Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Karol G y Beéle, con
Karol G y Beéle, con ocho nominaciones cada uno, lideran las nominaciones colombianas para la gala de los Premios Lo Nuestro 2026 - crédito Mario Anzuoni/REUTERS, @beele/Instagram y Premios Lo Nuestro
19:17 hsHoy

Los Premios Lo Nuestro celebran su 38.ª edición bajo el lema “Honrando lo que Somos”. La gala reune a los máximos exponentes de la música en español, homenajeando la identidad cultural y las raíces que unen generaciones y fronteras en una sola celebración.

Mientras Karol G y Beéle son los colombianos con más nominaciones, Juanes será uno de los protagonistas de la jornada debido a que recibirá un premio especial celebrando su carrera musical.

No se pierda todas las incidencias del evento que dará inicio a las 7:00 p. m. en el Kaseya Center de Miami.

19:32 hsHoy

Premios Lo Nuestro 2026: hora y dónde ver la gala en la que Karol G y Beéle son los abanderados por Colombia

La Bichota y el barranquillero están entre los más nominados de la edición 38, junto a Bad Bunny y Rauw Alejandro. La gala incluirá un reconocimiento a la trayectoria para Juanes

Karol G, Beéle, Shakira y
Karol G, Beéle, Shakira y J Balvin encabezan las nominaciones de colombianos en los Premios Lo Nuestro 2026 - crédito REUTERS/Amanda Perobelli, @beele/Instagram, REUTERS/Agustin Marcarian y @jbalvin/Instagram

Los Premios Lo Nuestro 2026 celebra su 38.ª edición con la presencia de más de 30 artistas en vivo. Bajo el lema “Honrando lo que Somos”, la gala reunirá a los máximos exponentes de la música en español, homenajeando la identidad cultural y las raíces que unen generaciones y fronteras en una sola celebración.

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Susana Muhamad reveló "las trampas"

Esta es la nuez colombiana

Estados Unidos donó a la

Encontraron muerto en la cárcel

Mandó limpiar su vestido de

La inédita revelación de Ruggeri

