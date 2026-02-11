Pidieron revocar candidatura de Clara López a la Presidencia por mantener curul con el Pacto Histórico

Laura Gallego demanda ante el CNE la candidatura presidencial de Clara López por presunta doble militancia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia de Cambio Radical, Laura Gallego Solís, presentó una demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la postulación presidencial de Clara López.

Gallego, recordada por su renuncia a la corona de Señorita Antioquia tras una controversia pública, sostuvo que López incurre en presunta doble militancia por mantener su curul con el Pacto Histórico mientras busca la Presidencia con el aval de Esperanza Democrática.

El recurso, conocido por Semana, señala que la aspirante presidencial debería estar respaldada únicamente por el partido que representa en el Congreso.

Según el escrito, “López debería estar avalada por el Pacto Histórico, que es el partido al que pertenece como congresista; sin embargo, ella está siendo respaldada jurídicamente por Esperanza Democrática, que era el antiguo Esperanza, Paz y Libertad (EPL)”.

Para Gallego, la inscripción de López vulnera la normativa vigente, ya que no habría renunciado a su escaño un año antes de oficializar su candidatura por una colectividad distinta.

El caso se remonta a 2022, cuando López llegó al Senado a través del Pacto Histórico, con aval de la Unión Patriótica (UP). En 2025, el CNE formalizó la fusión entre UP, el Partido Comunista y el Polo Democrático, determinando que el nuevo partido absorbía los derechos y obligaciones de las agrupaciones fusionadas.

En ese contexto, Gallego argumenta: “Cuando el Consejo Nacional Electoral habla de derechos adquiridos como efecto de la fusión de partidos políticos, dicho concepto no se limita a prerrogativas abstractas o administrativas, sino que comprende de manera expresa y necesaria los derechos de representación política, entre ellos, las curules obtenidas en el Congreso de la República por los partidos que fueron absorbidos”.

La demanda subraya que López sigue ocupando su curul por esa coalición y, al tiempo, fue avalada como candidata presidencial por Esperanza Democrática, lo que constituiría doble militancia.

“Como se puede observar, en este caso, se estudia precisamente una de esas situaciones, que es la doble militancia porque la congresista, y hoy candidata presidencial, no renunció doce meses antes a la curul y, a pesar de esto, presentó su candidatura por un partido distinto”, señaló Gallego.

Por lo anterior, la aspirante antioqueña solicita revocar la inscripción de López por incurrir en la supuesta infracción.