Valentino Lázaro está triste en ‘La casa de los famosos Colombia’, Juanse Laverde lo envió a la ‘friendzone’

El creador de contenido lamentó que su compañero en la competencia haya decidido hacerlo a un lado a pesar de demostrarle interés - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/IG

La complejidad de los sentimientos no correspondidos encuentra en la voz de Valentino Lázaro una confesión directa y a la vez desgarradora sobre los límites entre la amistad y el deseo, la vulnerabilidad expuesta y el dolor ante la falta de reciprocidad.

En el centro de su relato, la incomodidad emocional y el anhelo de reciprocidad marcan cada una de sus palabras, mientras la dinámica de la llamada friendzone se convierte en el catalizador de una introspectiva emocional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La experiencia compartida revela cómo incluso los gestos cotidianos cobran peso cuando los sentimientos no son compartidos.

Deseo, amistad y la “friendzone”

El creador de contenido se mostró celoso de la cercanía entre el joven cantante y Campanita - crédito cortesía Canal RCN

“Nadie es malo por no corresponderme, pero pues bueno, ustedes saben que habían pasado cosas, que yo sentía que… no estoy pidiendo que sea mi pareja, porque el man no gusta de mí, está superbién, es respetable, pero como que en amistad, en amistad esperaba como reciprocidad, y más cuando me gusta, porque él en serio me gusta”, afirmó Valentino Lázaro al relatar ante sus amigos la naturaleza contradictoria del afecto y la frustración que implica la falta de reciprocidad.

Valentino reconoció la dificultad de aceptar definitivamente que sus sentimientos no son compartidos: “Yo sé cómo me sonrojaba cuando lo veía, cómo me sonrojaba cuando me molestaban, cómo se me ponía el pecho rojo cuando me hablaban del tema”.

Esta confesión pone en primer plano la vulnerabilidad detrás del deseo y la amistad.

Valentino Lázaro está incómodo con la situación entre Laverde y él, por la cercanía que venían teniendo en la casa - crédito cortesia Canal RCN

Desde su perspectiva, la situación no implica necesariamente una exigencia romántica, sino un anhelo de ser visto, validado y correspondido también desde la amistad: “No puedo obligar a la gente a que guste de mí, alguien no es malo por no corresponderme”.

Incómodos silencios y expresiones de dolor

El relato de Valentino detalla cómo los límites de la amistad le afectan también en el plano físico y emocional: “Hoy me he sentido superincómodo todo el día”, confesó, explicando que su malestar se intensificó tras una discusión en el contexto de una actividad psicológica.

“Me acabo de pegar una hermosa chillada en psicología”, recordó, en alusión a la intensidad emocional vivida.

Esta incomodidad, reconoce Valentino, se vio agravada por repetidas experiencias de distanciamiento: “A mí me volvieron a friendzonear como cinco veces y no está mal que alguien me mande a la friendzone, está bien”.

El joven cantante arremetió contra su compañera por la competencia en la prueba de liderazgo - crédito Cortesía Canal RCN

El sentirse reiteradamente en esa zona no responde a un reproche hacia el otro, sino al dolor de una expectativa no cumplida.

Al evocar momentos recientes, Valentino remarcó: “En general, todo me dolió”. El relato deja claro que el sufrimiento reside en la suma de pequeños gestos y situaciones que, puestos en contexto, profundizan la herida.

La libertad del otro y los límites del afecto

El análisis emocional que realiza Valentino trasciende reproches directos y pone el foco en la autonomía y la libertad de la persona que le atrae: “Él puede, tiene derecho a gritar a Campanita, hacerle miradas a Campanita, ahí, en frente mío. Pues yo no las haría, si sé que mi amigo gusta de mí, pero él no debería por qué, porque él es libre de hacer lo que él quiera”.

Juanse Laverde en el ojo del huracán por congelado de su mejor amiga que le pide alejarse de Valentino Lázaro - crédito cortesía Canal RCN

No hay una sentencia ni un reproche, sino una aceptación sincera de que la libertad del otro no necesariamente coincide con el propio deseo y, en ese choque, se produce el duelo de la ilusión: “Él no es malo por no corresponderme”.

El “juicio”, los rumores y la autoafirmación

La narrativa incorpora la referencia a un episodio incómodo relacionado con un juicio psicológico: “Luego pasó lo del juicio, y lo del juicio fue muy incómodo para mí y él no dijo nada malo”, recordó Valentino, aludiendo a otro de los factores que agravan la tensión y generan vergüenza.

En un giro hacia las habladurías y los cuestionamientos, Valentino Lázaro defendió la calidad personal de una tercera persona implicada, frente a rumores sobre su conducta:

“La persona que tiene estos cachos, de la que habla, ha sido lindo con Juanse, ha estado atento de Juanse, le ha dicho todos los días que es una persona hermosa. ¿Por qué soy malo, por esto?”