la expedición de la circular conjunta para la organización de la operación durante las 24 horas del día en los siete días de la semana y la reducción limitada de inventarios de vacíos, persisten mesas industriales que buscan liquidez para los transportadores. La Asamblea Nacional del Transporte advirtió que “las mesas de trabajo no pagan las facturas ni reducen los tiempos de espera que hoy asumen injustamente nuestros transportadores”.

Entre las exigencias principales, la organización solicitó operatividad 24/7 real de parte del Estado y actores privados, reclamando que entidades como la Dian y la Policía Antinarcóticos mantengan la misma intensidad operativa que se exige a los transportadores.

También piden por la suspensión inmediata de cobros por mora, argumentando que no aceptarán facturas por demoras que respondan a ineficiencias ajenas, y que los costos deben recaer en quienes los provocan, incluyendo puertos y curadores.

En el área tarifaria, la asamblea exigió que las líneas navieras, operadores portuarios y generadores de carga asuman directamente los costos de demoras, uso de patios y horas de espera. De acuerdo con lo argumentado en el comunicado, si los actores privados no cubren estos gastos, se solicita la intervención del Ministerio de Transporte para asegurar la liquidez de los transportadores.

La asamblea no descartó un
La asamblea no descartó un cese de actividades si sus peticiones no son escuchadas - crédito Asamblea Nacional del Transporte

El documento resalta la importancia de respetar la dignidad de los conductores y transportadores, valorando las acciones de terminales como Spa y Tcbuen respecto a la reducción de tiempos de espera, aunque resaltan que persisten prácticas documentales que exponen a los trabajadores. Por este motivo, se pide que el Ministerio del Trabajo garantice la implementación de medidas para asegurar condiciones de bienestar para todos los conductores.

La seguridad también fue un punto por el que reclaman los transportadores, que denuncian pagos indebidos en peajes y piden que exista presencia constante de la fuerza pública y una mejor gestión del tráfico por parte de las autoridades locales, señalando la responsabilidad que tiene en este aspecto la Secretaría de Tránsito de Buenaventura.

En el balance, la Asamblea denunció que las líneas navieras y terminales portuarias trasladan sus ineficiencias logísticas a los generadores y transportadores mediante cobros abusivos, y reclamó a la Superintendencia de Transporte y a la Superintendencia de Industria y Comercio la adopción de sanciones similares a las aplicadas en Estados Unidos.

“Exigimos la adopción inmediata de medidas similares para frenar las posiciones dominantes de las navieras que hoy asfixian al transportador colombiano”, se lee en el comunicado.

Por último, la organización ratificó el pliego de peticiones como base de su protesta pacífica y expresó su disposición al diálogo, aunque advirtió que la solución requiere exigir a todos los actores de la cadena logística el cumplimiento verificable de los acuerdos existentes y no descartaron un cese de actividades si sus peticiones no son escuchadas.

Los transportadores denunciaron cobros indebidos en zonas de peajes
Los transportadores denunciaron cobros indebidos en zonas de peajes - crédito Colprensa

