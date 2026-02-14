Colombia

Nequi lanza “Habla con tu plata”, función que clasifica hábitos financieros en cuatro niveles

Nequi presentó ‘Habla con tu plata’, una función que analiza los hábitos financieros de sus usuarios y los clasifica en cuatro niveles según su comportamiento en la aplicación, con recomendaciones para fortalecer su relación con el dinero

- cortesía Nequi
- cortesía Nequi

En Colombia, la relación de las personas con su dinero es cada vez más digital. Según datos citados en un informe publicado por Semana, cerca del 60 % de las operaciones monetarias se realizan desde aplicaciones móviles, lo que evidencia el papel del celular como uno de los principales canales para administrar recursos en la vida cotidiana.

En ese contexto, la plataforma financiera Nequi presentó la experiencia denominada ‘Habla con tu plata’, una función integrada en su aplicación que permite a los usuarios conocer cómo han gestionado sus finanzas y qué reflejan esos comportamientos sobre su vínculo con el dinero. La herramienta se basa en el análisis de datos y hábitos registrados en la ‘app’.

La nueva función clasifica a los usuarios en cuatro niveles construidos a partir de su comportamiento dentro de la aplicación. De acuerdo con la información difundida, esta experiencia busca conectar decisiones diarias con patrones financieros y ofrecer orientaciones prácticas que acompañen el proceso de evolución económica de cada persona.

- créditos Pixabay | Nequi/Facebook
- créditos Pixabay | Nequi/Facebook

Los usuarios pueden encontrar la experiencia en la pantalla de inicio, en la sección ‘Sugeridos Nequi’, dentro de la opción ‘Habla con tu plata’. También está disponible a través del buscador ubicado en el apartado ‘Servicios’. La plataforma indicó que la herramienta está diseñada para brindar una lectura clara de la forma en que cada persona administra su dinero.

“En Nequi, entendemos que la relación con la plata no es igual para todos. Por eso, con la experiencia ‘Habla con tu plata‘ buscamos que nuestros 27 millones de clientes puedan, a partir de los datos y recomendaciones prácticas, entender cómo han manejado su plata y tomar decisiones para el futuro, desarrollando una relación cada vez más consciente e informada con su dinero, sin juicios y a su propio ritmo”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi.

La clasificación propuesta por la aplicación contempla cuatro categorías. El primer nivel es Silencioso, que corresponde a personas que utilizan la ‘app’ de forma esporádica o combinan herramientas digitales con efectivo. Para este grupo, la plataforma sugiere acciones básicas como realizar recargas de celular, pagar servicios públicos desde la aplicación o recargar tarjetas de transporte como Cívica y Tu Llave.

El segundo nivel es Explorador, integrado por usuarios que emplean varias funcionalidades más allá de las transacciones básicas, aunque todavía pueden profundizar en el uso digital de sus recursos. En este caso, se recomienda aprovechar herramientas adicionales como solicitar la Tarjeta Nequi Visa o crear Metas orientadas al ahorro con objetivos específicos, por ejemplo un viaje.

- crédito Nequi
- crédito Nequi

El tercer nivel es Pro, destinado a personas que utilizan la aplicación con mayor frecuencia y dominan sus funciones esenciales. Para este segmento, el Recap sugiere avanzar hacia productos de crédito de manera responsable o fortalecer el ahorro mediante los Colchones disponibles en la plataforma.

El cuarto nivel es Leyenda, que agrupa a quienes presentan hábitos financieros consolidados y utilizan de forma integral el portafolio de Nequi. Las recomendaciones para este grupo incluyen mantener prácticas responsables, optimizar herramientas como la Tienda Virtual e invitar a otros usuarios a tomar decisiones informadas sobre sus finanzas.

| crédito Nequi
| crédito Nequi

La empresa señaló que esta clasificación no pretende etiquetar ni calificar, sino ofrecer una referencia útil sobre el punto en el que se encuentra cada persona. “Esta clasificación no busca etiquetar ni calificar, sino ofrecer una lectura clara y útil del punto en el que se encuentra cada persona, con recomendaciones pensadas para su momento de vida. Con esta iniciativa, Nequi reafirma su apuesta por ir más allá de ofrecer productos financieros. A través del uso responsable de los datos, experiencias personalizadas y contenido educativo, la plataforma busca convertirse en un aliado cotidiano que ayude a las personas a tomar decisiones más informadas y conscientes sobre su plata”, indicó la compañía.

La experiencia ‘Habla con tu plata’ se integra así a las herramientas disponibles en la aplicación, en un entorno donde las operaciones digitales continúan ampliando su presencia en la gestión financiera diaria de millones de usuarios en el país.

