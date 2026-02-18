Jhovanoty afirmó que “el primer therian de la humanidad” fue Gustavo Petro: “Me autopercibo como jaguar”

En dos ciudades colombianas (Bogotá y Cali) ya se agendaron encuentros de "therians" - créditos EnterateCali/Facebook | @_la_cabra_chismosa / IG | @jhovanotyshow/X | @gustavopetrourrego/IG

El fenómeno de los jóvenes que se identifican como animales, conocidos como “therians”, ha tomado fuerza en las calles y redes sociales de América Latina, y Colombia no fue la excepción.

Esta situación ha provocando debates entre usuarios en redes sociales sobre la legitimidad de sus expresiones y el potencial impacto en los derechos colectivos.

Mientras las redes sociales siguen llenándose con grabaciones de encuentros de personas que deciden adoptar esta clase de comportamientos, el comediante colombiano Jhovanoty no dejó escapar la oportunidad para pronunciarse al respecto.

Solo que en esta ocasión lo hizo en un escenario hipotético y con el personaje estrella que sabe imitar a la perfección: el presidente Gustavo Petro.

El comediante colombiano se refirió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella sin mencionarlo de forma explícita - crédito @jhovanotyshow/X

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el humorista cuyo verdadero nombre es Jhovany Ramírez, dejó un momento que provocó risas entre sus seguidores.

“Y bueno, si tú tienes un familiar que se autopercibe como therians, no te estreses. Si tú tienes un familiar que se autopercibe perro, llévalo a castrar y se le va a acabar la maricada”, inició el comediante.

Seguido a esto, el comediante que imitó la voz del jefe de Estado colombiano, agregó: “Hay diferentes tipos de therians. Primero que es una cantante muy buena que lastimosamente falleció, Patricia Therian (al referirse a la artista vallenata de apellido Teherán), la intérprete de la canción Tarde lo conocí, que es la canción de las mozas en Colombia, pero no me hagan hablar de esos temas".

Más adelante el comediante expresó que “‘therians’ son los que se autoperciben como animales”.

Sin embargo, luego la aclaración, hizo hincapié en que todos los jóvenes que han sido virales en videos se están quedando con el crédito que, según Ramírez, sería de Petro.

El comediante colombiano recordó a la artista vallenata Patricia Teherán debido a los "therians" - crédito @jhovanotyshow/X

“Esa nueva tendencia que se inventaron algunos jóvenes, jóvenes desocupados, faltos de rejo, que no sean copietas, porque el primer ‘therian’ original declarado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) soy yo”, indicó el humorista con la voz del mandatario.

Su argumento fue sencillo y usó uno de los símbolos que más ha compartido el presidente Petro: “Yo soy el primer therian, yo me autopercibo como jaguar y soy el original, porque el jaguar es mucho más que ‘El Tigre’”, en alusión al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La mención al abogado cordobés quedó más que clara con las siguientes palabras que dejó en la grabación Jhovanoty: “Que el tigre (ahora haciendo referencia al futbolista Radamel Falcao García) se lesionó jugando con Millonarios, pero no me hagan hablar de esos temas... Que, bueno, hay otro tigre que respeto mucho y me gusta. Creo que es un tigre amigable, creo que es un tigre cercano con su gente. Me refiero al tigre de Zucaritas. Es que me da más miedo ese tigre de Zucaritas que el otro”.

Por todo lo anterior, Jhovanoty afirmó en modo Petro: “Y si tienes un familiar que se autopercibe como gato, te va a salir más barato el regalo de cumpleaños porque no tienes que invitarlo a cenar, sino darle una lata de Whiskas o de Mirringo”, como se le conocen a dos reconocidos productos para gatos.

Luego de que Petro se comparara con el jaguar, y Abelardo de la Espriella lo hiciera con el tigre, Jhovanoty lo hizo con el oso panda - créditos @jhovanotyshow/X | Joel González/Presidencia | @delaespriella_style/IG

El humorista colombiano le puso el toque a la situación al explicar que “los ‘therian’ es que colapsarían el sistema pensional colombiano”, y argumentó: “Vamos a sacar pensionados mucho más rápido, porque 10 años en edad humana son 70 años en edad de perro”.

“Eso quiere decir que si tú eres hombre o mujer, tienes 10 años y te autopercibes como ‘therian’, como perro, ya puedes reclamar tu pensión”, relató Jhovanoty.

Debido a todo lo que comenzó a decir, el comediante dijo: “¡Ay, no, venga, yo necesito gente que me celebre mis bobadas. Yo aquí estoy solo y todo el mundo me mira raro. Necesito un teatro ya, necesito un programa de radio, de televisión, ya".