Golpe al narcotráfico: Colombia y Ecuador hallan arsenal de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

A comienzos de 2026, Colombia y Ecuador enfrentaron una crisis binacional derivada de la lucha contra el narcotráfico y de las posiciones divergentes que cada país ha sostenido sobre el manejo de la seguridad en la frontera.

Ecuador afirmó que las autoridades colombianas no han colaborado recientemente en la contención de los grupos armados presentes en la zona limítrofe, mientras que el Ministerio de Justicia de Colombia rechazó estas declaraciones y, desde entonces, difundió los operativos realizados en el sur del país.

En este contexto, el Ejército Nacional reportó un golpe a las estructuras armadas con influencia en Ecuador, tras desmantelar un arsenal perteneciente al grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la zona fronteriza.

Detalles del operativo

Las autoridades informaron en un comunicado de prensa que en el depósito encontrado había cuatro fusiles, 332 cartuchos de diferentes calibres, 499 detonadores y 23 cilindros acondicionados con explosivos, junto con material de intendencia y logística, elementos listos para ser utilizados en acciones terroristas al servicio de alias Walter Mendoza.

En la operación también participó la Armada del Ecuador, que en un trabajo conjunto con la Fuerza de Tarea Hércules, el Batallón de Infantería de Marina 11 y la Policía Nacional, desmanteló el mayor depósito ilegal ubicado en lo corrido de 2026, perteneciente a la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Iván Ríos, afectando de manera contundente sus capacidades criminales y logísticas.

La operación se desarrolló en la vereda La Aduana, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, donde, tras un riguroso trabajo de inteligencia y planeamiento operacional conjunto entre ambos países, se logró ubicar y destruir de manera controlada este centro de acopio ilegal, que estaría al servicio de alias Walter Mendoza, cabecilla principal de esta estructura armada organizada residual en el sector fronterizo.

En el lugar fue hallado un importante arsenal de guerra que incluía 23 cilindros acondicionados con explosivos, además de material de intendencia y logística, elementos que al parecer estaban listos para ser empleados en acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en ambos lados de la frontera.

Este resultado operacional representa una afectación directa a las capacidades armadas, explosivas y de abastecimiento de esta organización ilegal, debilitando su estructura criminal en un corredor estratégico para las economías ilícitas y evitando posibles ataques que pudieran alterar el orden público en la región.

“El Ejército Nacional de Colombia ratifica su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas, coordinadas y binacionales, bajo el estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el propósito de neutralizar las amenazas, proteger la vida y consolidar la seguridad y estabilidad en el suroccidente del país y en la zona de frontera”, se lee en el comunicado.

Como vocero del Ejército Nacional, el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, entregó un balance del operativo y aseguró que lo más importante del trabajo entre autoridades de ambas naciones es poder proteger a la población civil que a diario se ve afectada por los grupos armados que tienen presencia en los dos países.

“En este lugar encontramos más de 300 granadas, más de 500 detonadores, pero más allá de las cifras, cada uno de estos artefactos era una amenaza contra las comunidades; un explosivo no distingue entre las fuerzas públicas y las personas que todos los días luchan por salir adelante con dignidad. Esto es evitar que el terrorismo siga atacando a nuestras familias”.