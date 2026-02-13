Video de Gustavo Petro hablando de ron en Consejo de Ministros desata revuelo en redes sociales

Las declaraciones del presidente desataron polémica en redes sociales.

Una declaración del presidente Gustavo Petro durante una sesión del consejo de ministros realizada en Montería generó múltiples reacciones en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que el mandatario habló sobre su experiencia bebiendo ron.

De acuerdo con lo publicado por Semana, las reuniones del consejo de ministros se llevaron a cabo el lunes y martes de esta semana en la capital de Córdoba y contaron con la participación de varios funcionarios del Gobierno nacional.

En medio de esa jornada, el jefe de Estado hizo referencia a bebidas alcohólicas al recordar experiencias personales, lo que provocó comentarios y debates en plataformas digitales tras la circulación del fragmento audiovisual.

En uno de los apartes de su intervención, el mandatario expresó: “Aquí había el ron Córdoba, yo tomé el ron Córdoba. Me cansé de tomar el ron. No es una experiencia así muy deliciosa que digamos, pero —¡Ay, Dios mío! Tengo que apretar así nuestro— Pero después entró el aguardiente antioqueño, el ron Caldas. Yo me acuerdo, y me gustaba, y… Hasta que ya la cerveza fue fría y tal, bueno”.

El comentario fue realizado en presencia de los ministros y otros altos funcionarios que asistían a la sesión. El video del momento fue compartido posteriormente en redes sociales, donde usuarios expresaron distintas opiniones sobre el contenido de la intervención presidencial.

Durante la misma intervención, el presidente agregó: “Y yo bailaba así, pero me enseñaban, me dice mi papá: ‘¿Usted cree que baila?’, pero bueno, aquí la borrachera tiene que ayudar en algo, entonces toda una campaña de gobernadores: no le suban al trago. ¿Por qué la borrachera no puede ayudar a salvar la vida? ¿O por qué tendremos que dejar que el borracho se muera de borracho?”.

Las declaraciones se produjeron en el marco de dos extensas sesiones del consejo de ministros enfocadas en analizar medidas frente a la crisis ambiental que afecta varias regiones del país, con especial atención en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde se han registrado inundaciones.

Además del episodio relacionado con sus comentarios sobre bebidas alcohólicas, en esa misma sesión el mandatario protagonizó otro momento que también generó reacciones.

Mientras intervenía, el presidente interrumpió su exposición para cuestionar la ausencia de un funcionario. “¿Dónde está la señora de la Unidad de Víctimas? ¿Cómo es que no está? ¿Por qué no está, Nhora (directora del Dapre, Nhora Mondragón), la señora o señor, no sé quién es, de la Unidad de Víctimas y del fondo, si desde ayer estoy tratando de que venga? Hermano, esto no puede ser así”, afirmó.

Luego añadió: “Un funcionario así, a menos que haya alguna causa mayor y yo no conozca, es un irresponsable. Que no se puede dejar al pueblo solo”.

En el mismo contexto, manifestó: “Entonces me dan el informe ese de quien sea, no sé, yo no conozco los nombres de ese tipo de personas. Pero si las asignan con estos criterios, ¿por qué ganado de extraños estaba en la hacienda Támesis cuando se la entregamos a los campesinos?”.

Las dos sesiones del consejo de ministros realizadas en Montería estuvieron orientadas a buscar alternativas frente a la emergencia ambiental que se presenta en distintas zonas del país. Sin embargo, los apartes del discurso presidencial relacionados con el consumo de ron y otras bebidas fueron los que generaron mayor circulación en redes sociales, donde el video continúa siendo compartido y comentado por usuarios y actores políticos.