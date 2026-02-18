Colombia

Jhovanoty afirmó que “el primer therian de la humanidad” fue Gustavo Petro: “Me autopercibo como jaguar”

El comediante colombiano provocó carcajadas entre sus seguidores por cuenta del video que compartió mientras esperaba una cita en un centro médico

Guardar
En dos ciudades colombianas (Bogotá
En dos ciudades colombianas (Bogotá y Cali) ya se agendaron encuentros de "therians" - créditos EnterateCali/Facebook | @_la_cabra_chismosa / IG | @jhovanotyshow/X | @gustavopetrourrego/IG

El fenómeno de los jóvenes que se identifican como animales, conocidos como “therians”, ha tomado fuerza en las calles y redes sociales de América Latina, y Colombia no fue la excepción.

Esta situación ha provocando debates entre usuarios en redes sociales sobre la legitimidad de sus expresiones y el potencial impacto en los derechos colectivos.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras las redes sociales siguen llenándose con grabaciones de encuentros de personas que deciden adoptar esta clase de comportamientos, el comediante colombiano Jhovanoty no dejó escapar la oportunidad para pronunciarse al respecto.

Solo que en esta ocasión lo hizo en un escenario hipotético y con el personaje estrella que sabe imitar a la perfección: el presidente Gustavo Petro.

El comediante colombiano se refirió
El comediante colombiano se refirió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella sin mencionarlo de forma explícita - crédito @jhovanotyshow/X

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el humorista cuyo verdadero nombre es Jhovany Ramírez, dejó un momento que provocó risas entre sus seguidores.

“Y bueno, si tú tienes un familiar que se autopercibe como therians, no te estreses. Si tú tienes un familiar que se autopercibe perro, llévalo a castrar y se le va a acabar la maricada”, inició el comediante.

Seguido a esto, el comediante que imitó la voz del jefe de Estado colombiano, agregó: “Hay diferentes tipos de therians. Primero que es una cantante muy buena que lastimosamente falleció, Patricia Therian (al referirse a la artista vallenata de apellido Teherán), la intérprete de la canción Tarde lo conocí, que es la canción de las mozas en Colombia, pero no me hagan hablar de esos temas".

Más adelante el comediante expresó que “‘therians’ son los que se autoperciben como animales”.

Sin embargo, luego la aclaración, hizo hincapié en que todos los jóvenes que han sido virales en videos se están quedando con el crédito que, según Ramírez, sería de Petro.

El comediante colombiano recordó a la artista vallenata Patricia Teherán debido a los "therians" - crédito @jhovanotyshow/X

“Esa nueva tendencia que se inventaron algunos jóvenes, jóvenes desocupados, faltos de rejo, que no sean copietas, porque el primer ‘therian’ original declarado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) soy yo”, indicó el humorista con la voz del mandatario.

Su argumento fue sencillo y usó uno de los símbolos que más ha compartido el presidente Petro: “Yo soy el primer therian, yo me autopercibo como jaguar y soy el original, porque el jaguar es mucho más que ‘El Tigre’”, en alusión al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La mención al abogado cordobés quedó más que clara con las siguientes palabras que dejó en la grabación Jhovanoty: “Que el tigre (ahora haciendo referencia al futbolista Radamel Falcao García) se lesionó jugando con Millonarios, pero no me hagan hablar de esos temas... Que, bueno, hay otro tigre que respeto mucho y me gusta. Creo que es un tigre amigable, creo que es un tigre cercano con su gente. Me refiero al tigre de Zucaritas. Es que me da más miedo ese tigre de Zucaritas que el otro”.

Por todo lo anterior, Jhovanoty afirmó en modo Petro: “Y si tienes un familiar que se autopercibe como gato, te va a salir más barato el regalo de cumpleaños porque no tienes que invitarlo a cenar, sino darle una lata de Whiskas o de Mirringo”, como se le conocen a dos reconocidos productos para gatos.

Luego de que Petro se
Luego de que Petro se comparara con el jaguar, y Abelardo de la Espriella lo hiciera con el tigre, Jhovanoty lo hizo con el oso panda - créditos @jhovanotyshow/X | Joel González/Presidencia | @delaespriella_style/IG

El humorista colombiano le puso el toque a la situación al explicar que “los ‘therian’ es que colapsarían el sistema pensional colombiano”, y argumentó: “Vamos a sacar pensionados mucho más rápido, porque 10 años en edad humana son 70 años en edad de perro”.

“Eso quiere decir que si tú eres hombre o mujer, tienes 10 años y te autopercibes como ‘therian’, como perro, ya puedes reclamar tu pensión”, relató Jhovanoty.

Debido a todo lo que comenzó a decir, el comediante dijo: “¡Ay, no, venga, yo necesito gente que me celebre mis bobadas. Yo aquí estoy solo y todo el mundo me mira raro. Necesito un teatro ya, necesito un programa de radio, de televisión, ya".

Temas Relacionados

TheriansJhovanotyGustavo PetroJaguarAbelardo de la EspriellaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Niños y jóvenes de la fundación africana se robaron el show en redes con una espectacular coreografía al ritmo de la música colombiana, emocionando a miles y resaltando el alcance universal del espíritu salsero creado en Cali

Desde Uganda hasta Cali: niños

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo que es local en el estadio de Ibagué jugará los primeros 90 minutos de visitante en el estadio Pueblo Nuevo de Tachira, por un cupo en la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

La modelo y empresaria vallecaucana conversó con Infobae Colombia acerca de esta situación, la cual llevó al comunicador, exjefe de prensa y comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a eliminar sus perfiles en Instagram y Facebook

Elizabeth Loaiza habló sobre el

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

El primer título de las competencias Conmebol se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), de Buenos Aires, y contará con la presencia de Jorge Carrascal

Lanús vs. Flamengo: hora y

Presidencia confirmó contrato de amiga de Verónica Alcocer y aseguró que apoya la organización de eventos presidenciales: “Es una necesidad institucional”

La contratación busca concentrar en una sola persona la coordinación de eventos oficiales y la logística de la agenda presidencial, según explicó la entidad

Presidencia confirmó contrato de amiga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Desde Uganda hasta Cali: niños

Desde Uganda hasta Cali: niños africanos rinden homenaje al Grupo Niche y confirman el poder global de la salsa caleña

Elizabeth Loaiza habló sobre el presunto acoso en redes sociales a su hija Ana Sofía Escruceria tras denuncia contra el periodista Carlos Lajud

Sara Uribe y Marilyn Patiño criticaron a Karola: las contundentes palabras que le lanzaron tras reaccionar al episodio de ‘La casa de los famosos Colombia’

Ignoraron a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Telemundo’ y así reaccionó la colombiana frente a la situación

Karina García reveló que continúa en celibato pese a pesar de tener una relación con Kris R: “No hemos detonado”

Deportes

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima:

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

Alberto Gamero fijó el objetivo en Deportivo Cali: “La meta es clasificar a cuadrangulares, no pensar en el descenso”

Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver el segundo partido de la Tricolor en la Fase Final del Sudamericano Femenino Sub-20

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de la selección Colombia, explicó cómo es dirigir a Cristiano Ronaldo: “Es un verdadero ejemplo”