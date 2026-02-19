Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Los Premios Lo Nuestro 2026 celebra su 38.ª edición con la presencia de más de 30 artistas en vivo. Bajo el lema “Honrando lo que Somos”, la gala reunirá a los máximos exponentes de la música en español, homenajeando la identidad cultural y las raíces que unen generaciones y fronteras en una sola celebración.

No se pierda todas las incidencias del evento que dará inicio a las 7:00 p. m. en el Kaseya Center de Miami.

Mientras Karol G y Beéle son los colombianos con más nominaciones, Juanes será uno de los protagonistas de la jornada debido a que recibirá un premio especial celebrando su carrera musical.

Los Premios Lo Nuestro celebran su 38.ª edición bajo el lema “Honrando lo que Somos”. La gala reune a los máximos exponentes de la música en español, homenajeando la identidad cultural y las raíces que unen generaciones y fronteras en una sola celebración.

Últimas noticias

EN VIVO | Marchas en apoyo al salario mínimo afectan la movilidad y la operación de TransMilenio en Bogotá este jueves 19 de febrero Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país, como la movilidad durante las manifestaciones

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Susana Muhamad reveló “las trampas” de Roy Barreras para aspirar a la candidatura del petrismo: “Dividen la primera vuelta, pero dicen que son los de la unidad” La exministra alertó sobre los riesgos de fragmentar la coalición y defendió la pluralidad de causas ciudadanas dentro del Pacto Histórico

Esta es la nuez colombiana que podría mejorar el sistema de alimentación “del mundo entero”: el cacay El viaje llevó al periodista y creador de contenido Rodrigo Rodríguez hacia los Llanos Orientales