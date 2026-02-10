Colombia

El régimen de Venezuela liberó al colombiano Manuel Alejandro Tique: llevaba preso 17 meses en Caracas

Según el relato de la familia de Tique, durante todo el tiempo de su detención solo pudo realizar una llamada telefónica. Además, nunca contó con acceso a un abogado ni a servicios consulares colombianos

Colombiano fue liberado por el
Colombiano fue liberado por el régimen de Venezuela

La liberación de Manuel Alejandro Tique, trabajador humanitario colombiano, marcó en horas de la noche del 9 de febrero de 2026, un giro en la tensa relación entre Colombia y el régimen venezolano.

El joven, de 33 años, fue entregado por las autoridades en la frontera de Cúcuta tras estar 17 meses detenido en condiciones que organizaciones internacionales han calificado de arbitrarias.

De acuerdo con la información suministrada por La Silla Vacía, actualmente, Tique se encuentra en Bogotá junto a su familia, y este mismo día será sometido a exámenes médicos que evaluarán su estado tras la reclusión.

La organización para la que trabaja Tique, el Consejo Danés para Refugiados, no tardó en reaccionar ante la noticia.

Yann Cornic, director para Colombia y América Latina, expresó: “Celebramos que hoy recupere su libertad, pero no podemos olvidar que ningún trabajador humanitario debería pasar por una situación como esta”. La entidad ha insistido en la importancia de proteger la labor humanitaria en regiones de frontera y en contextos de alta conflictividad.

Según el relato de la familia de Tique al medio de comunicación, durante todo el tiempo de su detención solo pudo realizar una llamada telefónica. Además, nunca contó con acceso a un abogado ni a servicios consulares colombianos. Esta situación motivó una campaña por su liberación que incluyó la intervención de la Cancillería de Colombia.

