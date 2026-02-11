Colombia

Pidieron revocar candidatura de Clara López a la Presidencia por mantener curul con el Pacto Histórico

La candidata a la Cámara por Antioquia, Laura Gallego Solís, sostuvo que la aspirante no renunció a su curul antes de postularse y estaría vulnerando las normas de representación política

Guardar
Laura Gallego demanda ante el
Laura Gallego demanda ante el CNE la candidatura presidencial de Clara López por presunta doble militancia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia de Cambio Radical, Laura Gallego Solís, presentó una demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la postulación presidencial de Clara López.

Gallego, recordada por su renuncia a la corona de Señorita Antioquia tras una controversia pública, sostuvo que López incurre en presunta doble militancia por mantener su curul con el Pacto Histórico mientras busca la Presidencia con el aval de Esperanza Democrática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El recurso, conocido por Semana, señala que la aspirante presidencial debería estar respaldada únicamente por el partido que representa en el Congreso.

Según el escrito, “López debería estar avalada por el Pacto Histórico, que es el partido al que pertenece como congresista; sin embargo, ella está siendo respaldada jurídicamente por Esperanza Democrática, que era el antiguo Esperanza, Paz y Libertad (EPL)”.

Para Gallego, la inscripción de López vulnera la normativa vigente, ya que no habría renunciado a su escaño un año antes de oficializar su candidatura por una colectividad distinta.

El caso se remonta a 2022, cuando López llegó al Senado a través del Pacto Histórico, con aval de la Unión Patriótica (UP). En 2025, el CNE formalizó la fusión entre UP, el Partido Comunista y el Polo Democrático, determinando que el nuevo partido absorbía los derechos y obligaciones de las agrupaciones fusionadas.

En ese contexto, Gallego argumenta: “Cuando el Consejo Nacional Electoral habla de derechos adquiridos como efecto de la fusión de partidos políticos, dicho concepto no se limita a prerrogativas abstractas o administrativas, sino que comprende de manera expresa y necesaria los derechos de representación política, entre ellos, las curules obtenidas en el Congreso de la República por los partidos que fueron absorbidos”.

La demanda subraya que López sigue ocupando su curul por esa coalición y, al tiempo, fue avalada como candidata presidencial por Esperanza Democrática, lo que constituiría doble militancia.

“Como se puede observar, en este caso, se estudia precisamente una de esas situaciones, que es la doble militancia porque la congresista, y hoy candidata presidencial, no renunció doce meses antes a la curul y, a pesar de esto, presentó su candidatura por un partido distinto”, señaló Gallego.

Por lo anterior, la aspirante antioqueña solicita revocar la inscripción de López por incurrir en la supuesta infracción.

Temas Relacionados

Clara LópezPacto HistóricoDoble militanciaCNEConsejo Nacional ElectoralCambio RadicalLaura GallegoColombia-Noticias

Más Noticias

Integrantes del ELN hicieron presencia en el caso urbano del Catatumbo, tras hostigamientos

Una serie de combates y la intervención de fuerzas militares mantuvieron a la población bajo alerta, mientras operaciones de patrullaje aéreo buscaban controlar la crisis en el municipio

Integrantes del ELN hicieron presencia

La revaluación del peso pone en jaque 200.000 empleos del sector floricultor, según Anif

Un informe de la entidad advierte que la apreciación de 15,5% del peso frente al dólar en el último año reduce los ingresos en moneda local del sector floricultor

La revaluación del peso pone

Desde la Gobernación de Córdoba dieron orden urgente de evacuar a las poblaciones ribereñas por creciente súbita del río Sinú

El llamado se produce tras semanas de fuertes lluvias que provocaron estragos en la región y mantienen en riesgo a los habitantes asentados en las zonas más vulnerables

Desde la Gobernación de Córdoba

La Dian detectó en El Dorado de Bogotá contrabando de partes para fusil provenientes de Estados Unidos

Las acciones de control permitieron identificar encomiendas y equipaje con piezas ocultas, en el marco de las medidas implementadas por las autoridades para combatir el tráfico ilegal de armamento en los puntos fronterizos del país

La Dian detectó en El

La oración para afrontar momentos de crisis por la falta de dinero y de empleo

Los católicos suelen recurrir a Santa Isabel de Hungría para pedir ayuda en situaciones económicas difíciles. Fue una mujer reconocida por dedicar su vida a los pobres y los enfermos

La oración para afrontar momentos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó multitudinario espectáculo en

Shakira confirmó multitudinario espectáculo en la playa de Copacabana: será gratuito como el de Madonna y Lady Gaga

Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores una anécdota espiritual luego de realizar el santo rosario

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por amor: “Uno evoluciona”

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Independiente Santa Fe quiere ‘ir

Independiente Santa Fe quiere ‘ir a la carga’ por fichaje internacional para la Copa Libertadores

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Esto es lo que se necesita para jugar en la selección Colombia, según James Rodríguez: “Por eso he durado tanto”

James Rodríguez habló sobre su futuro en una ciudad más fría que Múnich y arremetió contra los periodistas colombianos: “Yo digo una cosa y publican otra”

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó convocatoria del jugador del Zenit para la selección Colombia: “Es un adelantado”