Dueño de uno de los taxis involucrados en el paseo millonario del que fue víctima Diana Ospina se presentó en la Fiscalía

El dueño de uno de los taxis involucrados se presentó en la Fiscalía - crédito @Melquisedec70 - @chrisman_cch - @anaidlegna / X

La desaparición de la ciudadana Diana Ospina la madrugada del domingo 22 de febrero en Bogotá provocó inquietud entre familiares, autoridades y ciudadanos, luego de que se informara que fue vista por última vez tras salir de una fiesta en la discoteca Theatron, situada en la localidad de Chapinero, y abordar un taxi en la calle.

Finalmente, la noche del 23 de febrero, Ospina apareció con vida en la carretera que une Bogotá con el municipio de Choachí.

En medio de las investigaciones por este caso, el representante legal de Arroba Transportes confirmó a Noticias Caracol que la empresa tiene conocimiento sobre uno de los vehículos implicados en el “paseo millonario” a Diana Ospina en Chapinero.

Se trata del taxi cuya placa termina en 170, abordado por Diana Ospina cerca de una discoteca. Según la empresa, el propietario de ese vehículo también es dueño de otro taxi involucrado, aunque solo uno está adscrito formalmente a Arroba Transportes.

Diego Parra, abogado de la compañía, explicó: “Una vez tuvimos conocimiento por redes sociales y por periodistas del hecho que ocurrió en la madrugada del domingo, activamos nuestros protocolos, nos comunicamos con el propietario ayer en la tarde” aseguró

Y añadió: “El propietario nos informa de que ya se presentó en la Fiscalía. El vehículo se encuentra en poder del propietario.” El abogado aseguró que la Fiscalía ya requirió al conductor nocturno y que esperan tanto al propietario como al conductor en la empresa.

La Fiscalía lleva la trazabilidad de ambos taxis y de los conductores que trabajaron en los turnos diurno y nocturno. Un fiscal Gaula lidera la investigación, y no se descarta que, en breve, se soliciten órdenes de captura contra los presuntos implicados.

Arroba Transportes decidió sancionar preventivamente a los conductores, mientras evalúa la permanencia del taxi en la empresa. El propietario asegura: “No tenía ni idea de lo que sucedió. Se entera de la situación por redes sociales.” Actualmente, uno de los taxis permanece en poder del dueño.

Noticia en desarrollo...