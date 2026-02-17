Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Las autoridades verifican presunto ataque terrorista en base aérea de las FF. MM. en Saravena, Arauca - crédito La Lupa Araucana/Facebook

En la tarde del martes 17 de febrero de 2026 se registró una explosión que sacudió la pista aérea utilizada por la Fuerza Aérea Colombiana en Saravena (Arauca).

El hecho se registró en la base San Jorge, donde se reportaron momentos de tensión a raíz del suceso.

Las autoridades locales se encuentran evaluando la situación para determinar el alcance de las posibles afectaciones generadas por el hecho, que sería autoría del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las autoridade sverifican la situación en la base aérea militar de Saravena, Arauca - crédito Fotomontaje Infobae (La Lupa Araucana/Facebook)

Según información preliminar, el ELN habría atacado la instalación utilizando artefactos explosivos no convencionales, que fueron lanzados mediante rampas e impactaron en la plataforma militar. Las autoridades locales evalúan el alcance de los daños en la infraestructura, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas como resultado del ataque.

El evento ocurre en un contexto de alerta en la región, donde la presencia de grupos armados ha motivado el refuerzo de las medidas de seguridad en instalaciones estratégicas de Arauca.

Y es que el mismo grupo armado ejecutó un ataque similar contra la misma infraestructura el jueves 12 de febrero.

Según información oficial, el grupo armado empleó drones para perpetrar la acción, lo que provocó una rápida reacción de las autoridades en la zona. El Ejército Nacional informó que como resultado del ataque, una oficial de la Fuerza Aérea Colombiana resultó herida.

Tras el atentado, el Ejército ordenó el despliegue inmediato de tropas de apoyo y activó las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento. El objetivo fue reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades. En un comunicado, la institución detalló: “El despliegue ofensivo continúa para contrarrestar estos ataques terroristas y salvaguardar la integridad de las tropas y de la población”.

Criminales del ELN han empleado aeronaves no tripuladas para ejecutar sus ataques contra la fuerza pública - crédito Europa Press

La zona donde ocurrió el ataque es de influencia de Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como “Pablito”, que es el tercero al mando del ELN y señalado como artífice de atentados de la guerrilla en el Catatumbo y Arauca, con operaciones desde territorio venezolano.

“Pablito” integra el Comando Central (Coce) de la organización, a la que las Fuerzas Militares bombardearon una facción en el Catatumbo, área de alta presencia del frente de Guerra Nororiental.

Durante años, el nombre de Giraldo ha figurado en expedientes de la fuerza pública por delitos graves como secuestro, homicidio, reclutamiento de menores, desplazamiento y desaparición forzada. Por estas razones, el gobierno de Gustavo Petro lo ha clasificado como un objetivo de alto valor, junto a Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

Hallaron muerto al exconcejal Yeison Delgado Gamboa en Saravena, Arauca

El domingo 15 de febrero de 2026, las autoridades hallaron el cuerpo de Yeison Delgado Gamboa con varios impactos de bala en el sector de Caño Pescado, municipio de Saravena (Arauca). Delgado Gamboa había sido concejal de Cubará (Boyacá), e integraba la Alianza Verde en la región.

El exconcejal se convirtió en el líder número 16 de los 19 que han asesinado en lo que va de 2026 - crédito @Indepaz/X

La Policía inició investigaciones para esclarecer los responsables y determinar si el crimen tuvo relación con su liderazgo político en Cubará. Un excabildante de ese municipio declaró a La FM que Delgado Gamboa trabajaba en la vereda Royotá vendiendo carne y tenía un negocio propio, y lamentó el hecho al señalar: “Fue una persona trabajadora. Entonces esa noticia es triste”.

Según Indepaz, con este caso ya son 19 líderes sociales asesinados en el país en lo que va del año. El organismo y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre la grave vulneración que ejercen actores armados en municipios como Saravena contra líderes locales. Las exequias de Delgado Gamboa se realizaron el martes 17 de febrero en Cubará.