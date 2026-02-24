Colombia

José Felix Lafaurie renunció al Centro Democrático de manera irrevocable: “La respuesta fue ignorarme por completo”

El presidente de Fedegán criticó abiertamente la falta de transparencia y respeto dentro del proceso de selección presidencial del colectivo que lidera el expresidente Álvaro Uribe, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de irse

El presidente de Fedegán explicó que su salida obedece a un "imperativo ético y de dignidad personal" - crédito @jflafaurie/X

José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), miembro fundador y hasta ahora parte activa del partido Centro Democrático, hizo pública su renuncia irrevocable a la colectividad en un comunicado a través de sus redes sociales, aunque a finales de enero de 2026 ya se conocía dicha intención.

En su mensaje, Lafaurie expresó que esta decisión obedece a “un imperativo ético y de dignidad personal”, y añadió que se trata de un acto de coherencia con los principios que han guiado su vida política.

El presidente de Fedegán, que también es esposo de la senadora María Fernanda Cabal, señaló que los motivos de su renuncia surgen principalmente de lo que él considera una falta de transparencia en el proceso interno del partido, especialmente en lo relacionado con la selección del candidato presidencial.

José Felix Lafarie señaló las
José Felix Lafarie señaló las razones por las que decidió apartarse del Centro Democrático, partido que él ayudó a fundar - crédito @jflafaurie/X

El ahora exintegrante de la Dirección Nacional del Centro Democrático denunció que, pese a las múltiples solicitudes formales y derechos de petición que presentó, no obtuvo respuesta alguna.

Por medio de su comunicado, Lafaurie aseguró que, aunque su vinculación con el colectivo fue profunda y comprometida, las circunstancias actuales no le permiten seguir siendo parte de un proyecto político que, según él, permitió la persistencia de “intereses oscuros” que van en contra de los principios fundacionales de la colectividad.

“Hice requerimientos legítimos y respetuosos sobre el proceso de selección del candidato, y la respuesta fue ignorarme por completo. Decidí entonces que mi dignidad personal y ética no puede seguir sometida a esa falta de respeto”, declaró Lafaurie.

En su carta dirigida al director nacional del colectivo político, Gabriel Vallejo Chujfi, Lafaurie reiteró sus preocupaciones por la falta de transparencia: “No es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merezcan especial atención, mientras quienes lo hemos entregado todo y arriesgado todo por convicción recibimos un trato sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante”.

Por medio de un comunicado,
Por medio de un comunicado, José Felix Lafaurie señaló que la falta de respuesta a sus inquietudes y solicitudes lo llevaron a tomar la decisión de apartarse del Centro Democrático - crédito @jflafaurie/X

José Félix Lafaurie denunció que su carta de renuncia, enviada a finales de enero, fue “‘bien filtrada’ y malinterpretada” por el Centro Democrático. En ella, expresaba su inconformidad por la falta de espacios reales de concertación dentro del partido, lo que llevó a su solicitud de escisión, la cual fue presentada erróneamente como una renuncia pública.

El presidente de Fedegán lamentó que la filtración de su carta fuera utilizada para distorsionar su mensaje. Según él, lo que inicialmente fue una solicitud interna de clarificación, terminó siendo malinterpretado y divulgado de forma que afectó su imagen y la de su decisión, provocando aún más su alejamiento del partido.

“Renuncio por dignidad”, insistió en su misiva, al destacar que su alejamiento no era solo por la falta de transparencia, sino por la falta de respeto a quienes, como él, arriesgaron mucho por convicción política.

José Felix Lafaurie criticó la
José Felix Lafaurie criticó la falta de respeto del Centro Democrático hacia su trabajo por el colectivo - crédito @jflafaurie/X

El presidente de Fedegán señaló que, como un acto consecuente con sus convicciones, decidió regresar a Salvación Nacional, el partido de ideología conservadora que fue fundado por su amigo y mentor, Álvaro Gómez Hurtado, y que actualmente lidera Enrique Gómez Martínez.

“Regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez en Salvación Nacional”, afirmó Lafaurie.

¿Cuál fue el malestar de Lafaurie con el Centro Democrático que provocó su renuncia?

Todo comenzó con el proceso interno para seleccionar al candidato presidencial que representaría al Centro Democrático en las elecciones de 2026. Inicialmente, el grupo de aspirantes era amplio, pero con el tiempo las cosas cambiaron; primero, Miguel Uribe Turbay se unió al proceso, pero fue asesinado en 2025.

Tras su muerte, su padre, Miguel Uribe Londoño, asumió su lugar, pero decidió retirarse debido a diferencias con el partido. Posteriormente, Andrés Guerra también se retiró, dejando la contienda en manos de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia
María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín lucharon la candidatura a la presidencia en representación del Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL/X

Después de varios meses de intensa campaña entre las tres candidatas para ganar el apoyo de los votantes a través de una encuesta interna, un método ya usado en las elecciones presidenciales de 2018, en diciembre de 2025 se dio a conocer que Paloma Valencia había sido la vencedora. Esta noticia fue como un ‘balde de agua fría’ para los Lafaurie-Cabal, que se sintieron sorprendidos y desilusionados tras el esfuerzo que habían invertido en su propia campaña.

Tras conocerse la noticia, Lafaurie solicitó a las directivas que compartieran los resultados completos de la encuesta interna. Aunque el Centro Democrático proporcionó el informe, parece que hubo otros aspectos que dejaron al presidente de Fedegán insatisfecho, especialmente por la falta de respuestas claras sobre el proceso de selección.

