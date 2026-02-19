Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Los Premios Lo Nuestro celebran su 38.ª edición bajo el lema “Honrando lo que Somos”. La gala reune a los máximos exponentes de la música en español, homenajeando la identidad cultural y las raíces que unen generaciones y fronteras en una sola celebración.
Mientras Karol G y Beéle son los colombianos con más nominaciones, Juanes será uno de los protagonistas de la jornada debido a que recibirá un premio especial celebrando su carrera musical.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
No se pierda todas las incidencias del evento que dará inicio a las 7:00 p. m. en el Kaseya Center de Miami.
Los Premios Lo Nuestro 2026 celebra su 38.ª edición con la presencia de más de 30 artistas en vivo. Bajo el lema “Honrando lo que Somos”, la gala reunirá a los máximos exponentes de la música en español, homenajeando la identidad cultural y las raíces que unen generaciones y fronteras en una sola celebración.