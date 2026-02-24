En video quedó el momento en que vigilante murió aplastado por un vehículo en complejo deportivo de Valledupar, Cesar

Jesús David Crespo León tenía 25 años y llevaba cuatro años trabajando como vigilante en la empresa Viseplus Ltda - crédito Canal Global Televisión/Facebook

La tarde del lunes 23 de febrero resultó amarga para una familia en Valledupar (Cesar), tras conocerse la muerte de Jesús David Crespo León, un vigilante de 25 años que murió aplastado por un vehículo en el complejo deportivo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar).

De acuerdo con los reportes de los hechos, una mujer de aproximadamente 45 años conducía el vehículo, el cual habría acelerado hasta derribar uno de los portones del lugar. Sin detenerse, el automotor arrastró al guarda de seguridad varios metros, dejándolo atrapado y en grave estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El trágico accidente quedó registrado en video

Testigos y registros de cámaras de seguridad muestran que, tras romper la reja de entrada, el carro marca Mazda color blanco embistió a Crespo León y pasó sobre él hasta arrastrarlo por varios metros.

Familiares de la víctima piden que se esclarezca con celeridad el caso - crédito Canal Global Televisión/Facebook

Varios presentes de inmediato actuaron y lograron sacarlo de debajo del vehículo, siendo trasladado en ambulancia hasta la Clínica Alta Complejidad. Aunque ingresó aún con vida, los médicos informaron su muerte pocos minutos después debido a “múltiples lesiones, tras ser arrollado”.

Fuentes policiales y de tránsito de Valledupar confirmaron a medios de comunicación locales la inspección técnica del cadáver y abrieron una investigación basada en los videos del accidente.

Se estableció preliminarmente que la conductora manejaba acompañada de dos menores de edad, que habrían quedado en estado de shock por lo sucedido, debido a que al bajarse del vehículo vieron a la víctima casi agonizando.

Al respecto, Comfacesar expresó: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo, uniéndonos respetuosamente a su duelo en este momento de profunda tristeza. Desde el primer momento del incidente se activaron los protocolos institucionales correspondientes, en articulación con la empresa de vigilancia Viseplus Ltda., firma con la cual Comfacesar mantiene una relación contractual formal. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones del caso, con el fin de esclarecer lo ocurrido”.

Por su parte, Viseplus Ltda. indicó: “Actualmente, los organismos competentes adelantan las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de los hechos. Viseplus Ltda, ha manifestado su total disposición de colaborar en todo lo requerido dentro del proceso”.

Jesús David Crespo León vivía con su pareja e hijo de dos años - crédito Gremio Motociclista Valledupar/Facebook

Crespo León, vigilante desde hace cuatro años, había nacido el 26 de diciembre del 2000 y convivía con su pareja y su hijo en el barrio Don Alberto.

Precisamente, la cuñada de la víctima expresó a Quinto Poder Informa que espera justicia en el caso.

“Queremos que se haga justicia, sabemos que en el cielo hay un Dios todopoderoso, pedimos que se esclarezcan los hechos, qué pasó, si la señora era inexperta, aún no sabemos qué pasó”, dijo al medio citado, y agregó que aún no ha logrado establecer contacto con la implicada en el lamentable hecho.

“Dejó a un niño de dos años. Era un niño muy noble, muy servicial, servía en la iglesia (...) Queda en manos de la ley para que esto se resuelva de la mejor manera”, complementó.

Además, indicó que la pareja de Crespo León la noche previa a lo sucedido había tenido un sueño que la dejó preocupada: “Ella tuvo un sueño donde lo vio a él mal, muerto y convulsionando. Mi hermana le dijo que no fuera a laborar”.

El vehículo aceleró de forma inesperada y embistió al joven trabajador - crédito Gobal Televisión/Facebook

En redes sociales también se comentó ampliamente el hecho: “Dios lo tenga en su santo reino le de fortaleza a la familia y que se haga justicia”; “Mi amigo dios te tenga en su santo reino y se que dios va a ser justicia por tu partida hermano y le dará fortaleza a tu familia mi amigo” ; “Dios mio esto es de no creer vi el video y quede impactada pobre joven (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.