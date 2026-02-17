Colombia

Hallaron dos cabezas y más restos humanos dentro de bolsas plásticas en dos plantas de tratamiento de agua en Cali

La alarma por estos episodios llevó a inspecciones judiciales y operativos especiales, con nuevas dinámicas de violencia en entornos urbanos del Valle del Cauca

Cali y otros seis municipios
Cali y otros seis municipios conformarían el Área Metropolitana - crédito Alcaldía de Cali

El reciente hallazgo de restos humanos dentro de bolsas plásticas en dos plantas de tratamiento de agua en Cali ha generado alarma en la ciudad y en el Valle del Cauca.

La reiteración de estos hechos en menos de una semana, con cabezas y extremidades dispuestas en diferentes escenarios, ha elevado la preocupación por una posible escalada de violencia y ha forzado una respuesta inmediata de las autoridades, según informaron medios regionales.

Durante los últimos días, trabajadores de la estación de bombeo de Paso del Comercio encontraron partes de lo que sería el cuerpo humano al realizar labores de limpieza, reportó El País de Cali.

Horas antes, en el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM) a orillas del río Cali, se había hallado una cabeza dentro de una maleta, hecho que previamente también fue registrado en la vía Panorama, en jurisdicción de La Unión y en el municipio de Cartago.

Un aumento en la frecuencia
Un aumento en la frecuencia de hallazgos similares ha motivado investigaciones urgentes, mientras las autoridades exploran posibles vínculos con redes delictivas y ajustes de cuentas en la región - crédito Alcaldía de Cali

La Policía Metropolitana de Cali especificó que los restos encontrados en la planta de Paso del Comercio corresponden a partes de un solo cuerpo, rectificando versiones iniciales sobre el hallazgo de dos cabezas, informó El País de Cali.

En paralelo, medios nacionales como La FM, indicaron que, en total, hay cuatro casos de hallazgos similares en diversas localidades del departamento, todos ocurridos en menos de una semana.

Los lugares de abandono de estos restos han sido tanto zonas industriales en el norte de Cali, como Calimío y Paso del Comercio, como zonas céntricas y visibles en la ciudad.

En varios episodios, ciudadanos advirtieron a las autoridades sobre maletas o bolsas abandonadas que, al ser inspeccionadas, revelaban contenido humano. Los hechos en la vía Panorama y en las inmediaciones del CAM han generado especial temor en los habitantes de barrios urbanos y rurales.

Un aumento en la frecuencia
Un aumento en la frecuencia de hallazgos similares ha motivado investigaciones urgentes, mientras las autoridades exploran posibles vínculos con redes delictivas y ajustes de cuentas en la región - crédito red social X

Las autoridades dispusieron inspecciones judiciales en cada ubicación y abrieron investigaciones para identificar a las víctimas y esclarecer los hechos, detalló Caracol Radio.

El coronel Milton Andrés Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó al medio que “estamos haciendo todas las labores correspondientes” para avanzar en la identificación y dar con los responsables.

La Personería de Cali alertó sobre el grave impacto de estos hechos en el derecho fundamental a la vida y solicitó celeridad en el esclarecimiento.

En el plano investigativo, las autoridades analizan dos hipótesis principales: ajustes de cuentas entre redes de sicariato locales y el posible envío de un mensaje a la institucionalidad ante el reacomodamiento de estructuras vinculadas al narcotráfico.

Las recientes escenas de violencia
Las recientes escenas de violencia asociadas a redes de sicariato y luchas por control delictivo evidencian un preocupante reacomodo de estructuras criminales y exigen una respuesta estatal eficaz que brinde certidumbre a la ciudadanía - crédito CTI

Semana sostiene que los crímenes presentan características de retaliaciones entre bandas que buscan controlar líneas delictivas en el centro y norte del departamento.

Por su parte, las autoridades enfatizan en la posible relación directa entre los casos por la cercanía geográfica y temporal de los hallazgos.

La Personería de Cali, citada por Noticias RCN, manifestó su preocupación por la similitud de estos hechos con episodios violentos vividos en Buenaventura.

El organismo insistió en la necesidad de actuar con rapidez para proteger la tranquilidad de la ciudadanía.

Hasta el momento, las víctimas identificadas son hombres, incluyendo al joven Óscar Daniel Londoño, originario del norte del Valle del Cauca, cuya muerte ha causado consternación en su comunidad.

Pese al despliegue policial y al compromiso público declarado, la comunidad de Cali demanda respuestas concretas y transparencia en las investigaciones.

La percepción de seguridad pública continúa deteriorándose frente a la magnitud de los hechos, mientras las autoridades intensifican operativos y vigilancia, atentos a posibles nuevos episodios que puedan replicar patrones de violencia vista en otros municipios del litoral colombiano.

